Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अब 10 मिनट में आपके घर पहुंचेगा ₹1 लाख का Samsung फोन, अमेजन-फ्लिपकार्ट सेल से पहले यहां लगी स्पेशल सेल

Mar 10, 2026 08:48 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Samsung Galaxy S26 की फर्स्ट सेल कल 11 मार्च से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही आप इन फोन्स को 10 मिनट में आर्डर कर यूज कर सकते हैं। क्योंकि Blinkit और Instamart ने Galaxy S26 के फोन की डिलीवरी शुरू कर दी है।

अब 10 मिनट में आपके घर पहुंचेगा ₹1 लाख का Samsung फोन, अमेजन-फ्लिपकार्ट सेल से पहले यहां लगी स्पेशल सेल

सैमसंग भारत में 11 मार्च से गैलेक्सी S26 सीरीज की ओपन सेल शुरू करने वाला है। लेकिन कुछ शहरों में, खरीदार पहले से ही क्विक-कॉमर्स ऐप्स के जरिए मिनटों में गैलेक्सी S26 सीरीज के फोन की डिलीवरी पा सकते हैं। Blinkit और Swiggy Instamart जैसे प्लेटफॉर्म पर सैमसंग गैलेक्सी S26 और S26 अल्ट्रा लिस्टेड हैं और इनकी सेल शुरू हो चुकी है, जबकि सैमसंग ने अभी तक पूरी तरह से रिटेल सेल शुरू नहीं की है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung Galaxy S26 Edge

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹119999

और जाने

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

91मोबाइल की रिपोर्ट के मुताबिक Blinkit पर गैलेक्सी S26 सीरीज बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और मुंबई में उसके ऐप पर उपलब्ध है। Swiggy Instamart पर, गैलेक्सी S26 का बेस मॉडल दिल्ली के कुछ हिस्सों में ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध था। Blinkit दिल्ली के कुछ हिस्सों में S26 की डिलीवरी 30 मिनट के अंदर कर रहा था, हालांकि अल्ट्रा मॉडल स्टॉक में नहीं था। इन फोनों की आधिकारिक सेल 11 मार्च को अधिकृत ऑफलाइन स्टोर और प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर्स के माध्यम से शुरू होने की उम्मीद है। यानी की क्विक-कॉमर्स कंपनियां जो पहले किराना और रोजमर्रा के सामान को 10-15 मिनट में पहुंचाने के लिए जानी जाती थीं। लेकिन अब यह कंपनियां प्रीमियम स्मार्टफोन जैसे बड़े प्रोडक्ट भी मिनटों में डिलीवर करने की कोशिश कर रही हैं।

ये भी पढ़ें:सावधान! Aadhaar की इन 3 छोटी सी गलती से बंद हो सकता है बैंक अकाउंट; ऐसे करें ठीक

Samsung Galaxy S26 की कीमत

Samsung Galaxy S26 सीरीज की भारत में कीमत:

Galaxy S26: 87,999 रुपए से शुरू

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.6 inch Display Size

₹79990

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
amazon-logo

₹75999

खरीदिये

discount

17% OFF

IQOO 15R

IQOO 15R

  • check8GB/12GB RAM
  • check6.59 inch Display Size
  • checkAMOLED (1.5K / LTPS)
amazon-logo

₹44998

₹53999

खरीदिये

discount

5% OFF

Vivo V70 Elite

Vivo V70 Elite

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

Galaxy S26+: 1,19,999 रुपए से शुरू

Galaxy S26 Ultra: 1,39,999 रुपए से शुरू

इन फोन में बेस स्टोरेज 256GB से शुरू होती है।

Samsung Galaxy S26 Series: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 इस सीरीज का स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें 6.3 इंच की फुल-HD+ डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट है। स्क्रीन स्मूद स्क्रॉलिंग और ब्राइट कलर अनुभव देती है। फोन में 12GB RAM के साथ 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹20,000 सस्ता हुआ Motorola का तीन जबरदस्त 50MP कैमरा, 512GB ROM, AI फोन

Samsung Galaxy S26+

Galaxy S26+ में 6.7 इंच की बड़ी डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 1440x3120 पिक्सल और 120Hz रिफ्रेश रेट है। यह फोन सैमसंग के इन-हाउस डेका-कोर Exynos 2600 प्रोसेसर पर चलता है, जिससे परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग बेहतर मिलती है।

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra इस सीरीज का सबसे प्रीमियम मॉडल है। इसमें 6.9 इंच की बड़ी डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है। फोन में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी मिलता है, जिससे स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहती है। यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और स्मूद गेमिंग अनुभव देता है।

Samsung Galaxy S26 Series के AI फीचर्स

Galaxy S26 सीरीज में कई नए AI फीचर्स जोड़े गए हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को और स्मार्ट बनाते हैं। इसमें Now Nudge फीचर दिया गया है, जो यूजर की एक्टिविटी के हिसाब से स्मार्ट सुझाव देता है। मैसेज में अगर किसी मीटिंग की बात हो रही हो, तो यह तुरंत कैलेंडर देखकर बता देता है कि उस समय आप फ्री हैं या नहीं। इससे अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत कम हो जाती है।

फोन में Now Brief फीचर भी अपग्रेड किया गया है, जो दिनभर के जरूरी अपडेट और रिमाइंडर एक जगह दिखाता है। वहीं Circle to Search फीचर अब एक ही फोटो में मौजूद कई चीजों को पहचानकर एक साथ सर्च कर सकता है। कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए AI-based Call Screening फीचर दिया गया है। यह अनजान नंबर से आने वाली कॉल के बारे में पहले ही जानकारी दे देता है, जिससे यूजर तय कर सकता है कि कॉल उठानी है या नहीं।

ये भी पढ़ें:सरकार की चेतावनी! PAN डाउनलोड करने से जुड़े मैसेज और Email पर न करें क्लिक
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Samsung Samsung Mobile

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।