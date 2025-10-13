आज से ₹12499 में खरीदें 50MP नो-शेक कैमरा, 6 साल के OS अपडेट, Gorilla Glass डिस्प्ले वाला मजबूत फोन

Samsung ने हाल ही में Galaxy M17 5G को भारत में लॉन्च किया है। यह फोन 50MP OIS कैमरा, Exynos 1330 चिपसेट और 6 साल के OS अपडेट के साथ आता है। फोन को 13,000 रुपए से भी कम में ख़रीदा जा सकता है:

Samsung ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में M-सीरीज को और मजबूत करते हुए Galaxy M17 5G को पेश किया था। यह फोन आज से अमेजन पर सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। अगर आप मिड-रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। यह फोन Exynos 1330 चिपसेट, एक ट्रिपल कैमरा सेटअप और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। इसके अलावा, कंपनी ने इस मॉडल के लिए 6 OS अपडेट्स और 6 साल की सुरक्षा अपडेट्स देने का वादा किया है।

Samsung Galaxy M17 5G की कीमत और सेल ऑफर्स भारत में सैमसंग गैलेक्सी M17 5G के 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है। 6GB+128GB और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत क्रमशः 13,999 रुपये और 15,499 रुपये है। खरीदार अमेजन पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट पा सकते हैं। जिससे बेस वैरिएंट की कीमत 12,499 रुपए रह जाती है।

अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को तीन प्रतिशत तक कैशबैक और वेलकम रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सैमसंग गैलेक्सी M17 5G फोन पर सेल ऑफर्स में HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजेक्शन के जरिए हैंडसेट खरीदने वाले ग्राहकों को 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट शामिल है।

यह मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक रंग ऑप्शन में कंपनी की वेबसाइट और अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। सैमसंग इस फोन पर तीन महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का विकल्प दे रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत 5166 रुपये प्रति माह है। स्टैंडर्ड EMI ऑफर 840 रुपये प्रति माह से शुरू होते हैं।

Samsung Galaxy M17 5G की खासियतें सैमसंग गैलेक्सी M17 5G एंड्रॉयड 15-आधारित वन UI 7 पर चलता है, और इसे छह ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और छह साल के सुरक्षा अपडेट मिलने की पुष्टि हुई है। इसमें 6.7 इंच का फुल-एचडी+ (‎1,080x2,340 पिक्सल) सुपर AMOLED डिस्प्ले है जिसकी अधिकतम ब्राइटनेस 1,100 निट्स HBM है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन है। यह हैंडसेट Exynos 1330 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 8GB तक रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज है।