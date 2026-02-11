₹8999 में खरीदें Samsung का 50MP कैमरा, बड़ी बैटरी, 4 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला 5G फोन, 14 फरवरी तक मौका

संक्षेप: अमेजन की वैलेंटाइन डे सेल में Samsung Galaxy का 50MP कैमरा, बड़ी HD+ डिस्प्ले और दमदार बैटरी 5G फोन M06 5G सस्ते में मिल रहा है। इस फोन को अमेजन से आप सिर्फ 8999 रुपए में खरीद सकते हैं।

Feb 11, 2026 09:44 pm IST

10 हजार रुपये से कम में 5G स्मार्टफोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। सैमसंग ने अपने बजट सेगमेंट का नया Samsung Galaxy M06 5G अब और सस्ती कीमत पर उपलब्ध करा दिया है। खास बात यह है कि Amazon Valentine’s Day सेल के दौरान ग्राहको को आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। Samsung Galaxy M06 5G उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में ब्रांडेड 5G फोन चाहते हैं। इस फोन में बड़ी HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने का मजा और बढ़ जाता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही, फोन में दमदार बैटरी दी गई है। अगर आप वैलेंटाइन डे पर खुद के लिए या किसी खास को गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह ऑफर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

Samsung Galaxy M06 5G पर गजब की छूट सैमसंग गैलेक्सी M06 5G को सिर्फ एक ही वैरिएंट में पेश किया गया है। इस फोन के 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 9,499 रुपये में लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी यह फोन अमेजन की वैलेंटाइन डे सेल में 8999 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही अमेजन पे से पेमेंट करने पर आपको 269 रुपए का कैशबैक मिलेगा। साथ ही नो कास्ट EMI से इसे 234 रुपए महीने में ख़रीदा जा सकता है। यह ऑफर सिर्फ 14 फरवरी तक वैलिड है।

Samsung Galaxy M06 5G की खासियतें Samsung Galaxy M06 5G अपने बजट सेगमेंट में दमदार फीचर्स के साथ आता है। इस फोन में 6.7 इंच की बड़ी LCD डिस्प्ले दी गई है, जो HD+ रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। 90Hz रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखना काफी स्मूथ लगता है। साथ ही 800 निट्स पीक ब्राइटनेस होने से तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्की गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है। यह स्मार्टफोन Android 15 पर आधारित One UI 7.0 के साथ आता है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अनुभव मिलता है।

Samsung Galaxy M06 5G की बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन आराम से चल सकती है। फोन 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसमें माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जिससे स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है।