आधी कीमत में खरीदें Samsung के टीवी, फ्री मिल रहा साउंडबार, 3 साल की वारंटी, 30 अक्टूबर तक मौका

संक्षेप: Samsung ने अपने स्मार्ट टीवी रेंज के लिए त्योहारी सेल में धमाकेदार ऑफर्स पेश किए हैं। इन टीवी पर आधी कीमत पर छूट, फ्री साउंडबार, एक्सचेंज बोनस और 3 साल वारंटी। सिर्फ 30 अक्टूबर तक मौका और कैसे उठाएं फायदा।

Samsung Smart TV Best Discount: अगर आप दिवाली से पहले स्मार्ट टीवी नहीं खरीद पाएं हैं और अभी भी सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो सैमसंग की फैब ग्रैब डील का फायदा उठा लें। इस सेल के अंतर्गत चुनिंदा स्मार्ट टीवी पर हाफ प्राइस तक की छूट, फ्री साउंडबार, और 3 साल की वारंटी उपलब्ध होगी। सेल के दौरान, टीवी के साथ एक्सचेंज बोनस, बैंक कार्ड डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI जैसे फायदे भी मिलेंगे। Samsung की “Fab Grab Fest” में Crystal UHD से लेकर QLED और Neo QLED मॉडल शामिल हैं।

Samsung Fab Grab Fest ऑफर की डिटेल्स Samsung ने भारत में अपने स्मार्ट टीवी रेंज के लिए एक बड़ा त्योहारी ऑफर पेश किया है, जिसे “Fab Grab Fest” या “Super Big Celebrations” कहा जा रहा है। यह सेल 26 सितंबर से शुरू हुई थी और 30 अक्टूबर तक इन ऑफर्स का फायदा उठा लें। इस सेल में 55", 65", 75", 85", 98", 100" और 115" साइज के Vision AI-सक्षम TVs शामिल हैं।

1. Samsung (43) UE81F Crystal UHD TV पर तगड़ी छूट अगर आप कम बजट में प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं, तो Samsung (43) UE81F Crystal UHD TV आपके लिए शानदार विकल्प है। यह टीवी Samsung.in पर करीब ₹24,990 रुपये में उपलब्ध है, और फेस्टिव सेल के दौरान इसकी कीमत और घटने की उम्मीद है। इसमें Crystal UHD पैनल दिया गया है, जो रंगों और ब्राइटनेस में बेहतरीन अनुभव देता है। टीवी में आपको Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar जैसे सभी पॉपुलर OTT ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। अगर आप पहली बार 4K टीवी खरीद रहे हैं, तो यह मॉडल अपने प्राइस रेंज में परफेक्ट डील है, खासकर Samsung Fab Grab Fest सेल के दौरान मिल रहे भारी डिस्काउंट के कारण।

2. Samsung (55) QEF1 QLED TV पर जबरदस्त डिस्काउंट Samsung का 55 इंच QEF1 QLED TV इस फेस्टिव सीजन का सबसे हॉट डील वाला मॉडल है। इसमें Quantum Dot तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो आपको हर फ्रेम में डिटेल्ड और वाइब्रेंट कलर्स का अनुभव देता है। यह टीवी 4K QLED पैनल और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है, जिससे डार्क और ब्राइट सीन दोनों में बेस्ट क्लैरिटी मिलती है।

Fab Grab Fest सेल में ग्राहक इस टीवी के साथ फ्री साउंडबार या दूसरा टीवी भी पा सकते हैं। साथ ही, 30 महीने तक की EMI और एक्सचेंज बोनस का फायदा भी दिया जा रहा है। अभी इसकी कीमत टीवी Samsung.in पर ₹37,990 रुपये है, जो इस साइज और फीचर्स के हिसाब से बेस्ट वैल्यू डील है।