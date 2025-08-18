11 हजार रुपये से कम में खरीदें Motorola के ये 5G फोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, कैमरा 50MP का buy motorola 5g phone offering up to 12gb ram under rupees 11000 in flipkart super value week sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy motorola 5g phone offering up to 12gb ram under rupees 11000 in flipkart super value week sale

22 अगस्त तक चलने वाली इस सेल में आप मोटोरोला के 5G फोन्स को 11 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। इन पर आपको कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। आप इन्हें ईएमआई और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन्स के फीचर जबर्दस्त हैं। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 09:07 AM
बजट सेगमेंट में मोटोरोला का 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू हुई सुपर वैल्यू वीक सेल आपके लिए ही है। 22 अगस्त तक चलने वाली इस सेल में आप मोटोरोला के दो शानदार 5G फोन को 11 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। इन फोन पर आपको कैशबैक ऑफर भी मिलेगा। आप इन्हें ईएमआई और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। कंपनी इन फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 12जीबी तक की रैम (रैम बूस्ट फीचर) के साथ कई शानदार फीचर दे रही है। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

मोटोरोला G45 5G

मोटोरोलो के इस फोन के 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। बैंक ऑफर में आप इस फोन में 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी तहड़ा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। यह फोन आकर्षक ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 प्रोसेसर से लैस है। इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5000mAh की है और इसमें आपको डॉल्बी साउंड भी मिलेगा।

मोटोरोला G35 5G

फोन के 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 9999 रुपये है। सेल में आप इस डिवाइस को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन को आप 352 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। यह फोन 8200 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीदा जा सकता है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में रैम बूस्ट फीचर दिया गया है।

इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाकी है। वॉटर टच टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 16 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। साथ ही इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।

