डील! ₹5000 से कम में Smart TV, बड़ी स्क्रीन और पावरफुल ऑडियो सबसे सस्ते में

डील! ₹5000 से कम में Smart TV, बड़ी स्क्रीन और पावरफुल ऑडियो सबसे सस्ते में

संक्षेप:

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही रिपब्लिक डे सेल में 5000 रुपये से कम में स्मार्ट टीवी खरीदने का मौका मिल रहा है। इस टीवी में 30W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं। 

Jan 18, 2026 10:45 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
discount

65% OFF

LUGOSI 24 inch Smart Android LED TV with 512 MB RAM. HD Ready with 1920 * 1080 Pixels.

LUGOSI 24 inch Smart Android LED TV with 512 MB RAM. HD Ready with 1920 * 1080 Pixels.

  • checkLUGOSI 24 inch Smart Android LED TV with 512 MB RAM. HD Ready with 1920 * 1080 Pixels.
amazon-logo

₹6990

₹19990

खरीदिये

discount

50% OFF

LUGOSI 24-inch LED TV, HD 1920 x 1080 Pixels, Model LU24N (Black)

LUGOSI 24-inch LED TV, HD 1920 x 1080 Pixels, Model LU24N (Black)

  • checkLUGOSI 24-inch LED TV
  • checkHD 1920 x 1080 Pixels
  • checkModel LU24N (Black)
amazon-logo

₹6490

₹12999

खरीदिये

discount

50% OFF

Acer 80 cm(32 inches) Advanced N Series Standard LED TV AR32NSV53HDFL (Black)

Acer 80 cm(32 inches) Advanced N Series Standard LED TV AR32NSV53HDFL (Black)

  • checkAcer 80 cm(32 inches) Advanced N Series Standard LED TV AR32NSV53HDFL (Black)
amazon-logo

₹7499

₹14999

खरीदिये

discount

74% OFF

Foxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black)

Foxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black)

  • checkFoxsky 139.7 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 55FS-VS (Black)
amazon-logo

₹24999

₹97990

खरीदिये

discount

63% OFF

Foxsky 109 cm (43 inch) Frameless Series 4K UHD QLED Google TV FS43GATV (Black)

Foxsky 109 cm (43 inch) Frameless Series 4K UHD QLED Google TV FS43GATV (Black)

  • checkFoxsky 109 cm (43 inch) Frameless Series 4K UHD QLED Google TV FS43GATV (Black)
amazon-logo

₹16999

₹45499

खरीदिये

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर इन दिनों Republic Day Sale चल रही है और इसमें अलग-अलग कैटेगरीज के डिवाइसेज तगड़ी छूट पर खरीदे जा सकते हैं। खास डिस्काउंट का फायदा ग्राहकों को ब्रैंडेड Smart TVs पर मिल रहा है और एक ऐसी डील भी है, जिसपर शायद एक बार में यकीन करना मुश्किल हो जाए। ग्राहकों को 5000 रुपये से कम में स्मार्ट टीवी खरीदने का मौका दिया गया है।

स्मार्ट टीवी मॉडल्स की खासियत यह होती है कि आप उनमें OTT ऐप्स का कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। जहां ट्रेडिशनल टीवी में कंटेंट देखने के लिए ग्राहकों को केबल या सैटेलाइट सेवा का कनेक्शन लेना होता है, स्मार्ट टीवी को सीधे WiFi से कनेक्ट किया जा सकता है और आप वीडियो कंटेंट देख सकते हैं। Foxsky का फ्रेमलेस मॉडल सेल में तगड़ी छूट पर ऑर्डर किया जा सकता है।

इन ऑफर्स के साथ सबसे बड़ा डिस्काउंट

सेल के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart ने Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition (24 FSELS PRO) को 5,499 रुपये के स्पेशल प्राइस पर लिस्ट किया है। इसके अलावा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में ग्राहकों को 500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है, जिसके बाद टीवी की कीमत 4,999 रुपये रह जाएगी।

पुराने डिवाइस के बदले 1,900 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी।

ऐसे हैं Foxsky Smart TV के स्पेसिफिकेशंस

स्मार्ट टीवी में 24 इंच के बड़े HD Ready (1366x768 पिक्सल) 60Hz डिस्प्ले के अलावा Androidtv OS के साथ ढेरों OTT ऐप्स का ऐक्सेस मिलता है। इसमें क्वॉड-कोर प्रोसेसर दिया गया है और पावरफुल ऑडियो के लिए 30W क्षमता वाले डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। फ्रेमलेस डिजाइन वाले टीवी में Netflix, JioHotstar, Prime Video और Youtube सभी का कंटेंट देखा जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
