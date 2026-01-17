लॉन्च से ₹17,000 सस्ता मिल रहा यह Xiaomi फोन, इसमें 32MP के दो सेल्फी कैमरे, बजट में आई कीमत
Amazon Great Republic Day Sale में Xiaomi का एक प्रीमियम स्मार्टफोन अपनी लॉन्च प्राइस से लगभग 17,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Xiaomi 14 Civi की। खास बात यह है कि इस फोन में सेल्फी के लिए 32 मगेापिक्सेल के दो फ्रंट कैमरे मिलते हैं। देखें कितनी रह गई कीमत
Amazon Great Republic Day Sale में Xiaomi का एक प्रीमियम स्मार्टफोन अपनी लॉन्च प्राइस से लगभग 17,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं Xiaomi 14 Civi की, जिसे कंपनी ने पिछले साल अपने प्रीमियम फोन के तौर पर भारत में लॉन्च किया था। फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसमें Leica-ब्रांडेड 50-मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। फोन में 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4700mAh की बैटरी भी है। अमेजन सेल में कितना सस्ता मिल रहा है यह फोन, चलिए जानते हैं...
करीब 17,000 रुपये सस्ता मिल रहा फोन
अमेजन पर चल रही ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में Xiaomi 14 Civi ऑफर्स के बाद 26,249 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस कीमत में फोन का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल रहा है। बता दें कि लॉन्च के समय भारत में इस वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये थी। यानी सेल में ऑफर्स के बाद फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 16,750 रुपये सस्ता मिल रहा है। फोन पर 24,900 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दे रहा है। इस कीमत में इसे क्रूज ब्लू और माचा ग्रीन जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।
चलिए एक नजर डालते हैं Xiaomi 14 Civi की खासियत पर:
फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, 446 पीपीआई पिक्सेल डेनसिटी और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.55-इंच 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन HDR10+, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है और इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। फोन स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 प्रोसेसर पर चलता है।
सेल्फी के लिए 32MP के दो कैमरे
फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसे Leica ने Summilux लेंस के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, f/1.63 अपर्चर और 25 एमएम इक्विवैलेंट फोकल लेंथ के साथ 50-मेगापिक्सेल का लाइट फ्यूजनन 800 इमेज सेंसर, 2x जूम के साथ 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड एंगल शूटर शामिल है। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल के दो कैमरे हैं।
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ बड़ी बैटरी
फोन में 67W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4700mAh की बैटरी है। कंपनी का कहना है कि बैटरी 30 मिनट की चार्जिंग में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। चार्जिंग के लिए फोन में टाइफ-सी पोर्ट मिलता है।
