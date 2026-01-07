2026 में घर लाएं 55 inch TV, सबसे सस्ते मिल रहे ये 6 मॉडल, कीमत ₹24,999 से शुरू

संक्षेप: नए साल की शुरुआत में घर के लिए बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे 55 inch Smart TV बता रहे हैं, जो Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ किफायती कीमत पर मिल रहे हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

नए साल की शुरुआत में घर के लिए बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे 55 inch Smart TV बता रहे हैं, जो Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ किफायती कीमत पर मिल रहे हैं। लिस्ट में हमने ऐसे मॉडल्स को शामिल किया है, जो 30 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Foxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black)

अमेजन पर यह टीवी 97,990 रुपये एमआरपी के साथ लिस्टेड है लेकिन यह 74 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा LED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 30W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट, ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस, वॉयस इनेबल रिमोट जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी है।

VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black)

अमेजन पर यह टीवी 64,999 रुपये एमआरपी के साथ लिस्टेड है लेकिन यह 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा QLED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 40W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट, ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस, वॉयस इनेबल रिमोट जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी है।

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

अमेजन पर यह टीवी 59,999 रुपये एमआरपी के साथ लिस्टेड है लेकिन यह 58 फीसदी छूट के साथ मात्र 25,499 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा QLED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 30W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट, ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस, वॉयस इनेबल रिमोट जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी है।

BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)

अमेजन पर यह टीवी 74,999 रुपये एमआरपी के साथ लिस्टेड है लेकिन यह 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा LED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 36W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट, ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस, वॉयस इनेबल रिमोट जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी है।

acer 139 cm (55 inches) G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV AR55UDGGR2851AD

अमेजन पर यह टीवी 73,999 रुपये एमआरपी के साथ लिस्टेड है लेकिन यह 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा QLED डिस्प्ले पैनल है। टीवी में 36W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टविटी पोर्ट, ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस, वॉयस इनेबल रिमोट जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी है।

Onida 139 cm (55 inch) Nexg Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55UZI