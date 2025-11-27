सबसे बड़ी डील: ₹99,900 वाला MacBook Air मिल रहा सिर्फ ₹55,911 में, 30 नवंबर तक मौका

सबसे बड़ी डील: ₹99,900 वाला MacBook Air मिल रहा सिर्फ ₹55,911 में, 30 नवंबर तक मौका
Black Friday 2025 के दौरान Croma पर MacBook Air M4 लैपटॉप 55,911 रुपए के स्पेशल प्राइस पर बेचा जा रहा है। जानिए कैसे स्टूडेंट-टीचर ऑफर, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के साथ आप इसे बेहद सस्ते में खरीद पाएंगे।
Croma Black Friday Sale Best Deal: Black Friday यानी साल का वह समय, जब टेक-गैजेट्स चौंका देने वाले दाम पर मिलते हैं। इस बार इस सेल में MacBook Air M4 की कीमत इतनी गिर चुकी है कि इसे कोई भी खरीद सकता है। Croma पर यह लैपटॉप अभी सिर्फ 55,911 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत 99,900 रुपए है। यह छूट सिर्फ प्राइस कट की वजह से नहीं मिली है बैंक-डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्टूडेंट/टीचर ऑफर के साथ है। इस ऑफर की वैधता सीमित है, इसलिए अगर आप नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो अब सही समय हो सकता है। लेकिन इससे पहले जान लें कि MacBook Air M4 में क्या-क्या खूबियां हैं।
MacBook Air M4 पर जबरदस्त ऑफर
MacBook Air M4 (13-inch) के शानदार Black Friday ऑफर का पूरा प्राइस ब्रेकअप। सबसे पहले, लैपटॉप की MRP 99,900 रुपए है। लेकिन छात्रों और शिक्षकों के लिए Croma ने एक स्पेशल स्टूडेंट–टीचर ऑफर दिया है, जिसके तहत इसकी कीमत घटकर 88,911 रुपए रह जाती है। इसके बाद आपको 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलता है, जो किसी भी पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर दिया जाता है। अगर आपका पुराना लैपटॉप ठीक-ठाक कंडीशन में है, तो आपको 13,000 रुपए तक का एक्सचेंज वैल्यू भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, बैंक से पेमेंट करने पर 10,000 रुपए का कैशबैक भी ऑफर में शामिल है। इन सभी डिस्काउंट और कैशबैक को जोड़ने पर MacBook Air M4 की अंतिम कीमत सिर्फ 55,911 रुपए रह जाती है।
MacBook Air M4 की खासियतें
MacBook Air M4 का डिज़ाइन उतना ही पॉलिश है जितना नाम से उम्मीद की जाती है। इसका एल्युमिनियम बॉडी प्रीमियम लुक देती है और वजन में हल्का है, इस कारण इसे कहीं भी आसानी से ले जाना संभव है। लैपटॉप में पोर्ट की कमी नहीं दो Thunderbolt 4 पोर्ट, एक MagSafe चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक मौजूद है। MagSafe चार्जर खास इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि अगर आप गलती से चार्जिंग केबल खींच दें, तो चार्जर अपने आप डिस-कनेक्ट हो जाता है जिससे लैपटॉप सुरक्षित रहता है।
M4 चिपसेट इस लैपटॉप की जान है। Apple Silicon की वजह से यह लैपटॉप रोज़मर्रा के काम जैसे वेब ब्राउज़िंग, ऑफिस वर्ड/एक्सेल, वीडियो कॉलिंग साथ ही फोटो/वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और मल्टी-टास्किंग को आसानी से संभाल लेता है। MacBook Air M4 में 13.6-इंच की Liquid Retina डिस्प्ले है, जो रंग-गमुट (P3 wide colour gamut) और अच्छी ब्राइटनेस ऑफर करती है। MacBook Air M4 मल्टी-टास्किंग के दौरान 10 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप देता है।
ध्यान देने वाली बातें
Black Friday Sale ऑफर 30 नवंबर 2025 सीमित समय के लिए है, इसलिए अगर आप ये डील लेना चाहते हैं जल्द करें। यह कीमत बेस्ट-केस (स्टूडेंट-टीचर ऑफर + बैंक डिस्काउंट + एक्सचेंज बोनस) को ध्यान में रखकर है आपको देखना होगा कि आपकी बैंक/पुराना लैपटॉप एक्सचेंज वैल्यू कितनी है।
