आज सिर्फ ₹17,999 में खरीदें 16GB रैम, GT Trigger वाला सबसे तगड़ा Gaming फोन, फ्री मिल रहा ₹2999 का Gift भी

आज सिर्फ ₹17,999 में खरीदें 16GB रैम, GT Trigger वाला सबसे तगड़ा Gaming फोन, फ्री मिल रहा ₹2999 का Gift भी
Infinix का सबसे सस्ता गेमिंग-फोकस वाला स्मार्टफोन GT 30 5G+ आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है। ये फोन कूल RGB लाइट्स और शोल्डर ट्रिगर जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ फोन के साथ गेमिंग किट भी फ्री मिल रहे हैं।
अगर आप एक स्मूद गेमिंग फोन लेना चाहते हैं जिसमें दम हो और कीमत भी मिड-बजट में हो, तो Infinix का नया GT 30 5G+ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह फोन आज से दोपहर 12 बजे से Flipkart पर सेल के लिए उपलब्ध है। पहली सेल में फोन पर तगड़ा बैंक डिस्काउंट और गेमिंग किट भी मिल रहे हैं। इस फोन में Cyber Mecha 2.0 डिजाइन, कस्टम RGB LED लाइट्स, और शोल्डर गियर ट्रिगर जैसे आकर्षक फीचर्स हैं। जानें सेल ऑफर्स और फीचर्स की डिटेल्स:
Infinix GT 30 5G+ की कीमत और सेल ऑफर्स
कीमत की बात करें तो 8GB + 128GB मॉडल की शुरुआती कीमत 19,499 रुपये रखी गई है, जबकि 256GB वेरिएंट 20,999 रुपये में मिलेगा। अगर आप ICICI बैंक कार्ड इस्तेमाल करें या एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाएं, तो 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसे के बाद पहली सेल में आप फोन को 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं, Infinix की ऑफिशियल स्टोर से खरीदने पर 2,999 रुपये का GT Gaming Kit (कूलर और केस) मुफ्त में मिलता है।
Infinix GT 30 5G+ में शानदार फीचर्स
Infinix GT 30 5G+ में दिया गया है एक शानदार Cyber Mecha 2.0 डिजाइन, जो देखने में बिल्कुल फ़्यूचरिस्टिक लगता है। पीछे की तरफ RGB Mecha लाइट्स हैं, जिन्हें आप गेमिंग, चार्जिंग या नोटिफिकेशन पर पॉप लाइट इफेक्ट्स के लिए सेट कर सकते हैं। साथ ही, फोन के साइड पर हैं GT शोल्डर ट्रिगर्स जिन्हें गेम में बटन जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, या कैमरा/मीडिया शॉर्टकट के लिए भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है।
फोन में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले लगा है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की ब्राइटनेस है। सुरक्षा के लिए इसके ऊपर Gorilla Glass 7i का इस्तेमाल हुआ है। यह स्क्रीन गेमिंग और स्क्रॉलिंग दोनों के लिए शानदार अनुभव देती है। इस स्मार्टफोन का दिल है MediaTek Dimensity 7400 5G चिप, जो 4nm तकनीक पर आधारित है। साथ में 8GB LPDDR5X RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है यह कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग और हाई-फ्रेम गेमिंग को सहज बनाता है। इसे Krafton से 90fps BGMI सर्टिफिकेशन भी मिला है।
इस फोन में 5,500mAh बैटरी दी गई है जो पूरे दिन की बैटरी लाइफ दे सकती है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग के साथ Bypass चार्जिंग भी है, जिससे गेमिंग चलते-चलते भी गरम नहीं होता। इसमें रिवर्स चार्जिंग भी है, यानि आप दूसरे डिवाइस को फोन से चार्ज कर सकते हैं। कैमरा की शुरुआत होती है 64MP (Sony) + 8MP अल्ट्रा-वाइड रियर सेटअप से, और 13MP फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए है। AI फीचर्स में शामिल हैं AI कॉल असिस्टेंट, AI राइटिंग असिस्टेंट, Folax वॉइस असिस्टेंट, और Circle to Search जो रोजमर्रा का काम और आसान बनाते हैं।
