गिर गए Samsung ईयरबड्स के दाम, 2899 रुपये रह गई कीमत, 10 हजार है एमआरपी

संक्षेप: Samsung फैन्स के लिए अच्छी खबर है। Amazon पर 9,999 रुपये MRP वाले Samsung Galaxy Buds Core भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। ऑफर का लाभ लेकर इन्हें मात्र 2,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस ऑफर के बारे में सबकुछ…

Samsung फैन्स के लिए अच्छी खबर है। सैमसंग के पॉपुलर ईयरबड्स इस समय ई-कॉमर्स पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप भी दमदार साउंड और स्टाइलिश लुक वाले ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह डील आपके लिए पैसा वसूल साबित हो सकती है। दरअसल, अमेजन इंडिया पर 9,999 रुपये एमआरपी वाले Samsung Galaxy Buds Core भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। ऑफर का लाभ लेकर इन्हें मात्र 2,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह छूट एक सीमित समय के कूपन ऑफर के जरिए मिल रही है। इससे पहले ऑफर खत्म हो जाए, तुरंत इसका लाभ उठा लीजिए।

9,999 एमआरपी वाले ईयरबड्स 2,899 रुपये में बता दें कि, भारत में लॉन्च के समय Samsung Galaxy Buds Core की कीमत 4,999 रुपये थी। इनकी एमआरपी 9,999 रुपये एमआरपी है। वर्तमान में यह 3,899 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। अमेजन इस पर 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट ऑफर कर रही है। कूपन क्लेम करते ही इसकी प्रभावी कीमत 2,899 रुपये रह जाएगी। ऑफर का लाभ ब्लैक और व्हाइट दोनों ही कलर ऑप्शन पर लिया जा सकता है। इस कीमत में यह एक पैसा वसूल डील है। इससे पहले की डील समाप्त हो जाए, तुरंत इसका लाभ उठा लीजिए।

Samsung Galaxy Buds Core की खासियत सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं और ANC के साथ-साथ कॉल नॉइज रिडक्शन फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। हर ईयरबड में तीन-माइक सिस्टम है। ईयरफोन में विंगटिप डिजाइन है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह जोरदार मूवमेंट के दौरान भी कानों से गिरते नहीं है और कंफर्टेबल और सुरक्षित फिट प्रदान करते हैं।

रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है ईयरबड्स गैलेक्सी कोर बड्स गैलेक्सी AI के इंटरप्रेटर फीचर को सपोर्ट करते हैं, जो रियल-टाइम, टू-वे फेस-टू-फेस ट्रांसलेशन को सक्षम बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मूल भाषा में बोलता है, तो ईयरबड्स उसकी आवाज को कैप्चर करते हैं और तुरंत उसका ट्रांसलेशन वर्जन श्रोता तक पहुंचाते हैं। फिर श्रोता अपनी भाषा में जवाब दे सकता है, और सिस्टम रियल-टाइम में प्रतिक्रिया का अनुवाद करता है - जिससे दोनों के बीच में बातचीत आसान हो जाती है।