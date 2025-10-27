Hindustan Hindi News
धमाल डील! Smart TV अब 6000 रुपये से कम में, Amazon पर जबरदस्त मौका

संक्षेप: कम कीमत पर धांसू फ्रेमलेस डिजाइन वाला Smart TV खरीदना चाहते हैं तो आपको Amazon का रुख करना चाहिए। आइए आपको VW Smart TV पर मिल रही डील के बारे में बताते हैं। 

Mon, 27 Oct 2025 08:18 PM
टेक्नोलॉजी की दुनिया में लगातार बदलाव हो रहे हैं और ट्रेडिशनल टेलीविजन का दौर खत्म हो चुका है। अब वक्त है Smart TV का, जिसे इंटरनेट से कनेक्ट कर आप पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट आसानी से देख सकते हैं और लंबे ऐड-ब्रेक या फिर तय वक्त पर टीवी के सामने बैठने जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। खास बात यह है कि आप 6000 रुपये से कम में Smart TV घर ला सकते हैं।

कई लोगों को लगता है कि बड़ी स्क्रीन वाला Smart TV खरीदने के लिए उन्हें बड़ी रकम खर्च करनी होगी लेकिन अब 6000 रुपये से भी कम कीमत पर फ्रेमलेस डिजाइन वाले मॉडल ऑर्डर किए जा सकते हैं। ऐसी ही डील्स में से एक का फायदा Amazon पर मिल रहा है और VW की फ्रेमलेस सीरीज का Smart TV सबसे कम कीमत पर आपका हो सकता है। आइए इसपर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

इतनी रह गई VW Smart TV की कीमत

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर VW Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 को केवल 5,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 1000 रुपये तक की छूट मिल सकती है और इसकी कीमत और भी कम रह जाएगी। इसपर कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे विकल्प दिए गए हैं।

ऐसे हैं VW Smart TV के स्पेसिफिकेशंस

यूजर्स को Smart TV में 24 इंच का HD Ready (1366x768 पिक्सल) वाला 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले 178 डिग्री व्यूइंग एंगल के साथ मिलता है। इसमें 24W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं और पांच साउंड मोड्स इसका हिस्सा हैं। इस टीवी में ढेरों स्मार्ट फीचर्स और Quad Core प्रोसेसर दिया गया है। यह HDMI और USB जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑफर करता है और इसपर 18 महीने की वारंटी मिल रही है।

