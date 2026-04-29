काम की बात: कूलर खरीदते वक्त मत करना ये 5 गलतियां, वरना सारे पैसे हो जाएंगे बर्बाद
कूलर खरीदते समय रूम साइज, एयर डिलीवरी, कूलिंग पैड, टैंक कैपेसिटी और वेंटिलेशन जैसी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए बताएं कि आप बेस्ट कूलर कैसे खरीद सकते हैं।
गर्मी का मौसम आ गया है और कई लोग कूलर खरीदने का मन बना रहे हैं। हालांकि, सच यही है कि ज्यादातर लोग बिना सही जानकारी के कूलर खरीद लेते हैं, और फिर पूरी गर्मी शिकायत करते रहते हैं कि वह ‘कूलिंग नहीं कर रहा।’ अगर आप चाहते हैं कि आपका कूलर सही में गर्मी से राहत दे, तो खरीदते वक्त कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं।
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रूम साइज के हिसाब से सही कूलर
सबसे पहली और जरूरी चीज है, रूम साइज के हिसाब से कूलर का चुनाव करना। कई लोग छोटा कूलर बड़े कमरे में लगा देते हैं, जिससे कूलिंग बिल्कुल असरदार नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आपका कमरा 150–300 स्क्वायर फीट का है, तो 30-50 लीटर टैंक वाला कूलर ठीक रहेगा। वहीं, बड़े कमरों के लिए 50 लीटर से ज्यादा क्षमता वाला कूलर लेना समझदारी होगा। सही साइज चुनना ही आधी परेशानी दूर कर देता है।
एयर डिलीवरी पर भी ध्यान दें आप
एयर डिलीवरी या CFM (Cubic Feet per Minute) बताता है कि कूलर कितनी हवा फेंक सकता है। ज्यादा CFM का मतलब है कि कूलर दूर तक और तेजी से ठंडी हवा पहुंचाएगा। वहीं अगर आप सिर्फ कीमत देखकर कम CFM वाला कूलर ले लेते हैं, तो बाद में आपको सिर्फ पंखे जैसी हवा ही महसूस होगी, ठंडक नहीं मिलेगी।
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कूलिंग पैड का टाइप है महत्वपूर्ण
बाजार में आमतौर पर दो तरह के पैड- हनीकॉम्ब और वुड वूल (घास) मिलते हैं। हनीकॉम्ब पैड ज्यादा एडवांस्ड और इफेक्टिव होते हैं। ये बेहतर कूलिंग देते हैं और लंबे वक्त तक चलते हैं। दूसरी तरफ वुड वूल पैड सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन जल्दी खराब हो जाते हैं और मेंटेनेंस ज्यादा मांगते हैं। इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्च करके हनीकॉम्ब पैड वाला कूलर लेना बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित होता है।
बड़ा टैंक साइज चुनना बेहतर
पानी की क्षमता और खपत समझना भी जरूरी है। छोटे टैंक वाले कूलर में बार-बार पानी भरना पड़ता है, जो काफी झंझट वाला काम हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कूलर लंबे समय तक बिना रुकावट के चले, तो बड़ा टैंक चुनें। हालांकि, यह भी ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा बड़ा टैंक छोटे कमरे में बेकार हो सकता है, क्योंकि इससे बिजली और पानी दोनों की खपत बढ़ेगी।
वेंटिलेशन का ध्यान रखना जरूरी
एक और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज है, वेंटिलेशन। कूलर एसी की तरह बंद कमरे में काम नहीं करता। इसे सही तरीके से चलाने के लिए कमरे में हवा के आने-जाने का रास्ता होना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह बंद कमरे में कूलर चलाएंगे, तो ठंडक की बजाय उमस बढ़ सकती है। इसलिए एक खिड़की या वेंट खुला रखना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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