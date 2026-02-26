Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली से पहले ₹6,999 में खरीदें 8GB रैम, धांसू कैमरा फोन; धूल-पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कल से सेल

Feb 26, 2026 04:58 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Lava Bold N2 की पहली सेल कल 27 फरवरी 2026 को Amazon पर शुरू होगी। फोन को 7000 रुपए से कम में फर्स्ट सेल में खरीद सकेंगे। फोन में 64GB स्टोरेज, 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले और IP64 रेटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे।

होली से पहले ₹6,999 में खरीदें 8GB रैम, धांसू कैमरा फोन; धूल-पानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कल से सेल

Lava Bold N2 First Sale: अगर आप कम बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lava का नया फोन Lava Bold N2 आपके लिए अच्छी चॉइस है। यह फोन कल 27 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे अपनी पहली सेल में उपलब्ध होगा और इसे खास तौर पर Amazon पर बेचा जाएगा। कंपनी ने इसकी कीमत 7,499 रुपये रखी है, लेकिन लॉन्च डे पर इसे सिर्फ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फोन 64GB स्टोरेज और IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। साथ ही इसमें क्लीन एंड्रॉयड अनुभव मिलता है, यानी न कोई फालतू ऐप और न ही अनचाहे ऐड चलेंगे। आइये डिटेल में जानते हैं Lava Bold N2 की फर्स्ट सेल में मिलने वाले ऑफर्स:

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹89999

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

19% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72997

₹89999

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
flipkart-logo

₹89999

₹109999

खरीदिये

Lava Bold N2 की कीमत और सेल डिटेल

Lava Bold N2 की पहली सेल 27 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। यह फोन सिर्फ Amazon.in पर उपलब्ध रहेगा। Lava Bold N2 को एक वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये रखी गई है, लेकिन पहले दिन यानी लॉन्च ऑफर के तहत इसे 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:Galaxy S26 के लॉन्च होते ही ₹22,299 गिरी Samsung के 200MP कैमरा वाले फोन की कीमत

यह खास कीमत सिर्फ 27 फरवरी के लिए वैध है। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो समय पर Amazon पर लॉग इन करना जरूरी होगा, क्योंकि बजट फोन अक्सर जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ फोन को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं।

Lava Bold N2 के 5 खास फीचर्स

1. फोन में 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से वीडियो देखना, गेम खेलना और सोशल मीडिया चलाना आसान हो जाता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹95999

खरीदिये

discount

21% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹94990

₹119900

खरीदिये

2. इसके अलावा फोन को IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि हल्की धूल और पानी के छींटों से फोन सुरक्षित रहेगा। इस कीमत में यह फीचर मिलना अच्छी बात मानी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:सरकार का बड़ा फैसला : 1 मार्च से अब बिना SIM के नहीं चलेगा WhatsApp

3. Lava Bold N2 में 4GB RAM दी गई है, और इसके साथ 4GB वर्चुअल RAM का भी सपोर्ट मिलता है। यानी जरूरत पड़ने पर फोन कुल 8GB तक RAM जैसा अनुभव दे सकता है। इससे रोजमर्रा के काम जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, यूट्यूब और हल्की गेमिंग आसानी से की जा सकती है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई।

4. फोन के पीछे 13MP का AI ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यह रोजमर्रा की फोटो क्लिक करने के लिए ठीक है। AI सपोर्ट की मदद से फोटो की क्वालिटी बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

5. Lava Bold N2 की एक बड़ी खासियत इसका क्लीन एंड्रॉयड अनुभव है। कंपनी ने इसमें न तो फालतू ऐप्स डाले हैं और न ही अनचाहे विज्ञापन। इसका मतलब है कि फोन इस्तेमाल करते समय आपको बार-बार पॉप-अप या ऐड्स से परेशानी नहीं होगी।

फ्री होम सर्विस

Lava अपने यूजर्स को फ्री सर्विस एट होम की सुविधा भी दे रहा है। यानी अगर फोन में कोई दिक्कत आती है तो कंपनी की ओर से घर पर सर्विस दी जा सकती है। बजट फोन में यह सुविधा मिलना अच्छी बात मानी जाती है।

ये भी पढ़ें:रेल यात्री ध्यान दें! 1 मार्च से UTS App से नहीं कर पाएंगे जनरल टिकट बुक
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
LAVA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।