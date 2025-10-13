Hindustan Hindi News
गजब प्लान! सिर्फ ₹349 में पूरे महीने चलेगा फोन, मिलेगा Unlimited 5G डेटा, कॉल्स और SMS

Vodafone Idea (Vi) के पास ऐसे कई प्रीपेड प्लान हैं, जो बेहद कम कीमत में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स के साथ आते हैं। यहां हम आपको Vi के ऐसे प्लान के बारे में बता रहे हैं जो लगभग 3 महीने जीभर कर डेटा और कॉल्स का फायदा देता है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 12:01 PM
भारतीय टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कम कीमत में अच्छे बेनेफिट्स वाला प्लान मिलना चैलेंज हो गया है। लेकिन यहां हम आपको Vodafone Idea (Vi) के ऐसे प्लान के बारे में बता रहे हैं जो 1048 रुपए में तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। Vi के इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा और कॉल और SMS सबका फायदा मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं Vi के 1048 रुपए के प्लान के बारे में हर एक डिटेल:

Vodafone Idea का 1048 रुपए का प्लान

Vodafone Idea का 1048 रुपए वाला Unlimited 5G प्लान कंपनी के प्रीमियम यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बिना डेटा लिमिट के तेज इंटरनेट अनुभव चाहते हैं। इस प्लान को Vi Unlimited 5G कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें यूजर्स को किसी भी तरह की डेटा लिमिट नहीं दी गई है आप जितना चाहें उतना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 5G स्पीड के साथ। यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए खास है जो दिनभर वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या बड़ी फाइलें डाउनलोड करने जैसे काम करते हैं।

डेटा के अलावा, इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है ताकि यूजर्स देशभर में किसी भी नेटवर्क पर बिना चिंता के बात कर सकें। इसके साथ रोज़ाना 100 SMS भी मिलते हैं, जिससे यह प्लान काम और मनोरंजन दोनों के लिए संतुलित पैकेज बन जाता है। इस प्लान की कुल वैधता लगभग तीन महीने (84 दिन) मानी जा रही है, और इसका औसत मासिक खर्च करीब 349 रुपए प्रति महीने बैठती है। Vodafone Idea ने इसे अपने प्रीमियम Unlimited 5G पोर्टफोलियो में शामिल किया है ताकि मौजूदा ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट अनुभव और लंबी अवधि तक निर्बाध कनेक्टिविटी मिल सके। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट प्लान है जो लगातार डेटा यूज करते हैं और बार-बार रिचार्ज नहीं करना चाहते।

Vi 398 रुपये का प्लान

Vi के इस प्लान के साथ यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, मुफ्त नेशनल रोमिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस का फायदा मिलता है। इसके अलावा यूजर्स अनलिमिटेड डेटा का भी फायदा उठा सकते हैं, जिससे वे दिन या रात बिना किसी समस्या के इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं।

