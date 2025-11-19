सिर्फ ₹6799 में खरीदें Samsung का 50MP कैमरा, 6 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला फोन, मिल रहा ₹1700 सस्ता, धूल-पानी से Safe

संक्षेप: 7000 रुपये से कम कीमत में मिल रहा Samsung का MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 50MP कैमरा, 6 साल OS अपडेट वाला फोन। Samsung Galaxy M07 5G अब Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ बाद सिर्फ 6,799 रुपए में बेचा जा रहा है।

Wed, 19 Nov 2025 05:30 PM

Samsung Galaxy M07 5G at Big Discount: अगर आप 7000 रुपए से कम में ब्रांडेड बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास यह मौका है। सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च फोन गैलेक्सी M07 5G अमेजन पर बड़े डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। यह अमेजन पर सैमसंग की ऑफिशियल साइट से 1,700 रुपए सस्ता मिल रहा है। स्मार्टफोन की खासियत इसमें मिलने वाला दमदार MediaTek Helio G99 चिपसेट, 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP का मुख्य कैमरा है। आइए आपको डिटेल में आपको बताते हैं Samsung Galaxy M07 पर मिलने वाले ऑफर्स के बारे में:

Samsung Galaxy M07 का सबसे तगड़ा ऑफर सैमसंग गैलेक्सी M07 फोन अमेजन पर 7000 रुपए से कम में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस फोन के बेस 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट को 8,999 रुपये में पेश किया गया है। फोन को अमेजन पर 1700 रुपए के डिस्काउंट के बाद 6,799 रुपए में खरीद सकते हैं।

फोन को अमेजन पे से खरीदने पर 203 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। इसके साथ ही अपने पुराने फोन एक्सचेंज कर 5000 रुपये तक की एक्सचेंज छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं फोन में मिलने वाले खास फीचर्स के बारे में:

Samsung Galaxy M07 में है बेहद दमदार फीचर्स Samsung Galaxy M07 एक बजट-सेगमेंट का स्मार्टफोन है, जिसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और लंबे समय तक अपडेट सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। इसकी डिस्प्ले 6.7-इंच की HD+ LCD स्क्रीन है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रॉलिंग और इंटरफ़ेस स्मूद अनुभव देता है। प्रोसेसर के तौर पर यह MediaTek Helio G99 चिपसेट का उपयोग करता है, जो सामान्य गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है।

मेमोरी में यह फोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है। कैमरा सिस्टम में इसमें 50MP का मेन रियर लेंस + 2MP डेप्थ लेंस और आगे 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे फोटो भी अच्छी क्वॉलिटी में ली जा सकती हैं।

बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जिसे 25W फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट किया गया है, जिससे चार्ज जल्दी हो जाता है। कनेक्टिविटी में 4G LTE, USB-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक है। सुरक्षा के लिए साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है।