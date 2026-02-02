₹12,999 में खरीदें Redmi का प्रो ग्रेड 108MP कैमरा, 12GB रैम, 3 साल बिना हैंग हुए चलने वाला 5G फोन

संक्षेप: रेडमी का यह शानदार 108MP कैमरा वाला स्मार्टफोन Amazon की लिमिटेड टाइम डील में बड़ी छूट के साथ मिल रहा है। प्रीमियम कैमरा क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस वाला यह फोन अब बेहद किफायती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Feb 02, 2026 11:16 am IST

Pro Grade 108MP Camera Phone at Discount: अगर आप 13 हजार रुपये से कम के बजट में शानदार कैमरे और परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, Redmi का दमदार 5G फोन Redmi 13 5G Prime Edition अमेजन पर शानदार ऑफर के साथ उपलब्ध है। यह बजट स्मार्टफोन छूट के चलते 13,000 रुपए से सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है। Redmi 13 5G Prime Edition फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 108MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिससे फोटो बेहद साफ और डिटेल के साथ आती हैं। खास बात यह है कि फोन में वेट टच कंट्रोल फीचर दिया गया है, यानी गीले हाथों से स्क्रीन आसानी से काम करती है। जानें इस डील की सभी डिटेल्स:

Redmi 13 5G पर शानदार डील Redmi 13 5G पर फिलहाल Amazon करीब 2,500 रुपये की सीधी छूट दे रहा है। बता दें कि फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की लॉन्च कीमत 15499 रुपये थी, लेकिन ऑफर के बाद इसे 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा फोन पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा भी दी जा रहा है।

अगर आप फोन को EMI पर लेते हैं, तो आपको 620 रुपये की इंस्टेंट छूट मिल सकती है। वहीं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन के बदले 9,000 रुपये तक का अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है, जो आपके पुराने डिवाइस की कंडीशन पर निर्भर है।

Redmi 13 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Redmi 13 5G में 108MP का बड़ा प्राइमरी कैमरा है। इसके साथ फोन में 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मौजूद है। कैमरा AI सपोर्ट के साथ आता है, जिससे फोटो की क्वालिटी और फ्रेमिंग बेहतर हो जाती है। कैमरा में कुछ खास मोड्स जैसे HDR, Night Mode, Film Filters और टाइम-लैप्स भी हैं, जो फोटोग्राफी अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। सेल्फीज के लिए 13MP फ्रंट कैमरा मिलता है, जो पोर्ट्रेट, ब्यूटी और वीडियो कॉलिंग के लिए सही है।

फोन में 6.79 इंच की बड़ी HD+ LCD डिस्प्ले मिलती है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट है। मिड-रेंज में 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला यह फोन मल्टीटास्किंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में अच्छा है। फोन को 3 साल तक लैग-फ्री अनुभव देने के लिए अपग्रेड और सुरक्षा अपडेट मिलते रहेंगे। स्टोरेज 128GB है और आप इसे 1TB तक माइक्रोSD से एक्सपैंड भी कर सकते हैं।