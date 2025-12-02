Hindustan Hindi News
फ्रेमलेस डिजाइन वाले तीन बेहद किफायती LED TV, कीमत मात्र 8499 रुपये, फीचर जबर्दस्त

संक्षेप:

ये टीवी बिना किसी ऑफर मात्र 8499 रुपये में मिल रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में थॉमसन और कोडैक के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी में आपको 32 इंच के डिस्प्ले के साथ शानदार बेजललेस डिजाइन देखने को मिलेगा। 

Tue, 2 Dec 2025 03:46 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
10 हजार रुपये से की कीमत में नया एलईडी टीवी तलाश रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन हैं। ये टीवी बिना किसी ऑफर मात्र 8499 रुपये में मिल रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में थॉमसन और कोडैक के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी में आपको 32 इंच के डिस्प्ले के साथ शानदार बेजललेस डिजाइन देखने को मिलेगा। इन टीवी का साउंड भी जबर्दस्त है। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Foxsky 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV with Voice Search with Remote (32FS-GOOGLE LED TV)

इस टीवी की कीमत 8499 रुपये है। इस किफायती टीवी में आपको 32 इंच का QLED HD रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में कंपनी क्वॉड-को प्रोसेसर ऑफर कर रही है। टीवी का फ्रेमलेस डिजाइन घर के इंटीरियर को और शानदार लुक देने के काम करता है। दमदार साउंड के लिए आपको इस टीवी में 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलेगा।

KODAK QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 8499 रुपये का मिल रहा है। इस टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको बेजललेस डिजाइन देखने को मिलेगा। टीवी में 32 इंच का QLED HD रेडी डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस टीवी में आपको 36 वॉट का दमदार साउंड आउटपुट मिलेगा। टीवी बिल्ट-इन वाई-फाई और स्क्रीन मिरर के साथ आता है।

Thomson Alpha QLED 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition

इस टीवी की कीमत 8499 रुपये है। बेजलेस डिजाइन वाला यह टीवी 32 इंच के QLED HD रेडी डिस्प्ले से लैस है। इस टीवी में ऑफर किए जा रहे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी 60Hz का है। टीवी में आपको दमदार साउंड के लिए 36 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलेगा। यह टीवी भी बिल्ट-इन वाई-फाई और स्क्रीन मिरर फीचर के साथ आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
