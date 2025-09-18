कल से iPhone, OnePlus, Samsung, Redmi के फोन्स पर मिलेगी झकास छूट, 10 मिनट में पहुंचेंगे आपके घर, यहां लगी Sale

Instamart की Quick India Movement Sale 19 से 28 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसमें 50,000+ प्रोडक्ट्स पर 50-90% तक के भारी डिस्काउंट मिलेंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे Apple iPhone 16, OnePlus 13R, Oppo, Realme आदि पर। 10 मिनट में डिलीवर होंगे आपके घर।

Follow Us on

Thu, 18 Sep 2025 08:46 AM

अगर आप 10 मिनट में अपने घर पर फोन, टीवी या अन्य कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाना चाहते हैं तो कल से शुरू हो रही Instamart Sale में आपको सभी चीजो पर 80% तक की छूट मिल जाएगी। Swiggy के क्विक-कॉमर्स प्लेटफार्म Instamart पर यह सेल कल 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगी। इस 10-दिन की सेल के दौरान Instamart ने यूजर्स को वादा किया है कि वे 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर 50-90% तक की भारी छूट दे रहा है, और इसके साथ 10-मिनट डिलीवरी सुविधा भी मिलेगी। इस सेल में स्मार्टफोन ब्रांड्स Apple, OnePlus, Oppo, Realme, POCO आदि के प्रीमियम और बजट सेगमेंट फोन्स दोनों शामिल होंगे। यदि आप नया फोन खरीदने या अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो इस Instamart Sale की डिटेल्स जरूर जान लें ताकि आप सही फोन सही समय पर ले सकें।

Instamart Sale में इन फोन्स पर तगड़ी छूट Swiggy Instamart की Quick India Movement Sale में इस बार स्मार्टफोन खरीददारों को जबरदस्त बचत करने का मौका मिल रहा है। बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक हर कैटेगरी के फोन्स पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं।

- सबसे पहले बजट रेंज की बात करें तो Redmi 14C और Poco C71 जैसे फोन्स ₹6,299 से लेकर ₹8,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। वहीं 5G सेगमेंट में Realme 14x 5G और Realme P3x 5G पर लगभग ₹5,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे ये फोन क्रमशः ₹11,999 और ₹10,999 में खरीदे जा सकते हैं।

- मिड-रेंज में Oppo F31 5G और Poco M7 5G जैसे मॉडल्स आकर्षक ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। Oppo F31 अब ₹20,699 में और Poco M7 5G ₹8,799 में उपलब्ध है। इसके अलावा Oppo K13x 5G पर सबसे बड़ा डिस्काउंट देखा गया है, जो सिर्फ ₹9,999 में खरीदा जा सकता है।

- प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो OnePlus 13R और OnePlus 13s ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी डील साबित हो सकते हैं। इनकी कीमतें क्रमशः ₹38,999 और ₹50,999 हो गई हैं, जो MRP से करीब ₹6,000 से ₹7,000 तक कम हैं। वहीं OPPO का Reno 14 5G भी ₹34,999 में उपलब्ध है, जिसमें शानदार कैमरा और प्रीमियम डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन मिलता है।

- Apple लवर्स के लिए iPhone 16 सीरीज भी इस सेल में ऑफर पर उपलब्ध होगी, जहां बैंक ऑफर्स और कैशबैक का फायदा उठाकर कीमतें और कम की जा सकती हैं। ये सेल में कितने का मिलेगा इसके बारे में कल सेल शुरू होने के बाद डिटेल्स मिलेंगी।