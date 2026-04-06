Amazon, Flipkart, Croma नहीं यहां सीधे ₹23,081 सस्ता मिल रहा iPhone 17 Pro Max; 10 मिनट में पहुंचेगा आपके घर

Amazon, Flipkart या Croma नहीं, अब iPhone 17 Pro Max पर 23,081 रुपए की सीधी छूट यहां मिल रही है। जानिए इस खास डील की पूरी डिटेल, नई कीमत और कैसे आप इसे सिर्फ 10 मिनट में घर मंगा सकते हैं।

अगर आप iPhone 17 Pro Max खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपके लिए शानदार मौका है। Zepto पर इस प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर ₹23,081 तक की सीधी छूट दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत काफी हद तक कम हो गई है और यह पहले से ज्यादा किफायती नजर आ रहा है। आमतौर पर Pro Max सीरीज अपने हाई प्राइस के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह की डील इसे उन यूजर्स के लिए भी एक्सेसिबल बना देती है जो लंबे समय से iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे थे। फीचर्स की बात करें तो iPhone 17 Pro Max में बड़ा और ब्राइट OLED डिस्प्ले, पावरफुल A-सीरीज चिपसेट, प्रो-लेवल कैमरा सेटअप जिससे शानदार फोटो और वीडियो शूट किए जा सकते हैं, लंबी बैटरी लाइफ और प्रीमियम डिजाइन मिलता है। साथ ही iOS का स्मूद एक्सपीरियंस और लंबे समय तक मिलने वाले अपडेट इसे और खास बनाते हैं। ऐसे में यह डील उन लोगों के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकती है जो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहते हैं।

iPhone 17 Pro Max पर धमाकेदार डिस्काउंट iPhone 17 Pro Max पर इस समय Zepto की तरफ से 23,081 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो इसे एक बेहद आकर्षक डील बना देता है। बता दें कि इस फ्लैगशिप iPhone को करीब 1,49,900 रुपए में लॉन्च किया गया है। लेकिन Zepto पर मिलने वाली इस सीधी छूट के बाद आप इसे 1,26,819 रुपए में खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि यह एक डायरेक्ट डिस्काउंट है, यानी आपको इस कीमत तक पहुंचने के लिए एक्सचेंज या बैंक ऑफर का सहारा लेना जरूरी नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में अतिरिक्त ऑफर्स से कीमत और भी कम हो जाएगी।

Zepto की सबसे बड़ी खासियत इसकी फास्ट डिलीवरी है आपको 10-20 मिनट फोन घर पर ही डिलीवर हो जाएगा। बैंक ऑफर में HSBC और RBL बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 5% डिस्काउंट (1500 रुपये तक) मिल सकता है, जिसके बाद प्रभावी कीमत 1,25,319 रुपये हो जाएगी।

iPhone 17 Pro Max के शानदार फीचर्स iPhone 17 Pro Max में प्रीमियम डिजाइन के साथ काफी दमदार हार्डवेयर दिया गया है। इसमें करीब 6.9-inch का बड़ा Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग काफी स्मूद रहती है।

कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 12MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। यह कैमरा सेटअप शानदार डिटेल, बेहतर नाइट फोटोग्राफी और हाई क्वालिटी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देता है।