₹12,999 में खरीदें सबसे सस्ता 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरे वाला जबरदस्त फोन

Poco का सबसे सस्ता 7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा वाला दमदार फीचर्स वाला फोन Poco M7 Plus 5G आज पहली सेल के उपलब्ध होगा। जानें ऑफर्स और पूरी डिटेल्स।

भारत में बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और कंपनियां लगातार नए-नए फीचर्स वाले फोन लॉन्च कर रही हैं। इसी कड़ी में Poco ने अपना नया स्मार्टफोन Poco M7 Plus 5G भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। कंपनी का दावा है कि यह फोन अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल बैटरी और बेहतरीन डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। Poco M7 Plus की पहली सेल आज 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। इस 5G फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh की विशाल बैटरी है। इसके साथ ही इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 50MP का रियर कैमरा भी दिया गया है। गेमिंग और मल्टीटास्किंग पसंद करने वालों के लिए यह फोन एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है।

Poco M7 Plus 5G की भारत में कीमत और ऑफर्स Poco M7 Plus 5G को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है:

6GB RAM + 128GB स्टोरेज – 13,999 रुपये

8GB RAM + 128GB स्टोरेज – 14,999 रुपये

यह फोन आज अगस्त से Flipkart पर उपलब्ध होगा। फर्स्ट सेल में HDFC, SBI और ICICI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर भी अतिरिक्त 1,000 रुपये की छूट पाई जा सकती है। जिससे फोन को 12,999 रुपये में खरीद पाएंगे।

Poco M7 Plus 5G के फीचर्स डिस्प्ले: Poco M7 Plus 5G में 6.9-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान आपको बेहद स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही इसमें 850 nits ब्राइटनेस दी गई है, जिससे धूप में भी स्क्रीन क्लियर दिखाई देती है।

बैटरी: इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh की सिलिकॉन-कर्बन बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी नॉर्मल यूज में लगभग 2 दिन का बैकअप दे सकती है। इतना ही नहीं, हेवी गेमिंग करने पर भी यह फोन लंबे समय तक साथ देता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की झंझट खत्म हो जाती है।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस: Poco M7 Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर न सिर्फ रोजमर्रा के कामों को स्मूथली हैंडल करता है, बल्कि गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान भी शानदार परफॉर्मेंस देता है। फोन 6GB और 8GB RAM वेरिएंट्स में आता है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं।

कैमरा: कैमरे की बात करें तो इस फोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है, जो डिटेल्ड फोटोज क्लिक करने में सक्षम है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। कैमरा सेटअप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है।

सॉफ्टवेयर और अपडेट्स: यह स्मार्टफोन HyperOS 2.0 पर काम करता है, जो Android 15 पर आधारित है। Poco ने इसमें 2 साल के OS अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है। यानी लंबे समय तक आपको लेटेस्ट फीचर्स और सिक्योरिटी पैच मिलते रहेंगे।