30 हजार से कम में ढाई लाख का 55 इंच TV, इन पांच मॉडल पर 90% तक छूट, तुरंत करें ऑर्डर

Amazon पर चल रही Great Summer Sale आज पात समाप्त होने वाली है। सेल में ढाई लाख का एक 55 इंच टीवी बंपर छूट के साथ 30 हजार से कम में मिल रहा है। यहां हमने अमेजन सेल में मिल रही बेस्ट 55 इंच टीवी डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

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Amazon पर चल रही Great Summer Sale आज रात समाप्त होने वाली है। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेस समेत अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अमेजन ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पर बंपर डिस्काउंट की पेशकश कर रहा है। यहां हम हैवी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं कुछ 55 इंच टीवी डील्स की लिस्ट तैयार की है। सेल में ढाई लाख का टीवी करीब 90 फीसदी की छूट के साथ 30 हजार रुपये से कम में मिल रहा है। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

Foxsky

98,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 25,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 74 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का QLED 4K अल्ट्रा एचडी पैनल है। इसमें 30W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी वेबओएस पर चलता है और इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो का एक्सेस मिल जाता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

VW

64,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 26,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 58 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का QLED 4K अल्ट्रा एचडी पैनल है। इसमें डोल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 50W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

Acer

2,48,890 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 27,460 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 89 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 24W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

Aiwa

94,900 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी अमेजन सेल में 27,510 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है यानी पूरे 89 फीसदी की छूट। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का QLED 4K अल्ट्रा एचडी पैनल है, जो डोल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 24W का दमदार साउंड मिलता है। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार का सपोर्ट मिलता है। टीवी के साथ स्मार्ट रिमोट कंट्रोल भी है, जिसमें वॉयस असिस्टेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे जाने के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए हैं। टीवी में कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

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