Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Buy MacBook Air M4 at just 55911 rupees get massive 50 percent discount on Croma Black Friday sale Biggest deal ever
सबसे बड़ी डील: ₹99,900 वाला MacBook Air मिल रहा सिर्फ ₹55,911 में, 30 नवंबर तक मौका

सबसे बड़ी डील: ₹99,900 वाला MacBook Air मिल रहा सिर्फ ₹55,911 में, 30 नवंबर तक मौका

संक्षेप:

Black Friday 2025 के दौरान Croma पर MacBook Air M4 लैपटॉप 55,911 रुपए के स्पेशल प्राइस पर बेचा जा रहा है। जानिए कैसे स्टूडेंट-टीचर ऑफर, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस के साथ आप इसे बेहद सस्ते में खरीद पाएंगे। 

Thu, 27 Nov 2025 12:32 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹93900

₹99900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹93900

₹99900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space Black

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space Black

  • checkApple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
  • check10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
  • check35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
amazon-logo

₹164490

₹169900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (15-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹117900

₹124900

खरीदिये

Croma Black Friday Sale Best Deal: Black Friday यानी साल का वह समय, जब टेक-गैजेट्स चौंका देने वाले दाम पर मिलते हैं। इस बार इस सेल में MacBook Air M4 की कीमत इतनी गिर चुकी है कि इसे कोई भी खरीद सकता है। Croma पर यह लैपटॉप अभी सिर्फ 55,911 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत 99,900 रुपए है। यह छूट सिर्फ प्राइस कट की वजह से नहीं मिली है बैंक-डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्टूडेंट/टीचर ऑफर के साथ है। इस ऑफर की वैधता सीमित है, इसलिए अगर आप नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो अब सही समय हो सकता है। लेकिन इससे पहले जान लें कि MacBook Air M4 में क्या-क्या खूबियां हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹93900

₹99900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹93900

₹99900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space Black

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space Black

  • checkApple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
  • check10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
  • check35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
amazon-logo

₹164490

₹169900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (15-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹117900

₹124900

खरीदिये

MacBook Air M4 पर जबरदस्त ऑफर

MacBook Air M4 (13-inch) के शानदार Black Friday ऑफर का पूरा प्राइस ब्रेकअप। सबसे पहले, लैपटॉप की MRP 99,900 रुपए है। लेकिन छात्रों और शिक्षकों के लिए Croma ने एक स्पेशल स्टूडेंट–टीचर ऑफर दिया है, जिसके तहत इसकी कीमत घटकर 88,911 रुपए रह जाती है। इसके बाद आपको 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलता है, जो किसी भी पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर दिया जाता है। अगर आपका पुराना लैपटॉप ठीक-ठाक कंडीशन में है, तो आपको 13,000 रुपए तक का एक्सचेंज वैल्यू भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, बैंक से पेमेंट करने पर 10,000 रुपए का कैशबैक भी ऑफर में शामिल है। इन सभी डिस्काउंट और कैशबैक को जोड़ने पर MacBook Air M4 की अंतिम कीमत सिर्फ 55,911 रुपए रह जाती है।

ये भी पढ़ें:अब Aadhaar में नाम, पता, जन्मतिथि बदलने के लिए चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट
MacBook Air M4 सिर्फ ₹55,911 में मिल रहा

MacBook Air M4 की खासियतें

MacBook Air M4 का डिज़ाइन उतना ही पॉलिश है जितना नाम से उम्मीद की जाती है। इसका एल्युमिनियम बॉडी प्रीमियम लुक देती है और वजन में हल्का है, इस कारण इसे कहीं भी आसानी से ले जाना संभव है। लैपटॉप में पोर्ट की कमी नहीं दो Thunderbolt 4 पोर्ट, एक MagSafe चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक मौजूद है। MagSafe चार्जर खास इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि अगर आप गलती से चार्जिंग केबल खींच दें, तो चार्जर अपने आप डिस-कनेक्ट हो जाता है जिससे लैपटॉप सुरक्षित रहता है।

M4 चिपसेट इस लैपटॉप की जान है। Apple Silicon की वजह से यह लैपटॉप रोज़मर्रा के काम जैसे वेब ब्राउज़िंग, ऑफिस वर्ड/एक्सेल, वीडियो कॉलिंग साथ ही फोटो/वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन और मल्टी-टास्किंग को आसानी से संभाल लेता है। MacBook Air M4 में 13.6-इंच की Liquid Retina डिस्प्ले है, जो रंग-गमुट (P3 wide colour gamut) और अच्छी ब्राइटनेस ऑफर करती है। MacBook Air M4 मल्टी-टास्किंग के दौरान 10 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप देता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Silver

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Silver

  • checkApple 2025 MacBook Air (15-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹139990

₹144900

खरीदिये

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Silver

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Silver

  • checkApple 2025 MacBook Air (15-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check24GB Unified Memory
amazon-logo

₹159990

₹164900

खरीदिये

discount

20% OFF

EooCoo Case Compatible for New MacBook Air 13.6 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID,2025 2024 2022 Release,M2 M3 M4 Air 13'' Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear

EooCoo Case Compatible for New MacBook Air 13.6 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID,2025 2024 2022 Release,M2 M3 M4 Air 13'' Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear

  • checkEooCoo Case Compatible for New MacBook Air 13.6 inch M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 with Touch ID
  • check2025 2024 2022 Release
  • checkM2 M3 M4 Air 13'' Laptop Protective Plastic Hard Shell Cover Smooth-Crystal Clear
amazon-logo

₹716

₹900

खरीदिये

discount

76% OFF

Dyazo Hard Shell Case Compatible for MacBook Air 13.6 inch Case 2025 2024 2023 2022 Release M4 A3240 | M3 A3113 | M2 A2681 | Ultra Slim Laptop Protective Plastic Cover Case (Transparent Black)

Dyazo Hard Shell Case Compatible for MacBook Air 13.6 inch Case 2025 2024 2023 2022 Release M4 A3240 | M3 A3113 | M2 A2681 | Ultra Slim Laptop Protective Plastic Cover Case (Transparent Black)

  • checkDyazo Hard Shell Case Compatible for MacBook Air 13.6 inch Case 2025 2024 2023 2022 Release M4 A3240 | M3 A3113 | M2 A2681 | Ultra Slim Laptop Protective Plastic Cover Case (Transparent Black)
amazon-logo

₹499

₹2099

खरीदिये

discount

59% OFF

Saco Case Compatible for MacBook Air 15/15.3-Inch (2025-2023) M4 A3241, M3 A3114, M2 A2941 – Plastic Hard Shell Cover with Liquid Retina Display & Touch ID, Crystal Clear Protective Case

Saco Case Compatible for MacBook Air 15/15.3-Inch (2025-2023) M4 A3241, M3 A3114, M2 A2941 – Plastic Hard Shell Cover with Liquid Retina Display & Touch ID, Crystal Clear Protective Case

  • checkSaco Case Compatible for MacBook Air 15/15.3-Inch (2025-2023) M4 A3241
  • checkM3 A3114
  • checkM2 A2941 – Plastic Hard Shell Cover with Liquid Retina Display & Touch ID
amazon-logo

₹825

₹1999

खरीदिये

ध्यान देने वाली बातें

Black Friday Sale ऑफर 30 नवंबर 2025 सीमित समय के लिए है, इसलिए अगर आप ये डील लेना चाहते हैं जल्द करें। यह कीमत बेस्ट-केस (स्टूडेंट-टीचर ऑफर + बैंक डिस्काउंट + एक्सचेंज बोनस) को ध्यान में रखकर है आपको देखना होगा कि आपकी बैंक/पुराना लैपटॉप एक्सचेंज वैल्यू कितनी है।

ये भी पढ़ें:₹6,999 में घर की दीवार को बनाएं Smart TV, देगा थिएटर जैसा मजा, OTT भी चलेंगे
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple Laptops

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।