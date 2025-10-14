Hindustan Hindi News
दिवाली पर घर ले आएं LG का सबसे सस्ता 32 इंच Smart TV, Amazon पर मिल रहा सिर्फ 11,739 रुपये में

दिवाली से पहले अगर आप LG का ब्रांडेड स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो 12000 रुपये से भी कम में ऐसा कर सकते हैं। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में LG का 32 inch स्मार्ट टीवी को बेहद सस्ते में बेच रहा है। जानें ऑफर्स और डिटेल्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 05:22 PM
LG Best Smart TV Deal: इस दिवाली अगर आप सस्ते में एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास शानदार मौका है। अमेजन की यह स्पेशल डील आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहां हम आपको LG के 32 इंच स्मार्ट टीवी पर मिलने वाली एक खास डील के बारे में बता रहे हैं। इतनी कीमत में एक 32 इंच स्मार्ट टीवी खरीदना आपको नमुमकिन लग रहा हो। लेकिन अमेजन LG के इस 32 inch फ्रामेलेस स्मार्ट टीवी को बेहद सस्ते में बेच रहा है। LG का यह टीवी बेहतरीन डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। आइए आपको बताते हैं इस टीवी के बारे में डिटेल में:

LG 32 इंच Smart webOS LED TV पर जबरदस्त छूट

अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल यह LG स्मार्ट टीवी 13,489 रुपये में लिस्टेड है। इसके साथ ही इस टीवी पर 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिससे टीवी की कीमत 12,989 रुपए रह जाती है। बता दें कि फोन का एमआरपी 21,240 रुपये है।

टीवी पर और छूट पाने के लिए आप कई बैंक कार्ड्स का यूज कर सकते हैं जिससे आपको 1250 रुपये की छूट और मिल जाएगी। बैंक छूट के बाद आप मात्र 11,739 रुपये में टीवी को खरीद पाएंगे। HDFC और SBI बैंक के कार्ड्स पर यह ऑफर्स हैं।

इतने में खरीदें LG का सबसे सस्ता टीवी

वहीं अगर किसी पुराने टीवी को एक्सचेंज एक्सचेंज कर नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको 3000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है। एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने टीवी की कंडीशन पर निर्भर करती है।

LG 32 इंच Smart webOS LED TV खास फीचर्स से लैस

LG का 32-इंच स्मार्ट टीवी HD रेज़ॉल्यूशन (1366 x 768 पिक्सल) की है और इसके साथ 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है। व्यूइंग एंगल लगभग 178 डिग्री है, जिससे साइड से भी कंटेंट ठीक-ठाक दिखता है। डिस्प्ले LED तकनीक का है और बिल्ड काफी स्लिम है। ऑडियो के मामले में यह TV 10 वॉट (2 × 5 वॉट) के स्पीकर सेटअप के साथ आता है। इसमें AI Sound और Virtual Surround 5.1 Up-mix फीचर है, जिससे साउंड प्रॉसेसिंग बेहतर होती है, और साउंड अनुभव अधिक immersive रहता है।

स्मार्ट फीचर्स में यह LG का webOS 23 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है, जिसमें α5 Gen 6 AI Processor शामिल है जो पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस नियंत्रण और HDR कंटेंट में बेहतर अनुभव देता है। HDR10 सपोर्ट है, और Game Optimizer व Dynamic Tone Mapping जैसे फ़ीचर्स भी हैं। OTT ऐप्स जैसे Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ Hotstar इत्यादि पहले से इंस्टॉल या समर्थित हैं। इस टीवी में 2 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, Wi-Fi और Bluetooth सपोर्ट है। डिज़ाइन स्लिम और टेबल या वॉल माउंट दोनों तरह से फिट होने योग्य है। वारंटी 1 साल की LG India Standard Warranty है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
