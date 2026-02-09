बिना तेल-मक्खन के बनाएं क्रिस्पी सैंडविच, Amazon पर सेहत और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बो हैं ये सेरामिक ग्रिलर्स

संक्षेप: Amazon पर उपलब्ध ये आधुनिक सेरामिक ग्रिलर्स बिना तेल-मक्खन के बेहतरीन क्रिस्पी सैंडविच तैयार करते हैं। इनकी नॉन-टॉक्सिक कोटिंग आपकी सेहत का ख्याल रखती है और स्वाद से समझौता किए बिना सुरक्षित कुकिंग सुनिश्चित करती है।

Feb 09, 2026 07:49 pm IST

आज के दौर में स्वस्थ जीवनशैली अपनाना एक जरूरत बन गया है, और इसकी शुरुआत हमारी रसोई से होती है। अक्सर हम सैंडविच को एक 'हेल्दी स्नैक' मानते हैं, लेकिन पारंपरिक नॉन-स्टिक ग्रिलर्स में ब्रेड को चिपकने से बचाने के लिए हमें ढेर सारा मक्खन या तेल लगाना पड़ता है। इसके अलावा, पुराने ग्रिलर्स की टेफ्लॉन कोटिंग अधिक गर्म होने पर हानिकारक केमिकल छोड़ सकती है।

यही कारण है कि 2026 में Amazon पर सेरामिक कोटिंग वाले सैंडविच मेकर्स की मांग तेजी से बढ़ी है। ये ग्रिलर्स PFOA और PTFE जैसे जहरीले रसायनों से पूरी तरह मुक्त होते हैं, जो इन्हें आपकी सेहत के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। इनकी 'नेचुरल सेरामिक प्लेट्स' अत्यधिक स्मूथ और स्क्रैच-रेसिस्टेंट होती हैं, जिससे ब्रेड बिना किसी फैट के भी पूरी तरह क्रिस्पी और गोल्डन-ब्राउन होकर बाहर आती है।

चाहे वह विप्रो का एलाटो मॉडल हो या अन्य प्रीमियम ब्रांड्स, ये डिवाइस न केवल बिजली की बचत करते हैं बल्कि समय भी बचाते हैं। इनका 1000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट समान रूप से गर्मी फैलाता है, जिससे सैंडविच अंदर तक पकती है। अगर आप स्वाद से समझौता किए बिना अपनी कैलोरी कम करना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध ये सेरामिक ग्रिलर्स आपके किचन के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी और सेहतमंद निवेश हैं।

विप्रो एलाटो BS206 एक मल्टीफंक्शनल ग्रिल सैंडविच मेकर है जो 1000 वॉट की दमदार पावर के साथ आता है। यह केवल सैंडविच बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आप पनीनी, टोस्ट, रोस्टिंग और एक इनडोर ग्रिल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्लेट्स 180 डिग्री तक खुल सकती हैं, जिससे आपको ग्रिलिंग के लिए बड़ी जगह मिलती है। यह पूरी तरह से टॉक्सिक-फ्री है, यानी इसमें BPA, PTFE और PFOA जैसे हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

Specifications पावर 1000 वॉट हीटिंग एलिमेंट प्लेट मटेरियल स्क्रैच रेसिस्टेंट सेरामिक कोटिंग सेफ्टी सर्टिफिकेशन BPA, PTFE और PFOA फ्री ओपनिंग 105° और 180 वारंटी 2 साल की ब्रांड वारंटी वजन 1.55 किलोग्राम क्यों खरीदें सेहत के लिए सुरक्षित मल्टीफंक्शनल डिजाइन स्क्रैच रेसिस्टेंट तेज हीटिंग लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प इसकी प्लेट्स को बाहर निकालकर धोया नहीं जा सकता बहुत बड़ी 'जंबो' स्लाइस इसमें पूरी तरह फिट नहीं हो पातीं

हाफेले ग्रिला एक हाई-परफॉरमेंस ग्रिलर है जो 2000 वॉट की बेमिसाल शक्ति के साथ आता है। इसका विशाल आकार एक साथ 4 सैंडविच बनाने की अनुमति देता है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसकी 180° खुलने वाली प्लेट्स और टेम्परेचर कंट्रोल नॉब इसे एक साधारण सैंडविच मेकर से ऊपर उठाकर एक प्रोफेशनल इनडोर ग्रिल की श्रेणी में खड़ा करते हैं।

Specifications प्लेट कोटिंग डुअल-लेयर वॉटर-बेस्ड नॉन-स्टिक कोटिंग क्षमता 4-स्लाइस जंबो साइज मटेरियल हाई-ग्रेड मेटल और नॉन-स्टिक प्लेट्स वजन 3690 ग्राम ओपनिंग 180° ओपन ग्रिल फंक्शन सुरक्षा कूल-टच हैंडल और ऑटो टेम्परेचर कट-ऑफ क्यों खरीदें विशाल क्षमता 180° ओपनिंग एडजस्टेबल हिंज तापमान नियंत्रण क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा आकार काफी बड़ा

प्रेस्टीज PGMFB एक विश्वसनीय और बजट-फ्रेंडली ग्रिल सैंडविच टोस्टर है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक मजबूत और टिकाऊ मशीन चाहते हैं। 800 वॉट की पावर और ISI सर्टिफिकेशन के साथ, यह सुरक्षा और परफॉरमेंस का एक शानदार संतुलन प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे किचन के लिए आदर्श है।

Specifications प्लेट का प्रकार डाई-कास्ट एल्युमीनियम नॉन-स्टिक ग्रिल प्लेट्स बॉडी मटेरियल हाई-ग्रेड हीट रेसिस्टेंट बेकेलाइट वजन 1.18 किलोग्राम वारंटी 1 साल की निर्माता वारंटी इंडिकेटर पावर और रेडी टू कुक इंडिकेटर लाइट्स क्यों खरीदें ISI सर्टिफाइड बेकेलाइट बॉडी वर्टिकल स्टोरेज ऑटो कट-ऑफ ब्रांडेड और भरोसेमंद विकल्प क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी प्लेट्स को निकालकर धोया नहीं जा सकता

क्रोम्पटन InstaServe एक 800 वॉट का पावरफुल ग्रिल सैंडविच मेकर है। इसे सुबह के नाश्ते को झटपट और क्रिस्पी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 2 साल की वारंटी और किफायती कीमत 879 रुपये है, जो इसे बाजार में उपलब्ध अन्य विकल्पों से बेहतर बनाती है।

Specifications प्लेट नॉन-स्टिक ग्रिल प्लेट्स बॉडी मटेरियल हाई-ग्रेड बेकेलाइट वारंटी 2 वर्ष की प्रोडक्ट वारंटी वजन 1000 ग्राम वोल्टेज 240 Volts क्यों खरीदें पैसे की पूरी वसूली 2 साल की वारंटी डुअल LED इंडिकेटर ऑटो शट-ऑफ क्यों खोजें विकल्प प्लेट्स को अलग नहीं किया जा सकता मध्यम साइज

मिल्टन एक्सप्रेस एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी इलेक्ट्रिक टोस्टर और ग्रिलर है। 800 वॉट की शक्ति के साथ, यह सुबह की भागदौड़ में कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट और कुरकुरे सैंडविच तैयार कर देता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे हॉस्टल के कमरों, छोटे अपार्टमेंट और सीमित जगह वाले किचन के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है।

Specifications इंडिकेटर पावर और प्री-हीट लाइट इंडिकेटर्स वजन 1.2 किलोग्राम वारंटी 1 साल की निर्माता वारंटी वोल्टेज 230 Volts क्यों खरीदें फास्ट हीटिंग इसकी प्लेट्स डाई-कास्ट एल्युमीनियम से बनी हैं किफायती और आकर्षक सुरक्षा फीचर्स वर्टिकल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी प्लेट्स को बाहर निकालकर धोया नहीं जा सकता

केंट सैंडविच ग्रिल एक बहुमुखीअप्लायंस है जो सैंडविच बनाने के साथ-साथ टोस्टिंग और रोस्टिंग के लिए भी उपयुक्त है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी नॉन-टॉक्सिक सेरामिक कोटिंग है, जो कम तेल में खाना पकाने की सुविधा देती है। 850 वॉट की शक्ति और एडजस्टेबल हाइट कंट्रोल इसे क्लब सैंडविच से लेकर मछली या सब्जियां ग्रिल करने तक के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications प्लेट का प्रकार नॉन-स्टिक सेरामिक कोटिंग ओपनिंग 180° तक खुलने वाली ग्रिल प्लेट्स वजन 1.6 किलोग्राम वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी वोल्टेज 240 Volts क्यों खरीदें सेरामिक कोटिंग 180° ओपनिंग एडजस्टेबल हाइट ऑटो कट-ऑफ एर्गोनोमिक हैंडल क्यों खोजें विकल्प प्लेट्स को बाहर निकालकर धोया नहीं जा सकता कीमत थोड़ी ज्यादा

iBELL SM1515 एक 3-इन-1 मल्टी-फंक्शनल अप्लायंस है जो सैंडविच बनाने के साथ-साथ टोस्टिंग और ग्रिलिंग की सुविधा भी देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके फ्लोटिंग हिंज हैं, जो मोटे सैंडविच या पनीनी पर भी बराबर दबाव डालते हैं। 1000 वॉट की शक्ति इसे तेजी से गर्म करती है, जिससे आपका समय बचता है।

Specifications प्लेट का प्रकार हाई-ग्रेड नॉन-स्टिक ग्रिल प्लेट्स मटेरियल मेटल और प्लास्टिक का मिश्रण वारंटी 1 + 1 वर्ष वजन 1.97 किलोग्राम वोल्टेज 220 Volts क्यों खरीदें फ्लोटिंग हिंज डिजाइन शक्तिशाली परफॉरमेंस शानदार वारंटी सफाई में आसान वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प प्लेट्स फिक्स्ड हैं, उन्हें निकालकर धोया नहीं जा सकता बाहरी सतह काफी गर्म

बोरोसिल प्राइम ग्रिल सैंडविच मेकर एक भरोसेमंद घरेलू उपकरण है जो BIS द्वारा प्रमाणित है। यह 800 वॉट की क्षमता के साथ आता है और विशेष रूप से बड़ी ब्रेड स्लाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका आकर्षक सिल्वर फिनिश और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे किसी भी आधुनिक किचन के लिए एक स्टाइलिश और उपयोगी विकल्प बनाता है।

Specifications प्लेट का प्रकार नॉन-स्टिक कोटेड ग्रिल प्लेट्स वारंटी 2 वर्ष की व्यापक वारंटी वजन 1.2 किलोग्राम बॉडी मटेरियल हीट रेसिस्टेंट बेकेलाइट वोल्टेज 230 Volts क्यों खरीदें बड़ी क्षमता 2 साल की वारंटी सुरक्षित उपयोग मेड इन इंडिया आसान स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प फिक्स्ड प्लेट्स ग्रिलिंग में थोड़ा अधिक समय

