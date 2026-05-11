अब कम दाम में खरीदें Samsung के महंगे-महंगे फ्लैगशिप फोन्स, कंपनी खुद बेचे रही नए जैसे फोन, मिलेगी वारंटी भी

Samsung ने भारत में Certified Re-Newed प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कंपनी Refurbished फ्लैगशिप स्मार्टफोन कम कीमत में बेच रही है। इन फोन्स के साथ वारंटी, ओरिजिनल पार्ट्स और क्वालिटी टेस्टिंग का फायदा मिलेगा।

महंगे फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। इसी वजह है कि पिछले कुछ सालों में refurbished और रीन्यूड स्मार्टफोन्स की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अब Samsung ने भी भारत में अपना नया “Certified Re-Newed” प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत कंपनी पुराने गैलेक्सी स्मार्टफोन्स को नए जैसा तैयार करके कम कीमत में बेच रही है। खास बात यह है कि इन फोन्स के साथ वारंटी और क्वालिटी टेस्टिंग जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ सकता है।

Samsung का कहना है कि यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कम बजट में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। आजकल कई लोग नया फोन खरीदने की बजाय refurbished डिवाइस लेना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इससे कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स मिल जाते हैं। सैमसंग के इस नए प्रोग्राम के साथ अब हर कोई Galaxy S सीरीज के प्रीमियम फोन कम कीमत में खरीद पाएंगे।

Samsung Certified Re-Newed प्रोग्राम की खासियत Samsung का Certified Re-Newed प्रोग्राम एक तरह का refurbished स्मार्टफोन प्रोग्राम है। इसके तहत कंपनी पुराने Galaxy स्मार्टफोन्स को पूरी तरह टेस्ट और रिपेयर करके दोबारा बिक्री के लिए तैयार करती है। इन डिवाइसेज में जरूरी पार्ट्स बदले जाते हैं और फोन की क्वालिटी चेक की जाती है ताकि यूजर्स को नए जैसे अनुभव मिल सके। कंपनी का दावा है कि ये स्मार्टफोन कई क्वालिटी टेस्ट से गुजरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि Samsung खुद इन फोन्स को तैयार कर रहा है, इसलिए ग्राहकों को लोकल refurbished मार्केट की तुलना में ज्यादा भरोसा मिल सकता है।

कौन-कौन से फोन मिल सकते हैं? Samsung इस प्रोग्राम के तहत Galaxy S सीरीज और दूसरे प्रीमियम स्मार्टफोन उपलब्ध करा सकता है। हालांकि शुरुआत में कंपनी सीमित मॉडल्स पेश कर सकती है। संभावना है कि Galaxy S23, Galaxy S24 और कुछ फोल्डेबल डिवाइसेज भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आने वाले समय में कंपनी और ज्यादा मॉडल्स जोड़ सकती है।