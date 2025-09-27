पूरे ₹15000 की बचत, अमेजन सेल में सस्ता मिल रहा 100W चार्जिंग वाला Honor 200 5G, देखें डील

Amazon Great Indian Festival Sale में ऑफर्स की बारिश हो रही है। सेल में Honor 200 5G अपनी लॉन्च प्राइस से 15,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। फोन में 50 मेगापिक्सेल के तीन कैमरे और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। देखें कहां मिल रही डील...

Amazon Great Indian Festival Sale में ऑफर्स की बारिश हो रही है। सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर भी बड़े डिस्काउंट के बाद सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप भी स्टाइलिश लुक, हैवी फीचर्स और फास्ट चार्जिंग वाला 5G स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो Honor 200 5G पर विचार कर सकते हैं। इस फोन के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह फोन इस समय अपनी लॉन्च प्राइस से 15,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा है। फोन में 50 मेगापिक्सेल के तीन कैमरे और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। देखें कहां मिल रही डील...

लॉन्च प्राइस से इतना सस्ता मिल रहा फोन लॉन्च के समय, भारत में Honor 200 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 34,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये थी। इसे ब्लैक और मूनलाइट व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में अमेजन पर यह 19,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यानी ऑफर में फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 15,000 रुपये सस्ता मिल रहा है।

हैवी रैम, तेज प्रोसेसर, बड़ा डिस्प्ले ऑनर 200 5G में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.7-इंच का फुल-एचडी प्लस OLED कर्व्ड डिस्प्ले है। फोन में AI आई कंफर्म डिस्प्ले मिलता है, जो आंखों को सुरक्षित रखता है। यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट से लैस है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसे दो वेरिएंट - 8GB+256GB और 12GB+512GB में लॉन्च किया गया है।

कैमरे और बैटरी भी दमदार फोटोग्राफी के लिए, फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है। मेन कैमरा सोनी IMX906 सेंसर से लैस है। सेल्फी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 5200mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरी है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि फोन 15 मिनट में 49 फीसदी चार्ज हो जाता है। फोन में AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। फोन की मोटाई केवल 7.7 एमएम है।

