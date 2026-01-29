Hindustan Hindi News
वाटरप्रूफ Moto फोन अब ₹20 हजार से कम में, मिल रही सीधे 8000 रुपये की छूट

वाटरप्रूफ Moto फोन अब ₹20 हजार से कम में, मिल रही सीधे 8000 रुपये की छूट

संक्षेप:

मोटोरोला का 32MP सेल्फी कैमरा वाला वाटरप्रूफ फोन Edge 40 Neo ग्राहकों को 20 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है। 

Jan 29, 2026 10:23 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप एक ऐसे फोन की तलाश में है, जिसके पानी में भीगने से खराब होने का डर ना रहे तो बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। मोटोरोला का IP68 रेटिंग वाला वाटरप्रूफ फोन ग्राहकों को 20 हजार रुपये से भी कम में खरीदने का मौका मिल रहा है। छूट का फायदा Motorola Edge 40 Neo पर दिया गया है और यह फोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर सबसे सस्ता मिल रहा है।

Moto Edge 40 Neo के साथ ग्राहकों को बजट सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स का फायदा मिल रहा है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला कर्व्ड pOLED डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही यह MediaTek Dimensity 7030 के साथ आने वाला दुनिया का पहला फोन है। पावरफुल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले इस फोन में 5G कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है। बड़े फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इसपर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:मुड़ने वाले Motorola फोन पर करीब ₹40 हजार की छूट, मिलते हैं दो-दो डिस्प्ले

इन ऑफर्स के साथ सस्ता हुआ Edge 40 Neo

मोटोरोला डिवाइस की शुरुआती कीमत वैसे तो 27,999 रुपये है लेकिन करीब 30 प्रतिशत के फ्लैट डिस्काउंट के बाद Amazon पर यह 19,990 रुपये में मिल रहा है। यही नहीं, चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1,500 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इफेक्टिव प्राइस और भी कम रह जाएगा।

पुराने फोन के बदले 18,7850 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है, हालांकि इसकी वैल्यू आपके पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। फोन ब्लैक, सूदिंग सी, कनील बे और पीच फज जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:क्या आपके पास है Motorola फोन? इन डिवाइसेज को मिलेंगे तीन बड़े अपडेट; लिस्ट

ऐसे हैं Moto Edge 40 Neo के स्पेसिफिकेशंस

मोटोरोला फोन में 6.55 इंच का 144Hz कर्व्ड pOLED डिस्प्ले दिया गया है और 1300nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह MediaTek Dimensity 7030 प्रोसेसर पर काम करता है और इसके बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेटअप में 50MP मेन और 13MP अल्ट्रावाइड लेंस शामिल हैं। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा मिल रहा है। Edge 40 Neo की 5000mAh बैटरी को 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
