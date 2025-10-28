₹29,999 वाला Moto का हीरे से जड़ा Earbuds हुआ 15000 सस्ता, अब मिलेगा सिर्फ ₹9,999 में

संक्षेप: मोटोरोला के डायमंड फिनिश वाले Moto Buds LOOP Swarovski Edition बड्स हुए पूरे 15000 रुपए सस्ते। अब सिर्फ 9,999 में Flipkart और Reliance Digital पर उपलब्ध। जानिए फीचर्स और डिस्काउंट ऑफर की पूरी जानकारी।

Moto Buds LOOP Swarovski Edition At Lowest Price: अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं और लग्ज़री एक्सेसरीज पसंद करते हैं, तो Motorola के ये इयरबड्स आपकी पहली पसंद बन सकते हैं। क्योंकि ये बड्स डायमंड जैसे चमकदार और सुनने में साउंड स्टूडियो जैसे दमदार है। हम यहां Moto Buds LOOP Swarovski Edition की बात कर रहे हैं जो इस समय धमाकेदार डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं। खास बात यह है कि कंपनी का नया Moto Buds LOOP Swarovski Edition, जो पहले ₹24,999 में लॉन्च हुआ था, अब सिर्फ ₹9,999 में मिल रहा है।

यह शानदार ऑफर Flipkart और Reliance Digital दोनों प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है यानी अब आप Swarovski क्रिस्टल जैसी चमक वाले लग्ज़री ईयरबड्स को बेहद सस्ते में खरीद सकते हैं। इन ईयरबड्स का डिज़ाइन एकदम प्रीमियम है जैसे किसी ज्वेलरी बॉक्स से निकला हो। इसमें Swarovski फिनिश, Active Noise Cancellation, powerful bass और 40 घंटे की बैटरी लाइफ जैसे हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जो म्यूज़िक क्वालिटी के साथ फैशन और क्लास का भी तड़का चाहते हैं।

Moto Buds LOOP Swarovski Edition पर सबसे बड़ा डिस्काउंट अब आती है सबसे जरूरी बात इसकी कीमत। यह ईयरबड्स लॉन्च के समय 24,999 रुपए में उपलब्ध थे, लेकिन अब कंपनी ने इस पर 15,000 रुपए की धमाकेदार छूट दी है। आप इसे सिर्फ 9,999 रुपए में Flipkart और Reliance Digital से खरीद सकते हैं।

साथ ही, कुछ बैंक ऑफर्स के तहत आपको 1,000 रुपए का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट और EMI ऑप्शन भी मिल सकता है। मतलब 9,000 रुपए से भी कम में आपको मिलेंगे ये डायमंड जैसे चमकदार लग्ज़री ईयरबड्स!

Moto Buds LOOP Swarovski Edition के फीचर्स Moto Buds LOOP Swarovski Edition को देखकर कोई भी कहेगा ये ईयरबड्स नहीं, ज्वेलरी हैं! इसके चार्जिंग केस और ईयरबड्स पर Swarovski क्रिस्टल फिनिश दी गई है जो इसे एक रॉयल और लग्ज़री टच देती है। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उनका गैजेट भी उनके स्टाइल जैसा ग्लैमरस दिखे।

दमदार साउंड और Active Noise Cancellation (ANC) सिर्फ दिखने में ही नहीं, यह ईयरबड्स परफॉर्मेंस में भी किसी से कम नहीं। इसमें 10mm dynamic audio drivers दिए गए हैं जो डीप बास और क्लियर हाइ टोन के साथ थियेटर जैसा साउंड देते हैं। इसके साथ आता है Active Noise Cancellation (ANC) फीचर, जो बाहरी शोर को लगभग खत्म कर देता है।

क्रिस्टल-क्लियर कॉलिंग और Smart AI Mic इन ईयरबड्स में लगा AI Noise Reduction Mic कॉलिंग एक्सपीरियंस को एकदम शार्प और क्लियर बनाता है। चाहे मीटिंग हो या वीडियो कॉल, आपकी आवाज़ साफ और प्रोफेशनल सुनाई देगी।

बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग का कमाल Moto Buds LOOP Swarovski Edition में 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है (चार्जिंग केस सहित)। एक बार चार्ज करने पर ईयरबड्स करीब 8 घंटे तक चलते हैं।सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग में आपको 2 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक मिल जाता है यानी पावर और परफॉर्मेंस दोनों साथ-साथ।