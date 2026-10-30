सर्दी से पहले खरीद लें ये 5 दमदार रूम हीटर, दिवाली Sale में मिल रहे 59% तक की छूट पर, सभी की कीमत ₹1500 से कम
सर्दियों से पहले रूम हीटर खरीदने का प्लान है? Amazon और Flipkart पर Sansui, Lifelong और Ledure के रूम हीटर कम कीमत में मिल रहे हैं। जानें 1500 रुपए से कम में आप कौन-कौन से हीटर खरीद सकते हैं।
Best Room Heater Deal: सर्दियों का मौसम आने से पहले अगर आप घर के लिए रूम हीटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon और Flipkart की दिवाली सेल में मिल रहे हीटर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म पर Sansui और Lifelong जैसे ब्रांड के रूम हीटर 1,500 रुपए से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। इन तीनों हीटर की खासियत और पावर एक जैसी नहीं है। इन हीटर को कम शोर और हल्के वजन वाले डिजाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें एक साल की वारंटी भी मिलती है। आइए इन तीनों रूम हीटर की कीमत और फीचर्स पर नजर डालते हैं।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
Sujata Room Heater for Bedroom, 2 Years Warranty, Heater for Room in Winter, 2-Rod Quartz Heat, 400W & 800W Selection, Tip-over Protection, Cool Touch Body, 2m Wire (SRH63-Black)
- Sujata Room Heater for Bedroom
- 2 Years Warranty
- Heater for Room in Winter
₹1196₹2385
खरीदिये
42% OFF
Crompton Comfy Plus 800 Watt Quartz Room Heater with 2 Heat Setting | Handle to carry | Neon Lamp indicator
- Crompton Comfy Plus 800 Watt Quartz Room Heater with 2 Heat Setting | Handle to carry | Neon Lamp indicator
₹1330₹2300
खरीदिये
55% OFF
Lifelong Regalia 800 Watts Quartz Room Heater for Home with 2 Power settings, ISI Certified, 2 Rod Heater for Room |Cord Length 1.5 Meter| 1 Year Manufacturer's Warranty (LLQH922, White)
- Lifelong Regalia 800 Watts Quartz Room Heater for Home with 2 Power settings
- ISI Certified
- 2 Rod Heater for Room |Cord Length 1.5 Meter| 1 Year Manufacturer's Warranty (LLQH922
₹899₹2000
खरीदिये
37% OFF
RR Signature QZ-208 Quartz Room Heater for Home with Tip-Over Protection, Silent Room Heater with 2 Heat Settings of 800 W for Bedroom, Office, & Indoor Use (ISI Certified) with 2 Years Warranty
- RR Signature QZ-208 Quartz Room Heater for Home with Tip-Over Protection
- Silent Room Heater with 2 Heat Settings of 800 W for Bedroom
- Office
₹999₹1590
खरीदिये
37% OFF
LEDURE 2000W Velar Turbonite Room Heater with 1 Year Warranty | ISI Approved High-Power Fan Blower with Adjustable Thermostat & Overheat Protection
- LEDURE 2000W Velar Turbonite Room Heater with 1 Year Warranty | ISI Approved High-Power Fan Blower with Adjustable Thermostat & Overheat Protection
₹1139₹1800
खरीदिये
1. Sansui SRMQ800 Quartz Room Heater
इस लिस्ट में पहला नाम Sansui SRMQ800 Quartz Room Heater का है। यह Flipkart पर 999 रुपए की कीमत में उपलब्ध है। इस मॉडल की लिस्टेड कीमत ₹1,799 है। यानी लिस्टेड कीमत के मुकाबले इसमें करीब 44% की छूट है। यह एक क्वार्ट्ज रूम हीटर है, जिसमें करीब 800W की पावर मिलती है। इसके साथ ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर स्विच जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।
2. Lifelong LLQH926 Quartz Room Heater
दूसरा ऑप्शन Lifelong LLQH926 Quartz रूम हीटर है। इसको भी फ्लिपकार्ट पर 1,429 रुपए में बेचा जा रहा है। यह हीटर एमआरपी से 59% तक की छूट पर बेचा जा रहा है। इसमें 1500W मैक्सिमम पावर और तीन हीट मोड बताए गए हैं। इसमें डुअल सेफ्टी कट-ऑफ, टिप-ओवर स्विच और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इस मॉडल का वजन करीब 1.6 किलोग्राम बताया गया है। इसके साथ एक साल की वारंटी भी मिलती है।
सम्बंधित सुझाव
71% OFF
Lifelong Dyno 800 Watts Quartz Room Heater for Home with 2 Power settings, ISI Certified, 2 Rod Heater for Room |Cord Length 1.5 Meter| 1 Year Manufacturer's Warranty (LLQH925, Grey)
- Lifelong Dyno 800 Watts Quartz Room Heater for Home with 2 Power settings
- ISI Certified
- 2 Rod Heater for Room |Cord Length 1.5 Meter| 1 Year Manufacturer's Warranty (LLQH925
₹579₹2000
खरीदिये
29% OFF
Havells 11 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black
- Havells 11 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black
₹12808₹18025
खरीदिये
3. Ledure Megamite Room Heater
तीसरा ऑप्शन Ledure Megamite रूम हीटर है। यह दिवाली सेल में Amazon पर 1,049 रुपए में बेचा जा रहा है। यह 800W का रूम हीटर है, जिसमें 400W और 800W के दो हीटिंग मोड दिए गए हैं। यानी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा पावर पर इसे चलाया जा सकता है। अगर हल्की ठंड है, तो 400W मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, ज्यादा ठंड होने पर 800W मोड चुना जा सकता है। इस हीटर में नोइजलेस ऑपरेशन यानी कम शोर के साथ काम करने की सुविधा दी गई है। इसे हल्के वजन वाले डिजाइन के साथ पेश किया गया है।
4. Sujata SRH63 Quartz Room Heater
इस हीटर को अमेजन की दिवालो सेल में 50% तक की छूट के बाद 1,196 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें दो Quartz हीटिंग रॉड दी गई हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से 400W और 800W मोड पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हीटर में टिप-ओवर प्रोटेक्शन मिलता है, यानी गिरने की स्थिति में यह अपने आप बंद होने में मदद करता है। इसकी बॉडी को कूल टच डिजाइन दिया गया है, जबकि इसमें 2 मीटर लंबी वायर मिलती है। कंपनी इस रूम हीटर के साथ 2 साल की वारंटी भी दे रही है।
5. V-Guard EQT 800 Quartz Room Heater
Flipkart पर इस हीटर को 1,250 रुपए में सेल में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 2,000 रुपए है। इस पर 38% की छूट मिल रही है। यह 840W मैक्सिमम पावर वाला क्वार्ट्ज हीटर है, जिसमें 400W और 800W के दो हीटिंग मोड दिए गए हैं। इसमें टिप-ओवर स्विच मिलता है, यानी हीटर गिरने पर यह अपने आप बंद होने में मदद करता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।