सर्दी से पहले खरीद लें ये 5 दमदार रूम हीटर, दिवाली Sale में मिल रहे 59% तक की छूट पर, सभी की कीमत ₹1500 से कम

सर्दियों से पहले रूम हीटर खरीदने का प्लान है? Amazon और Flipkart पर Sansui, Lifelong और Ledure के रूम हीटर कम कीमत में मिल रहे हैं। जानें 1500 रुपए से कम में आप कौन-कौन से हीटर खरीद सकते हैं।

Amazon-Flipkart Sale में रूम हीटर पर ऑफर

Best Room Heater Deal: सर्दियों का मौसम आने से पहले अगर आप घर के लिए रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon और Flipkart की दिवाली सेल में मिल रहे हीटर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म पर Sansui और Lifelong जैसे ब्रांड के रूम हीटर 1,500 रुपए से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। इन तीनों हीटर की खासियत और पावर एक जैसी नहीं है। इन हीटर को कम शोर और हल्के वजन वाले डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें एक साल की वारंटी भी मिलती है। आइए इन तीनों रूम हीटर की कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं।

1. Sansui SRMQ800 Quartz Room Heater इस लिस्ट में पहला नाम Sansui SRMQ800 Quartz Room Heater का है। यह Flipkart पर 999 रुपए की कीमत में उपलब्ध है। इस मॉडल की लिस्टेड कीमत ₹1,799 है। यानी लिस्टेड कीमत के मुकाबले इसमें करीब 44% की छूट है। यह एक क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जिसमें करीब 800W की पावर मिलती है। इसके साथ ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

2. Lifelong LLQH926 Quartz Room Heater दूसरा ऑप्शन Lifelong LLQH926 Quartz रूम हीटर है। इसको भी फ्लिपकार्ट पर 1,429 रुपए में बेचा जा रहा है। यह हीटर एमआरपी से 59% तक की छूट पर बेचा जा रहा है। इसमें 1500W मैक्सिमम पावर और तीन हीट मोड बताए गए हैं। इसमें डुअल सेफ्टी कट-ऑफ, टिप-ओवर स्विच और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इस मॉडल का वजन करीब 1.6 किलोग्राम बताया गया है। इसके साथ एक साल की वारंटी भी मिलती है।

3. Ledure Megamite Room Heater तीसरा ऑप्शन Ledure Megamite रूम हीटर है। यह दिवाली सेल में Amazon पर 1,049 रुपए में बेचा जा रहा है। यह 800W का रूम हीटर है, जिसमें 400W और 800W के दो हीटिंग मोड दिए गए हैं। यानी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा पावर पर इसे चलाया जा सकता है। अगर हल्की ठंड है, तो 400W मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, ज्यादा ठंड होने पर 800W मोड चुना जा सकता है। इस हीटर में नोइजलेस ऑपरेशन यानी कम शोर के साथ काम करने की सुविधा दी गई है। इसे हल्के वजन वाले डिजाइन के साथ पेश किया गया है।

4. Sujata SRH63 Quartz Room Heater इस हीटर को अमेजन की दिवालो सेल में 50% तक की छूट के बाद 1,196 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें दो Quartz हीटिंग रॉड दी गई हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से 400W और 800W मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हीटर में टिप-ओवर प्रोटेक्शन मिलता है, यानी गिरने की स्थिति में यह अपने आप बंद होने में मदद करता है। इसकी बॉडी को कूल टच डिजाइन दिया गया है, जबकि इसमें 2 मीटर लंबी वायर मिलती है। कंपनी इस रूम हीटर के साथ 2 साल की वारंटी भी दे रही है।