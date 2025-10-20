₹10,000 से कम में खरीदें इस साल आए 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी वाले ये 5 बेस्ट 5G पैसा-वसूल Phones,
संक्षेप: 10,000 रुपए से कम कीमत में 5G स्मार्टफोन खोज रहे हैं? देखें इस साल लॉन्च हुए बेस्ट फोन्स की लिस्ट। जिनमें 50MP कैमरा, 12GB RAM और बड़ी बैटरी वाले टॉप मॉडल्स शामिल हैं। इस लिस्ट में सैमसंग, रेडमी, पोको के फोन शामिल हैं।
Best 5G Smartphones of 2025 Under Rs 10,000: अगर आप बजट में एक 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अब आपको 10 हजार रुपए से कम में भी ऐसे स्मार्टफोन मिल रहे हैं जिनमें 50MP कैमरा, 12GB तक की RAM, बड़ी बैटरी और ब्रांडेड अनुभव जैसी खूबियां मिल रही हैं। 10 हजार रुपये वाले सेगमेंट में लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो देखें इस साल लॉन्च हुए बेस्ट फोन्स की लिस्ट। इस लिस्ट में रेडमी, मोटोरोला, पोको, सैमसंग, रियलमी के फोन्स शामिल हैं:
बेस्ट 5G फोन्स
1. Samsung Galaxy F06 5G
Samsung का यह बजट 5G स्मार्टफोन है, जो भारत में एंट्री-लेवल 5G अनुभव के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट है। प्रोसेसर के रूप में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट इस्तेमाल हुआ है। कैमरा सेटअप में 50MP मुख्य + 2MP डेप्थ सेंसर है, आगे 8MP सेल्फी कैमरा है। बैटरी 5000mAh की है, 25W फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट के साथ। यह फोन अभी ₹7,499 में फ्लिपकार्ट खरीदने के लिए उपलब्ध है।
2. Redmi 14C 5G
Redmi का बेस्ट 5G फोन 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और बजट-प्राइस टैग में पेश हुआ है। इसमें 6.88-इंच का डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। चिपसेट के तौर पर Snapdragon 4 Gen 2 इस्तेमाल हुआ है। फोन में 50MP कैमरा और 5,160mAh बैटरी है। Redmi 14C 5G फोन 8999 रुपए में खरीदने के लिए उपलब्ध है।
3. POCO M7 5G
POCO का यह मॉडल बजट 5G सेगमेंट में नया ऑप्शन है। इसमें 6.88-इंच का HD+ डिस्प्ले है, लेकिन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। Snapdragon 4 Gen 2 है। कैमरा 50MP मुख्य + 8MP फ्रंट कैमरा के साथ है। बैटरी 5160mAh की है 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। कीमत की बात करें तो 6GB + 128GB वेरिएंट का प्राइस अभी फ्लिपकार्ट 8,499 रुपए है।
4. Motorola G35 5G
Motorola G35 5G अपने FHD+ 120Hz डिस्प्ले और बजट-प्राइस टैग के कारण चर्चा में है। इसमें 6.72-इंच FHD+ (2400×1080) डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट और Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ। प्रोसेसर Unisoc T760 (6nm) है। फोन में 12GB तक की रैम आयर 50MP का प्राइमरी और 8MP रियर कैमरा मिलता है। साथ ही इसमें 16MP फ्रंट कैमरा है। बैटरी 5000mAh की है। कीमत की बात करें तो यह लगभग ₹8,999 में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है।
5. Realme Narzo 80 Lite 5G
realme Narzo 80 Lite 5G का फोकस बैटरी बैकअप और बजट-5G पर रहा है। इसमें 6.67-इंच HD+ (720×1604) डिस्प्ले है, लेकिन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। चिपसेट MediaTek Dimensity 6300 (6nm) है। कैमरा 32MP मुख्य सेंसर के साथ है, बैटरी 6000mAh की है जिसमें 15W चार्जिंग सपोर्ट है। फोन की कीमत अमेजन पर अभी 9,798 रुपए है।
