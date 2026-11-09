ठंड आने से पहले सस्ते में खरीदें Geyser: जल्द बढ़ेंगी कीमतें, Amazon पर मिल रहा बंपर ऑफर!

सर्दियों की शुरुआत से पहले अमेज़न पर Crompton और Havells जैसे टॉप ब्रांड्स के गीजर पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। कड़कड़ाती ठंड में कीमतें बढ़ने से पहले 5-स्टार रेटिंग वाले पावर-सेविंग गीजर किफायती कीमत पर खरीदने का यह सबसे सही मौका है।

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सर्दियों का मौसम दस्तक देने ही वाला है और ठंड बढ़ने के साथ ही वाटर हीटर यानी गीजर की मांग और कीमतें दोनों आसमान छूने लगती हैं। अगर आप भी कड़कड़ाती ठंड में गर्म पानी की किल्लत से बचना चाहते हैं, तो समझदारी इसी में है कि सीजन शुरू होने से पहले ही गीजर की खरीदारी कर ली जाए। इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Havells, Crompton और Bajaj जैसे टॉप ब्रांड्स के Geysers पर भारी डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सस्ते में 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 15 से 25 लीटर क्षमता वाले गीजर घर लाने का यह सबसे सही मौका है।

O Smith

AO Smith 15-लीटर वाटर हीटर भारतीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन स्टोरेज गीजर है। इसमें 2X संक्षारण (corrosion) रोधी ब्लू डायमंड ग्लास टैंक तकनीक दी गई है। यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली बिल काफी कम आता है। 8 बार प्रेशर क्षमता की वजह से यह ऊंची इमारतों (high-rise apartments) के लिए भी एकदम सही विकल्प है।

Specifications कैपेसिटी: 15 Litres एनर्जी रेटिंग : BEE 5-Star हीटिंग एलिमेंट: 2000W (2KW) ग्लास-कोटेड एलिमेंट प्रेशर रेटिंग: 8 Bar बॉडी व टैंक: ABS प्लास्टिक बॉडी + 2X ब्लू डायमंड ग्लास टैंक वारंटी: 5 साल (टैंक), 2 साल (एलिमेंट) और 2 साल कम्प्रेहेंसिव क्यों खरीदें ब्लू डायमंड ग्लास टैंक 5-स्टार एनर्जी रेटिंग 8 बार हाई-प्रेशर रेटिंग डबल सेफ्टी फीचर्स टैंक पर 5 साल और कम्प्रेहेंसिव 2 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज ज्यादा हीटिंग टाइम

Orient Electric Enamour Classic Pro 15L एक पावर-एफिशिएंट स्टोरेज वाटर हीटर है। इसमें Whirlflow Technology दी गई है, जो 20% ज़्यादा गर्म पानी का आउटपुट देती है। यह 5-स्टार BEE रेटिंग और High Pressure Epoxy (HPE) कोटेड टैंक के साथ आता है, जिससे यह खारे पानी और जंग से सुरक्षित रहता है।

Specifications क्षमता: 15 Litres (2000W पावर) एनर्जी रेटिंग: BEE 5-Star Rated टैंक तकनीक: High Pressure Epoxy (HPE) Coated Tank सेफ्टी फीचर्स: IPX2 स्प्लैश-प्रूफ बॉडी, मल्टी-फंक्शन वॉल्व, थर्मोस्टैट डायमेंशन: 34W x 47H सेमी क्यों खरीदें 20% अधिक गर्म पानी आउटपुट देता है। BEE 5-Star Rating & PUF Insulatio IPX2 शॉक व स्प्लैश प्रूफ निकेल-कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट 8 बार प्रेशर रेटिंग क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन कनेक्टेड होस पाइप्स शामिल नहीं

Bajaj Shield Series New Shakti 15L एक पावरफुल और भरोसा देने वाला 5-स्टार रेटिंग वाला स्टोरेज गीजर है। इसमें मरीन ग्रेड ग्लासलाइन कोटिंग वाला DuraAce Tank और नॉन-स्टिक DuraCoat Heating Element दिया गया है, जो खारे पानी और जंग से लंबे समय तक सुरक्षा देता है। Swirlflow टेक्नोलॉजी से 20% अधिक गर्म पानी का आउटपुट और 8 बार प्रेशर हैंडलिंग इसे हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए बेहतरीन बनाती है।

Specifications टैंक व हीटिंग एलिमेंट: DuraAce Marine-Grade Glassline Tank प्रेशर क्षमता: 8 Bar सेफ्टी फीचर्स: चाइल्ड सेफ्टी मोड, मैग्नीशियम एनोड, फायर-रिटार्डेंट केबल (16A प्लग) डायमेंशन: 36W x 52.1H सेमी (White & Grey) क्यों खरीदें DuraAce & DuraCoat प्रोटेक्शन Swirlflow Technology 7 साल की लंबी टैंक वारंटी चाइल्ड सेफ्टी मोड और 8 बार प्रेशर VoltagePro टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन व एक्स्ट्रा पाइप्स: पारंपरिक प्री-कोटेड मेटल बॉडी

Havells Monza Pro 15L एक टिकाऊ और एफिशिएंट स्टोरेज गीजर है। इसे खास तौर पर खारे पानी (hard water) वाले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Endurashield Coated Tank और Incoloy Heating Element मिलता है, जो जंग से बचाते हैं। 8 बार प्रेशर रेटिंग की वजह से यह हाई-राइज अपार्टमेंट्स के लिए बेहतरीन विकल्प है।

Specifications कैपेसिटी 15 Litres (2000W पावर) टैंक कोटिंग Endurashield Coated Anti-Rust Tank हीटिंग एलिमेंट: Incoloy Heating Element वर्किंग प्रेशर: 8 Bar (0.8 MPa) High Rise Suitable डायमेंशन: 36W x 43.2H सेमी वारंटी: 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें Endurashield टैंक कोटिंग Incoloy हीटिंग एलिमेंट हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन मल्टी-फंक्शन वॉल्व क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन कनेक्टिंग पाइप्स शामिल नहीं

V-Guard Divino DG 15L Water Heater एक स्मार्ट और हाई-एफिशिएंसी वाला स्टोरेज गीजर है। इसमें real-time तापमान देखने के लिए एक स्टनिंग डिजिटल डिस्प्ले (Digital Display) मिलता है। यह Vitreous Enamel Coated टैंक और Incoloy 800 हीटिंग एलिमेंट के साथ आता है, जिससे यह खारे पानी (hard water) वाले इलाकों के लिए काफी टिकाऊ है।

Specifications कैपेसिटी: 15 Litres (2000W पावर) डिस्प्ले: डिजिटल टेम्परेचर इंडिकेटर (Digital Display) हीटिंग एलिमेंट: Incoloy 800 Heating Element इंसुलेशन: Extra Thick CFC-Free PUF Insulation प्रेशर क्षमता 8 Bar डायमेंशन: 40.1W x 38.1H सेमी क्यों खरीदें डिजिटल डिस्प्ले 66% लीक रिडक्शन हार्ड वाटर व रस्ट प्रोटेक्शन 8 बार हाई-प्रेशर सपोर्ट एडवांस 4-लेयर सेफ्टी क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन शुल्क कनेक्टिंग पाइप्स साथ नहीं आते

Crompton Amica Pro 15L Storage Water Heater एक ऊर्जा-दक्ष और पावरफुल 5-स्टार स्टोरेज गीजर है। इसमें 2000ppm TDS तक के हार्ड वाटर को झेलने वाला ग्लासलाइन कोटेड टैंक और 2kW का फास्ट हीटिंग एलिमेंट मिलता है। कंपनी इसके साथ मुफ़्त इंस्टॉलेशन (Free Installation) भी देती है।

Specifications कैपेसिटी: 15 Litres (2000W पावर) टैंक कोटिंग: Superior Glassline Coated Tank सेफ्टी फीचर्स: 5-लेवल सुरक्षा प्रेशर रेटिंग: 8 Bar वारंटी: 2 साल की आधिकारिक वारंटी क्यों खरीदें फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस ग्लासलाइन कोटेड टैंक 5-लेवल एडवांस सेफ्टी 8 बार हाई-प्रेशर रेटिंग BEE 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी क्यों खोजें विकल्प कनेक्टिंग पाइप्स शामिल नहीं न न दिखने वाला एनालॉग स्टाइल

Q1. 15 लीटर क्षमता वाला गीजर कितने सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहता है? उत्तर: 15 लीटर का स्टोरेज गीजर 3 से 5 सदस्यों वाले मध्यम परिवार (Medium Family) के लिए बिल्कुल सही विकल्प माना जाता है। इससे एक बार में 2 से 3 लोग बिना किसी रुकावट या दोबारा पानी गर्म होने के इंतज़ार के आसानी से नहा सकते हैं।

Q2. खारे पानी (Hard Water) के लिए किस तरह का गीजर खरीदना चाहिए? उत्तर: खारे पानी के लिए ग्लासलाइन (Glassline) या विट्रियस एनामेल (Vitreous Enamel) कोटेड टैंक और इनकोलोय (Incoloy) या निकेल-कोटेड हीटिंग एलिमेंट वाले गीजर ही खरीदने चाहिए। इसके अलावा टैंक में लगा मैग्नीशियम एनोड (Magnesium Anode) जंग और पपड़ी (scaling) को जमा होने से रोकता है।

Q3. 5-स्टार रेटिंग वाले 15L गीजर से बिजली के बिल में कितनी बचत होती है? उत्तर: 5-स्टार BEE रेटिंग वाले गीजर में हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन होता है, जो पानी को घंटों तक गर्म रखता है। नॉन-स्टार या कम स्टार रेटिंग वाले गीजर की तुलना में 5-स्टार मॉडल सालाना 20% से 30% तक बिजली की बचत करते हैं, जिससे आपका महीने का बिजली बिल काफी कम आता है।

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