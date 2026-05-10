मिस न करें डील! Windows लैपटॉप के रेट पर खरीदें Apple MacBook, साथ में एडवांस AI का मज़ा
अमेजन की सेल में मैकबुक के लेटेस्ट मॉडल्स पर भारी गिरावट आई है, जहाँ बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डिस्काउंट के बाद प्रभावी कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है। नए Apple MacBook Neo और M5 सीरीज पर मिल रही इस बड़ी कटौती ने इसे प्रोफेशनल और छात्रों के लिए खरीदारी का सबसे शानदार मौका बना दिया है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन इंडिया ने भारतीय लैपटॉप बाजार में तहलका मचा दिया है, खासकर Apple के दीवानों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है। इस सेल के दौरान MacBook के लगभग सभी लोकप्रिय मॉडल्स की कीमतों में भारी कटौती देखी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा नए MacBook Neo (A18 Pro) को लेकर है, जिसकी कीमत ऑफर्स के बाद पहली बार 62,000 रुपये के नीचे आ गई है। यह उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन मौका है जो कम बजट में एप्पल इकोसिस्टम में प्रवेश करना चाहते हैं।
इसके अलावा, Apple की लेटेस्ट M5 चिप सीरीज वाले MacBook Air और Pro मॉडल्स पर भी 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की सीधी बचत हो रही है। सेल को और भी आकर्षक बनाने के लिए अमेजन ने SBI और ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत ग्राहकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। पुराने लैपटॉप को बदलने पर मिलने वाला एक्सचेंज बोनस इस डील को और भी किफायती बना देता है।
तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 की यह सेल अब तक की सबसे बड़ी प्राइस ड्रॉप लेकर आई है। यदि आप भी एक पावरफुल, पोर्टेबल और प्रीमियम लैपटॉप की तलाश में थे, तो अमेजन इंडिया पर मिल रहे ये ऑफर्स आपके लिए सबसे बेस्ट डील साबित हो सकते हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अपनी पसंद का मॉडल चुनना एक समझदारी भरा फैसला होगा।
1. Apple 2026 MacBook Neo 13″ Laptop with A18 Pro chip: Built for AI and Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage, 1080p FaceTime HD Camera; Indigo
एप्पल ने अपने नए MacBook Neo (2026) के साथ बजट लैपटॉप सेगमेंट में हलचल मचा दी है। विशेष रूप से एआई और एप्पल इंटेलिजेंस के लिए डिज़ाइन किया गया यह लैपटॉप A18 Pro चिप से लैस है। 13 इंच की शानदार लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और चार आकर्षक रंगों (Indigo, Silver, Blush, Citrus) के साथ आने वाला यह मैकबुक उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन है जो किफायती कीमत में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। अमेजन पर फिलहाल यह 11% की छूट के साथ मात्र 61,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
A18 Pro चिप और AI
शानदार बैटरी बैकअप
डिस्प्ले क्वालिटी
वीडियो कॉलिंग
आकर्षक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित मेमोरी
पोर्ट्स की कमी
2. Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
एप्पल का MacBook Air अपनी अद्भुत परफॉरमेंस और पोर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। नए M4 चिप के साथ आने वाला यह लैपटॉप पिछले मॉडल्स की तुलना में कहीं अधिक तेज और स्मूथ है। इसमें 16GB की यूनिफाइड मेमोरी दी गई है, जो इसे भारी मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल काम के लिए परफेक्ट बनाती है। मिडनाइट कलर और 13.6 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ यह दिखने में जितना शानदार है, काम करने में उतना ही पावरफुल। अमेज़न सेल में यह 96,990 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली M4 चिप
16GB बेस रैम
एडवांस्ड कैमरा
बेहतरीन बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
केवल 256GB स्टोरेज
बहुत अधिक भारी काम करने पर थोड़ा गर्म
केवल 3% की कम छूट
3. Apple 2026 MacBook Air 13″ laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Starlight
एप्पल का MacBook Air (M5, 2026) भविष्य की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें लगा नया M5 चिप न केवल बिजली जैसी रफ़्तार देता है, बल्कि एप्पल इंटेलिजेंस के साथ आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देता है। 16GB रैम और 512GB के बड़े स्टोरेज के साथ, यह लैपटॉप उन लोगों के लिए है जिन्हें हाई-परफॉरमेंस और अधिक डेटा स्टोर करने की जरूरत है। अमेजन पर यह 12% की भारी छूट के साथ 1,04,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट M5 चिप
बड़ा स्टोरेज
एडवांस्ड कनेक्टिविटी
स्पैटियल ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
हीट मैनेजमेंट
कीमत हर किसी के बजट में नहीं
4. Apple 2026 MacBook Air 13″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Silver
एप्पल का MacBook Air (M5, 2026) सिल्वर फिनिश में अपनी क्लासिक और प्रीमियम लुक के साथ आता है। नए M5 चिप द्वारा संचालित यह लैपटॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एप्पल इंटेलिजेंस के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज के साथ यह न केवल तेज है, बल्कि इसमें आपकी बड़ी फाइल्स के लिए पर्याप्त जगह भी है। अमेज़न की इस सेल में यह 12% के बड़े डिस्काउंट के साथ 1,04,990 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे हाई-परफॉरमेंस चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेक्स्ट-जेन M5 चिप
AI के लिए तैयार
बड़ी स्टोरेज
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
प्रीमियम सिल्वर डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
बजट खरीदारों की पहुँच से थोड़ा बाहर
भारी रेंडरिंग या गेमिंग करने पर डिवाइस थोड़ा गर्म
5. Apple 2026 MacBook Air 15″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Midnight
बड़े डिस्प्ले के शौकीनों के लिए एप्पल का 15-इंच MacBook Air (M5, 2026) एक बेहतरीन मशीन है। 15.3-इंच की विशाल लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और शक्तिशाली M5 चिप के साथ, यह लैपटॉप पोर्टेबिलिटी और पावर का शानदार संतुलन पेश करता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है, जो इसे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए आदर्श बनाती है। अमेजन सेल में यह 10% की छूट के साथ 1,30,990 रुपये में मिल रहा है, जो इसकी लॉन्च कीमत से 13,910 रुपये कम है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 15.3-इंच डिस्प्ले
दमदार 6-स्पीकर सिस्टम
M5 चिप और AI
मिडनाइट फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
कोई एक्टिव कूलिंग नहीं
6. Apple 2026 MacBook Pro Laptop with M5 Max chip with 18‑core CPU and 40‑core GPU: Built for AI, 41.05 cm (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 48GB Unified Memory, 2TB SSD Storage; Space Black
यदि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली लैपटॉप की तलाश में हैं, तो MacBook Pro 16-इंच (M5 Max) आपकी खोज को खत्म करता है। यह मशीन न केवल काम करती है, बल्कि जटिल कार्यों को चुटकियों में निपटाती है। M5 Max चिप, 48GB रैम और 2TB की विशाल SSD के साथ, यह लैपटॉप भविष्य की एआई (AI) तकनीक और भारी वर्कलोड के लिए तैयार है। स्पेस ब्लैक कलर में आने वाला यह लैपटॉप अमेजन पर 48,410 रुपये की भारी छूट के साथ 4,51,490 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल मेमोरी और स्टोरेज
XDR डिस्प्ले
AI के लिए खास
बेहतरीन बैटरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
अत्यधिक कीमत
मॉडल भारी
आम यूजर्स के लिए ओवरकिल
7. Apple 2026 MacBook Air 15″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 1TB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Silver
यदि आप एक बड़ी स्क्रीन के साथ विशाल स्टोरेज की तलाश में हैं, तो 15-इंच MacBook Air (M5, 2026) का यह वेरिएंट आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें नया M5 चिप लगा है जो विशेष रूप से एप्पल इंटेलिजेंस (AI) के लिए तैयार किया गया है। 1TB SSD स्टोरेज की बदौलत आपको अपनी भारी फाइल्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कभी जगह की कमी महसूस नहीं होगी। सिल्वर फिनिश में आने वाला यह लैपटॉप अमेजन पर 10% की बचत के साथ 1,48,990 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
मैक्सिमम स्टोरेज (1TB SSD)
शानदार 15.3-इंच डिस्प्ले
प्रीमियम ऑडियो
M5 चिप की शक्ति
क्यों खोजें विकल्प
कीमत 512GB मॉडल से काफी अधिक
थोड़ा भारी
भारी काम करने पर गति थोड़ी धीमी
8. Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 256GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Silver
एप्पल का 15-इंच MacBook Air (M3) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बड़ी स्क्रीन और स्लिम डिज़ाइन का संगम चाहते हैं। M3 चिप द्वारा संचालित यह लैपटॉप रोजमर्रा के कामों से लेकर फोटो और वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल लेता है। 15.3-इंच की विशाल लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ, यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें काम करने के लिए ज़्यादा स्क्रीन स्पेस चाहिए। अमेजन सेल में यह 1,27,990 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और सुंदर डिस्प्ले
सुपर-फास्ट M3 चिप
अल्ट्रा-पोर्टेबल
शानदार बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
केवल 5% की छोटी छूट
1. क्या 7 साल का मैक अभी भी अच्छा है?
हाँ, 7 साल पुराना मैकबुक आज भी कई कामों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यह आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है:
किसके लिए अच्छा है: यदि आप केवल इंटरनेट ब्राउज़िंग, मूवी देखना, एमएस ऑफिस (Excel, Word) का काम या हल्की कोडिंग करते हैं, तो यह अभी भी स्मूथ चलेगा।
चुनौतियाँ: 7 साल पुराने मॉडल (इंटेल प्रोसेसर वाले) की बैटरी लाइफ अब कम हो गई होगी। साथ ही, एप्पल धीरे-धीरे पुराने मॉडल्स के लिए नए macOS अपडेट देना बंद कर देता है, जिससे सुरक्षा और नए फीचर्स की कमी हो सकती है।
2. भारत में मैकबुक महंगा क्यों है?
भारत में मैकबुक के महंगे होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं,
इंपोर्ट ड्यूटी : एप्पल अपने ज़्यादातर मैकबुक विदेश में बनाता है। भारत में इन्हें आयात करने पर भारी सीमा शुल्क और टैक्स लगता है।
GST: भारत में लैपटॉप पर 18% GST लगता है, जो इसकी कीमत को काफी बढ़ा देता है।
करेंसी वैल्यू: डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत की वजह से भी एप्पल को भारत में कीमतें ऊँची रखनी पड़ती हैं।
3. मैकबुक अच्छा है या लैपटॉप?
यह आपकी पसंद और काम के प्रकार पर निर्भर करता है,
मैकबुक : यदि आपको बेहतरीन बैटरी लाइफ (15-18 घंटे), प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, शानदार डिस्प्ले और एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम (macOS) चाहिए, तो मैकबुक बेस्ट है। यह वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन के लिए बहुत लोकप्रिय है।
विंडोज लैपटॉप : यदि आप गेमिंग करना चाहते हैं, बजट कम है, या आपको सॉफ्टवेयर की विविधता (जैसे टैली या कुछ खास इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर) चाहिए, तो विंडोज लैपटॉप बेहतर है। यहाँ आपको हर बजट में विकल्प मिल जाते हैं।
4. Which laptop is better than a MacBook?
मैकबुक को टक्कर देने वाले कुछ बेहतरीन विंडोज लैपटॉप ये हैं,
Dell XPS 13/15: इसकी डिस्प्ले और डिज़ाइन मैकबुक को कड़ी टक्कर देती है।
HP Spectre x360: यह एक 2-इन-1 लैपटॉप है जिसे आप टैबलेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ASUS ROG/Lenovo Legion: यदि आप गेमिंग और भारी परफॉरमेंस चाहते हैं, तो ये मैकबुक से कहीं बेहतर हैं।
Microsoft Surface Laptop: यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रीमियम अनुभव देता है।
5. सबसे सस्ता मैक (Mac) कितने का है?
वर्तमान में भारत में सबसे सस्ते मैक के विकल्प इस प्रकार हैं,
Mac Mini: यह सबसे सस्ता मैक है, जिसकी कीमत लगभग 59,900 रुपये से शुरू होती है (लेकिन इसके लिए आपको अलग से मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस खरीदना होगा)।
MacBook Neo (2026): वर्तमान सेल के दौरान यह सबसे सस्ता मैकबुक है, जो 61,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।
MacBook Air M2: पुराने स्टॉक में यह सेल के दौरान अक्सर 70,000 - 75,000 रुपये के आसपास मिल जाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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