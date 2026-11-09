ठंड आने से पहले सस्ते में खरीदें Geyser: जल्द बढ़ेंगी कीमतें, Amazon पर मिल रहा बंपर ऑफर!
सर्दियों की शुरुआत से पहले अमेज़न पर Crompton और Havells जैसे टॉप ब्रांड्स के गीजर पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। कड़कड़ाती ठंड में कीमतें बढ़ने से पहले 5-स्टार रेटिंग वाले पावर-सेविंग गीजर किफायती कीमत पर खरीदने का यह सबसे सही मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों का मौसम दस्तक देने ही वाला है और ठंड बढ़ने के साथ ही वाटर हीटर यानी गीजर की मांग और कीमतें दोनों आसमान छूने लगती हैं। अगर आप भी कड़कड़ाती ठंड में गर्म पानी की किल्लत से बचना चाहते हैं, तो समझदारी इसी में है कि सीजन शुरू होने से पहले ही गीजर की खरीदारी कर ली जाए। इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Havells, Crompton और Bajaj जैसे टॉप ब्रांड्स के Geysers पर भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सस्ते में 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 15 से 25 लीटर क्षमता वाले गीजर घर लाने का यह सबसे सही मौका है।
1. AO Smith Geyser 15 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-015
AO Smith 15-लीटर वाटर हीटर भारतीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन स्टोरेज गीजर है। इसमें 2X संक्षारण (corrosion) रोधी ब्लू डायमंड ग्लास टैंक तकनीक दी गई है। यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली बिल काफी कम आता है। 8 बार प्रेशर क्षमता की वजह से यह ऊंची इमारतों (high-rise apartments) के लिए भी एकदम सही विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्लू डायमंड ग्लास टैंक
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
8 बार हाई-प्रेशर रेटिंग
डबल सेफ्टी फीचर्स
टैंक पर 5 साल और कम्प्रेहेंसिव 2 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज
ज्यादा हीटिंग टाइम
2. Orient Electric Enamour Classic Pro Geyser|15L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| HPE Coated Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
Orient Electric Enamour Classic Pro 15L एक पावर-एफिशिएंट स्टोरेज वाटर हीटर है। इसमें Whirlflow Technology दी गई है, जो 20% ज़्यादा गर्म पानी का आउटपुट देती है। यह 5-स्टार BEE रेटिंग और High Pressure Epoxy (HPE) कोटेड टैंक के साथ आता है, जिससे यह खारे पानी और जंग से सुरक्षित रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
20% अधिक गर्म पानी आउटपुट देता है।
BEE 5-Star Rating & PUF Insulatio
IPX2 शॉक व स्प्लैश प्रूफ
निकेल-कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट
8 बार प्रेशर रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
कनेक्टेड होस पाइप्स शामिल नहीं
3. Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home | 5-Star Rated Geyser | Child Safety Mode | 7-Yr Tank | 6-Yr Element | 2-Yr Product Warranty | White & Grey
Bajaj Shield Series New Shakti 15L एक पावरफुल और भरोसा देने वाला 5-स्टार रेटिंग वाला स्टोरेज गीजर है। इसमें मरीन ग्रेड ग्लासलाइन कोटिंग वाला DuraAce Tank और नॉन-स्टिक DuraCoat Heating Element दिया गया है, जो खारे पानी और जंग से लंबे समय तक सुरक्षा देता है। Swirlflow टेक्नोलॉजी से 20% अधिक गर्म पानी का आउटपुट और 8 बार प्रेशर हैंडलिंग इसे हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए बेहतरीन बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
DuraAce & DuraCoat प्रोटेक्शन
Swirlflow Technology
7 साल की लंबी टैंक वारंटी
चाइल्ड सेफ्टी मोड और 8 बार प्रेशर
VoltagePro टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन व एक्स्ट्रा पाइप्स:
पारंपरिक प्री-कोटेड मेटल बॉडी
4. Havells Monza Pro 15L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable
Havells Monza Pro 15L एक टिकाऊ और एफिशिएंट स्टोरेज गीजर है। इसे खास तौर पर खारे पानी (hard water) वाले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Endurashield Coated Tank और Incoloy Heating Element मिलता है, जो जंग से बचाते हैं। 8 बार प्रेशर रेटिंग की वजह से यह हाई-राइज अपार्टमेंट्स के लिए बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Endurashield टैंक कोटिंग
Incoloy हीटिंग एलिमेंट
हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन
मल्टी-फंक्शन वॉल्व
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
कनेक्टिंग पाइप्स शामिल नहीं
5. V-Guard Divino DG 15 Litre Water Heater with Digital Display | Suitable for Hard Water | High Energy Efficiency | Advanced 4 layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty
V-Guard Divino DG 15L Water Heater एक स्मार्ट और हाई-एफिशिएंसी वाला स्टोरेज गीजर है। इसमें real-time तापमान देखने के लिए एक स्टनिंग डिजिटल डिस्प्ले (Digital Display) मिलता है। यह Vitreous Enamel Coated टैंक और Incoloy 800 हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जिससे यह खारे पानी (hard water) वाले इलाकों के लिए काफी टिकाऊ है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल डिस्प्ले
66% लीक रिडक्शन
हार्ड वाटर व रस्ट प्रोटेक्शन
8 बार हाई-प्रेशर सपोर्ट
एडवांस 4-लेयर सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन शुल्क
कनेक्टिंग पाइप्स साथ नहीं आते
6. Crompton Amica Pro 15L | Free Installation | 5‑Star Storage Water Heater (Geyser) | Glassline Tank for Hard Water | 8 Bar High‑Rise Pressure | 5‑Level Safety | Rust‑Proof Body | 2kW Fast Heating
Crompton Amica Pro 15L Storage Water Heater एक ऊर्जा-दक्ष और पावरफुल 5-स्टार स्टोरेज गीजर है। इसमें 2000ppm TDS तक के हार्ड वाटर को झेलने वाला ग्लासलाइन कोटेड टैंक और 2kW का फास्ट हीटिंग एलिमेंट मिलता है। कंपनी इसके साथ मुफ़्त इंस्टॉलेशन (Free Installation) भी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस
ग्लासलाइन कोटेड टैंक
5-लेवल एडवांस सेफ्टी
8 बार हाई-प्रेशर रेटिंग
BEE 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी
क्यों खोजें विकल्प
कनेक्टिंग पाइप्स शामिल नहीं
न न दिखने वाला एनालॉग स्टाइल
Q1. 15 लीटर क्षमता वाला गीजर कितने सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहता है?
उत्तर: 15 लीटर का स्टोरेज गीजर 3 से 5 सदस्यों वाले मध्यम परिवार (Medium Family) के लिए बिल्कुल सही विकल्प माना जाता है। इससे एक बार में 2 से 3 लोग बिना किसी रुकावट या दोबारा पानी गर्म होने के इंतज़ार के आसानी से नहा सकते हैं।
Q2. खारे पानी (Hard Water) के लिए किस तरह का गीजर खरीदना चाहिए?
उत्तर: खारे पानी के लिए ग्लासलाइन (Glassline) या विट्रियस एनामेल (Vitreous Enamel) कोटेड टैंक और इनकोलोय (Incoloy) या निकेल-कोटेड हीटिंग एलिमेंट वाले गीजर ही खरीदने चाहिए। इसके अलावा टैंक में लगा मैग्नीशियम एनोड (Magnesium Anode) जंग और पपड़ी (scaling) को जमा होने से रोकता है।
Q3. 5-स्टार रेटिंग वाले 15L गीजर से बिजली के बिल में कितनी बचत होती है?
उत्तर: 5-स्टार BEE रेटिंग वाले गीजर में हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन होता है, जो पानी को घंटों तक गर्म रखता है। नॉन-स्टार या कम स्टार रेटिंग वाले गीजर की तुलना में 5-स्टार मॉडल सालाना 20% से 30% तक बिजली की बचत करते हैं, जिससे आपका महीने का बिजली बिल काफी कम आता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।