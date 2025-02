पूरे ₹5000 सस्ता हुआ Motorola का 32MP सेल्फी कैमरा AI फोन, न टूटेगा, न पानी में होगा खराब

Motorola Edge 50 at Discount: अगर आप एक ऐसा फोन खरीदना चाहते हैं जो पत्थर पर गिरने, जमीन पर पटकने और पानी में भीगने पर भी ख़राब नहीं होगा। सेल्फी के शौक़ीनों के लिए भी मोटोरोला का यह फोन बेस्ट रहेगा। खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट की OMG (Oh My Gadgets) सेल में 5000 रुपये के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। यह सेल लिमिटेड टाइम के लिए है जो 19 फरवरी को खत्म हो जाएगी। हम यहां Motorola Edge 50 की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे पतला मिलिट्री ग्रेड फोन है। फोन में मेटल फ्रेम डिज़ाइन और वेगन लेदर फिनिश वाला बैक पैनल है। आइए डिटेल में जानते हैं Edge 50 पर मिलने वाले इस धांसू डील की हर एक बात: