25 हजार रुपये से कम में खरीदें Sony और सैमसंग के शानदार स्मार्ट टीवी, सबसे सस्ता मात्र 11240 रुपये का buy these sony and samsung smart tv under rupees 25000 price of most affordable one is just rupees 11240, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy these sony and samsung smart tv under rupees 25000 price of most affordable one is just rupees 11240

25 हजार रुपये से कम में खरीदें Sony और सैमसंग के शानदार स्मार्ट टीवी, सबसे सस्ता मात्र 11240 रुपये का

यहां हम आपको 25 हजार रुपये से कम के सोनी और सैमसंग के टीवी के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत बैंक ऑफर के साथ मात्र 11,240 रुपये है। इन टीवी में आपको तगड़ा डिस्प्ले और दमदार साउंड मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 12:45 PM
share Share
Follow Us on

सैमसंग या सोनी का स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 25 हजार रुपये तक का है, तो हम आपको तीन धांसू ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हमारी लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत बैंक ऑफर के साथ मात्र 11,240 रुपये है। सैमसंग और सोनी के ये टीवी शानदार डिस्प्ले के साथ आता है। इन टीवी में आपको जबर्दस्त साउंड भी मिलेगा। खास बात है कि इन टीवी को आप अमेजन इंडिया पर कई सारे ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

25 हजार रुपये से कम में खरीदें Sony और सैमसंग के शानदार स्मार्ट टीवी, सबसे सस्ता मात्र 11240 रुपये का

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

सैमसंग के इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 11,990 रुपये है। टीवी पर 750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह टीवी मात्र 11,240 रुपये में आपका हो सकता है। आपको इस टीवी पर 599 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। 32 इंच के इस टीवी पर 2670 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 50Hz के रिफ्रेश रेट वाला एचडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है। टीवी में कंपनी Q-Symphony साउंड सपोर्ट भी दे रही है।

Loading Suggestions...

Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL

सैमसंग के इस टीवी की कीमत 23990 रुपये है। टीवी पर 750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इस टीवी पर 1199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। टीवी में कंपनी 50Hz के रिफ्रेश रेट के साथ फुल एचडी डिस्प्ले दे रही है। दमदार साउंड के लिए टीवी में Q-Symphony के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है।

Loading Suggestions...

Sony BRAVIA 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Google TV KD-32W825 (Black)

सोनी का यह टीवी अमेजन इंडिया पर 2499 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। टीवी 1249 रुपये तक के कैशबैक और 2670 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में डॉल्बी ऑडियो के साथ आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:7000mAh की बैटरी वाला नया स्मार्टफोन, मेन कैमरा 50MP का, डिस्प्ले भी धाकड़
Loading Suggestions...
Samsung Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।