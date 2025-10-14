दिवाली पर घर ले आएं LG का सबसे सस्ता 32 इंच Smart TV, Amazon पर मिल रहा सिर्फ 11,739 रुपये में

दिवाली से पहले अगर आप LG का ब्रांडेड स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो 12000 रुपये से भी कम में ऐसा कर सकते हैं। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में LG का 32 inch स्मार्ट टीवी को बेहद सस्ते में बेच रहा है। जानें ऑफर्स और डिटेल्स:

LG Best Smart TV Deal: इस दिवाली अगर आप सस्ते में एक नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास शानदार मौका है। अमेजन की यह स्पेशल डील आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहां हम आपको LG के 32 इंच स्मार्ट टीवी पर मिलने वाली एक खास डील के बारे में बता रहे हैं। इतनी कीमत में एक 32 इंच स्मार्ट टीवी खरीदना आपको नमुमकिन लग रहा हो। लेकिन अमेजन LG के इस 32 inch फ्रामेलेस स्मार्ट टीवी को बेहद सस्ते में बेच रहा है। LG का यह टीवी बेहतरीन डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी के साथ आते हैं। आइए आपको बताते हैं इस टीवी के बारे में डिटेल में:

LG 32 इंच Smart webOS LED TV पर जबरदस्त छूट अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल यह LG स्मार्ट टीवी 13,489 रुपये में लिस्टेड है। इसके साथ ही इस टीवी पर 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिससे टीवी की कीमत 12,989 रुपए रह जाती है। बता दें कि फोन का एमआरपी 21,240 रुपये है।

टीवी पर और छूट पाने के लिए आप कई बैंक कार्ड्स का यूज कर सकते हैं जिससे आपको 1250 रुपये की छूट और मिल जाएगी। बैंक छूट के बाद आप मात्र 11,739 रुपये में टीवी को खरीद पाएंगे। HDFC और SBI बैंक के कार्ड्स पर यह ऑफर्स हैं।

वहीं अगर किसी पुराने टीवी को एक्सचेंज एक्सचेंज कर नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको 3000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है। एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने टीवी की कंडीशन पर निर्भर करती है।

LG 32 इंच Smart webOS LED TV खास फीचर्स से लैस LG का 32-इंच स्मार्ट टीवी HD रेज़ॉल्यूशन (1366 x 768 पिक्सल) की है और इसके साथ 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है। व्यूइंग एंगल लगभग 178 डिग्री है, जिससे साइड से भी कंटेंट ठीक-ठाक दिखता है। डिस्प्ले LED तकनीक का है और बिल्ड काफी स्लिम है। ऑडियो के मामले में यह TV 10 वॉट (2 × 5 वॉट) के स्पीकर सेटअप के साथ आता है। इसमें AI Sound और Virtual Surround 5.1 Up-mix फीचर है, जिससे साउंड प्रॉसेसिंग बेहतर होती है, और साउंड अनुभव अधिक immersive रहता है।