कल से iPhone, OnePlus, Samsung, Redmi के फोन्स पर मिलेगी झकास छूट, 10 मिनट में पहुंचेंगे आपके घर, यहां लगी Sale Buy iPhone OnePlus Samsung Redmi phones at huge price cut from Instamart Quick India Movement Sale 10 minute delivery, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Buy iPhone OnePlus Samsung Redmi phones at huge price cut from Instamart Quick India Movement Sale 10 minute delivery

कल से iPhone, OnePlus, Samsung, Redmi के फोन्स पर मिलेगी झकास छूट, 10 मिनट में पहुंचेंगे आपके घर, यहां लगी Sale

Instamart की Quick India Movement Sale 19 से 28 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसमें 50,000+ प्रोडक्ट्स पर 50-90% तक के भारी डिस्काउंट मिलेंगे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे Apple iPhone 16, OnePlus 13R, Oppo, Realme आदि पर। 10 मिनट में डिलीवर होंगे आपके घर।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:46 AM
share Share
Follow Us on
कल से iPhone, OnePlus, Samsung, Redmi के फोन्स पर मिलेगी झकास छूट, 10 मिनट में पहुंचेंगे आपके घर, यहां लगी Sale

अगर आप 10 मिनट में अपने घर पर फोन, टीवी या अन्य कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाना चाहते हैं तो कल से शुरू हो रही Instamart Sale में आपको सभी चीजो पर 80% तक की छूट मिल जाएगी। Swiggy के क्विक-कॉमर्स प्लेटफार्म Instamart पर यह सेल कल 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलेगी। इस 10-दिन की सेल के दौरान Instamart ने यूजर्स को वादा किया है कि वे 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर 50-90% तक की भारी छूट दे रहा है, और इसके साथ 10-मिनट डिलीवरी सुविधा भी मिलेगी। इस सेल में स्मार्टफोन ब्रांड्स Apple, OnePlus, Oppo, Realme, POCO आदि के प्रीमियम और बजट सेगमेंट फोन्स दोनों शामिल होंगे। यदि आप नया फोन खरीदने या अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो इस Instamart Sale की डिटेल्स जरूर जान लें ताकि आप सही फोन सही समय पर ले सकें।

ये भी पढ़ें:Flipkart सेल में ₹40,000 तक सस्ते मिलेंगे Samsung के 50MP कैमरा वाले 5 फोन्स
ये भी पढ़ें:Flipkart की BBD सेल में OPPO के 7 दमदार फोन पर मिलेगा गदर का डिस्काउंट

Instamart Sale में इन फोन्स पर तगड़ी छूट

Swiggy Instamart की Quick India Movement Sale में इस बार स्मार्टफोन खरीददारों को जबरदस्त बचत करने का मौका मिल रहा है। बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक हर कैटेगरी के फोन्स पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं।

- सबसे पहले बजट रेंज की बात करें तो Redmi 14C और Poco C71 जैसे फोन्स ₹6,299 से लेकर ₹8,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। वहीं 5G सेगमेंट में Realme 14x 5G और Realme P3x 5G पर लगभग ₹5,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे ये फोन क्रमशः ₹11,999 और ₹10,999 में खरीदे जा सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage

₹14999

और जाने

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

discount

23% OFF

POCO C61

POCO C61

  • checkBlack
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6950

₹8999

खरीदिये

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7999

खरीदिये

Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

Realme 14x

Realme 14x

  • checkCrystal Black
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹14199

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

POCO M7 Pro

POCO M7 Pro

  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size

₹14299

और जाने

discount

27% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12468

₹16999

खरीदिये

discount

26% OFF

Oppo K13

Oppo K13

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹17015

₹22999

खरीदिये

discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9999

₹13999

खरीदिये

discount

27% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10998

₹14999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 13s

OnePlus 13s

  • checkBlack Velvet
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹54998

₹57999

खरीदिये

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹62990

और जाने

discount

9% OFF

OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹49998

₹54999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

13% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹69900

₹79900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

discount

12% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹78999

₹89900

खरीदिये

- मिड-रेंज में Oppo F31 5G और Poco M7 5G जैसे मॉडल्स आकर्षक ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। Oppo F31 अब ₹20,699 में और Poco M7 5G ₹8,799 में उपलब्ध है। इसके अलावा Oppo K13x 5G पर सबसे बड़ा डिस्काउंट देखा गया है, जो सिर्फ ₹9,999 में खरीदा जा सकता है।

- प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो OnePlus 13R और OnePlus 13s ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी डील साबित हो सकते हैं। इनकी कीमतें क्रमशः ₹38,999 और ₹50,999 हो गई हैं, जो MRP से करीब ₹6,000 से ₹7,000 तक कम हैं। वहीं OPPO का Reno 14 5G भी ₹34,999 में उपलब्ध है, जिसमें शानदार कैमरा और प्रीमियम डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन मिलता है।

- Apple लवर्स के लिए iPhone 16 सीरीज भी इस सेल में ऑफर पर उपलब्ध होगी, जहां बैंक ऑफर्स और कैशबैक का फायदा उठाकर कीमतें और कम की जा सकती हैं। ये सेल में कितने का मिलेगा इसके बारे में कल सेल शुरू होने के बाद डिटेल्स मिलेंगी।

बचत के अन्य तरीके

बैंक कार्ड ऑफ़र्स का लाभ लें Instamart ने बताया है कि Axis, ICICI, HDFC जैसे कार्ड्स पर 10% तक तत्काल छूट मिलेगी। इसके साथ ही वॉलेट या UPI-बेस्ड पेमेंट्स में कैशबैक ऑफर भी मिलेंगे। खास डील्स के लिए “hour-slot deals” या “daily specials” देखें कुछ डील्स सीमित समय के लिए होंगी।

Swiggy Amazon Great Indian Festival Flipkart Big Billion Days Sale
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.