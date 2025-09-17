₹7199 में घर लाएं QLED स्मार्ट TV, Amazon Sale में सस्ते मिल रहे इतने सारे 32 इंच मॉडल

Amazon ने Great Indian Festival Sale शुरू होने से पहले ही Smart TV पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है। यहां हम आपको ऐसे 32 इंच टीवी बता रहे हैं, जो 10 हजार से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में 7,199 रुपये में मिल रहा QLED पैनल वाला 32 इंच टीवी मॉडल भी है। देखें लिस्ट

Amazon Great Indian Festival Sale में ऑफर्स का बारिश होने वाली है। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। अमेजन ने सेल शुरू होने से पहले ही स्मार्ट टीवी पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है या ग्राहक पहले ही इन टीवी को सेल प्राइस पर खरीद सकते हैं। आज हम आपको सेल मे मिल रहे किफायती 32 इंच टीवी बता रहे हैं....

VW

अमेजन पर यह 32 इंच टीवी 7,199 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसकी एमआरपी 18,999 रुपये है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 32 इंच टीवी में एचडी रेडी QLED पैनल है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी में 24W साउंड वाले दमदार स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे OTT ऐप्स प्री-इंस्टॉल मिल जाते हैं। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

TCL

अमेजन पर यह 32 इंच टीवी 9,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसकी एमआरपी 21,999 रुपये है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 32 इंच टीवी में फुल एचडी एलईडी पैनल है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी में 24W साउंड वाले दमदार स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे OTT ऐप्स प्री-इंस्टॉल मिल जाते हैं। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

Skywall

अमेजन पर यह 32 इंच टीवी 8,256 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसकी एमआरपी 21,250 रुपये है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 32 इंच टीवी में एचडी एलईडी पैनल है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी में 30W साउंड वाले दमदार स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे OTT ऐप्स प्री-इंस्टॉल मिल जाते हैं। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

VW

अमेजन पर यह 32 इंच टीवी 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसकी एमआरपी 18,999 रुपये है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 32 इंच टीवी में एचडी एलईडी पैनल है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी में 24W साउंड वाले दमदार स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे OTT ऐप्स प्री-इंस्टॉल मिल जाते हैं। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

JVC

अमेजन पर यह 32 इंच टीवी 9,940 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इसकी एमआरपी 16,499 रुपये है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस 32 इंच टीवी में एचडी QLED पैनल है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। टीवी में 48W साउंड वाले दमदार स्पीकर लगे हुए हैं। टीवी में ढेर सारे OTT ऐप्स प्री-इंस्टॉल मिल जाते हैं। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

Kodak

