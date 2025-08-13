गजब: पहली बार ₹25,388 सस्ता हुआ Samsung का 50MP OIS कैमरा, 7 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला AI फोन

Samsung के इस बेस्ट सेलिंग फ्लैगशिप फोन को 25000 रुपये से ज्यादा में खरीदना चाहते हैं तो यह बड़ा मौका है। क्योंकि अभी 50MP कैमरा और 7 साल के OS अपडेट वाला फोन 25,388 रुपये मिल रहा है। जानिए इस डील की डिटेल्स:

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Samsung Galaxy S24 FE 5G at Lowest Price: अगर आप Samsung के फ्लैगशिप बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन को किफायती कीमत पर खरीदना चाहते हैं, तो यह मौका आपको हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अमेजन की स्पेशल लिमिटेड टाइम डील में Samsung Galaxy S24 FE 5G पर अब तक की सबसे बड़ी छूट दी जा रही है। यह फोन अमेजन सेल में पूरे 25,388 रुपये के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। यह ऑफर उन लोगों के लिए खास है जो हाई-एंड फीचर्स के साथ लंबे समय तक चलने वाला फोन लेना चाहते हैं।

Samsung Galaxy S24 FE पर मिल रहा जबरदस्त डिस्काउंट अमेजन पर Samsung Galaxy S24 FE का 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट अभी सिर्फ 34,611 रुपये में लिस्टेड है। लॉन्च के वक्त इस फोन की कीमत 59,999 रुपये थी, लेकिन अब यह 25,388 रुपये तक सस्ता में मिल रहा है। इसके अलावा, अगर आप Amazon Pay से पेमेंट करते हैं, तो आपको 1038 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है, जिससे कीमत और कम हो जाएगी।

एक्सचेंज ऑफर से और बचत अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो एक्सचेंज ऑफर के तहत आपको 20,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। फोन तीन आकर्षक कलर ऑप्शंस में आता है जो ब्लू, ग्रेफाइट और मिंट।

Samsung Galaxy S24 FE के 5 गदर फीचर्स 1. दमदार डिस्प्ले: Samsung Galaxy S24 FE में 6.7-इंच का Full HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले गेमिंग, मूवी और स्क्रॉलिंग का अनुभव बेहद स्मूद और कलरफुल बनाता है।

2. बढ़िया प्रोसेसर: फोन में 4nm टेक्नोलॉजी पर बना Exynos 2400e डेका-कोर प्रोसेसर है, जो पावर और एफिशिएंसी दोनों में बेहतरीन है।

Loading Suggestions...

3. प्रो-लेवल कैमरा सेटअप: कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP OIS प्राइमरी सेंसर, 8MP टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम) और 12MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 10MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो साफ और डिटेल्ड फोटो क्लिक करता है।

4. स्मार्ट AI फीचर्स: Galaxy S24 FE में कई AI-पावर्ड टूल्स दिए गए हैं, जैसे Circle to Search, Live Translate, Note Assist और Interpreter Mode, जो फोन को स्मार्ट और इस्तेमाल में आसान बनाते हैं।