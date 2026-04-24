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बड़ा मौका! ₹11,000 से कम में Redmi के दमदार फोन, 6300mAh बैटरी, Eye-Care डिस्प्ले और गिरने पर भी मजबूत

Apr 24, 2026 10:25 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Redmi A7 और Redmi A7 Pro की भारत में पहली सेल आज से शुरू हो गई है। इस सेल में 10,499 रुपए की शुरुआती कीमत में 120Hz डिस्प्ले, 6300mAh पावर और दमदार फीचर्स वाले फोन मिल रहे हैं।

बड़ा मौका! ₹11,000 से कम में Redmi के दमदार फोन, 6300mAh बैटरी, Eye-Care डिस्प्ले और गिरने पर भी मजबूत

Xiaomi के सब ब्रांड Redmi ने हाल ही में अपने दो नए स्मार्टफोन Redmi A7 और Redmi A7 Pro लॉन्च किए थे। आज 24 अप्रैल से दोनों की पहली सेल है दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इन स्मार्टफोन्स को आप Mi.com, Amazon India, Flipkart और Xiaomi के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से आसानी से खरीद सकते हैं। ये दोनों फोन बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले स्मूद स्क्रॉलिंग से लैस हैं। इसके अलावा इनमें नया HyperOS मिलता है, जो फोन को तेज और आसान बनाता है। साथ ही 13MP कैमरा, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और मजबूत डिजाइन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

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Redmi A7 और A7 Pro की कीमत और सेल ऑफर्स

Redmi A7 के 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 10,499 रुपए रखी गई है। जबकि Redmi A7 Pro के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 11,499 रुपए है। A7 Pro को आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 575 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं जिससे फोन को आप 10,924 रुपए में खरीद पाएंगे।

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Redmi A7 के फीचर्स

Redmi A7 फोन में 6.88 इंच की बड़ी HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ इसमें Eye-care सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर आंखों पर कम असर पड़ता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5200mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। फोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm हेडफोन जैक, IP52 रेटिंग और Android 15 आधारित सॉफ्टवेयर दिया गया है।

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Redmi A7 Pro की खासियतें

Redmi A7 Pro में 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। इस फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही फोन में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6300mAh की बड़ी बैटरी है, जो 2 दिन तक आसानी से चल सकती है। इसके साथ 15W चार्जिंग और 7.5W रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है।इसके अलावा फोन में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP52 रेटिंग और बढ़िया ड्यूरेबिलिटी मिलेगी।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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