काम की बात: 30 हजार से कम में ढाई लाख का 55 इंच TV, इन पांच मॉडल पर 90% तक छूट, तुरंत करें ऑर्डर
Amazon पर चल रही Great Summer Sale आज पात समाप्त होने वाली है। सेल में ढाई लाख का एक 55 इंच टीवी बंपर छूट के साथ 30 हजार से कम में मिल रहा है। यहां हमने अमेजन सेल में मिल रही बेस्ट 55 इंच टीवी डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon पर चल रही Great Summer Sale आज रात समाप्त होने वाली है। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेस समेत अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अमेजन ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर बंपर डिस्काउंट की पेशकश कर रहा है। यहां हम हैवी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं कुछ 55 इंच टीवी डील्स की लिस्ट तैयार की है। सेल में ढाई लाख का टीवी करीब 90 फीसदी की छूट के साथ 30 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...
Foxsky
1. Foxsky 139 cm (55 inch) Frameless Series QLED 4K Ultra HD LED Smart TV FS55GATV (Black)
98,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 25,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 74 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का QLED 4K अल्ट्रा एचडी पैनल है। इसमें 30W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी वेबओएस पर चलता है और इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो का एक्सेस मिल जाता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।
VW
2. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ2
64,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 26,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 58 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का QLED 4K अल्ट्रा एचडी पैनल है। इसमें डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 50W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।
Acer
3. Acer 139 cm (55 inches) G Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR55GT2851UDFL (Black)
2,48,890 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 27,460 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 89 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 24W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।
Aiwa
4. Aiwa 139 cm (55 inches) QLED Display 4K Ultra HD | Google TV | Smart TV | Dolby Vision | Magnifiq Series Bezel-Less | 2 GB RAM | 16 GB Storage | Dolby Atmos Audio | Signature Sound | AS55QUHDX3-GTV
94,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 27,510 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 89 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का QLED 4K अल्ट्रा एचडी पैनल है, जो डोल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 24W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।
Acerpure
5. Acerpure 139 cm (55 inch) Elevate Neo Series 4K Ultra HD QLED Smart Android 14 TV GTV AP55UG75PELN5
73,690 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 28,762 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 61 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का QLED 4K अल्ट्रा एचडी पैनल है, जो डोल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 40W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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