वाह! सबसे कम कीमत पर मिल रहा है iPhone 15, फिर शायद ही मिलेगा ऐसा मौका

Apple iPhone 15 ग्राहकों को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका Amazon पर दिया गया है। इस डिवाइस को 50 हजार रुपये से कम में आसानी से ऑर्डर किया जा सकता है।

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Apple का जबरदस्त क्रेज ग्राहकों के बीच भारत में देखने को मिलता है और iPhone पर मिलने वाले डिस्काउंट्स का सभी को इंतजार रहता है। अब ग्राहकों को iPhone 15 अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील माना जा रहा है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ एक्सट्रा छूट भी दी गई है।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर बिना किसी एक्सट्रा कूपन या बैंक ऑफर के सीधे-सीधे iPhone 15 को 47,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। अगर आप 50 हजार रुपये से कम कीमत पर किसी दमदार आईफोन की तलाश में थे तो यह डील आपके लिए परफेक्ट रहेगी और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस डिवाइस को हाल ही में iOS 26 अपडेट मिला है और खास फीचर्स इसका हिस्सा बने हैं।

ऑफर्स के बाद कीमत हुई और भी कम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 15 के 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरियंट को 47,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन को भारत में 69,900 रुपये के ओरिजनल प्राइस पर लॉन्च किया गया था। वहीं, अगर Amazon Pay ICICI Bank Credit Card की मदद से भुगतान किया जाए तो 5 प्रतिशत कैशबैक (करीब 2400 रुपये) मिल जाएगा। अन्य बैंक ऑफर्स के साथ भी 10 प्रतिशत तक फायदा लिया जा सकता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम 44,050 रुपये तक की छूट मिल सकती है और इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। डिवाइस पिंक, ब्लैक, पिंक, ग्रीन और यलो कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।