सपना सच! अब सिंगल डोर की कीमत में मिल रहा Double Door Fridge, Amazon की इस डील ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी
कम बजट में बड़ा फ्रिज चाहने वालों के लिए अब सिंगल डोर की कीमत में ही प्रीमियम डबल डोर मॉडल्स उपलब्ध हैं। सैमसंग और एलजी जैसे टॉप ब्रांड्स पर मिल रहे शानदार ऑफर्स की मदद से आप किफायती दाम में ज्यादा स्पेस और एडवांस फीचर्स पा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के समय में फ्रिज केवल पानी ठंडा करने की मशीन नहीं, बल्कि किचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अक्सर लोग बजट की कमी के कारण एक छोटा 'सिंगल डोर' फ्रिज चुन लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़ी स्मार्ट शॉपिंग और सही जानकारी के साथ आप उतने ही पैसों में एक शानदार 'डबल डोर' फ्रिज घर ला सकते हैं?
वर्तमान में ई-कॉमर्स सेल और एक्सचेंज ऑफर्स के चलते बाजार में भारी बदलाव आया है। सैमसंग, एलजी, व्हर्लपूल और गोदरेज जैसे बड़े ब्रांड्स अब अपने शुरुआती डबल डोर मॉडल्स को 18,000 रुपये से 22,000 रुपये की रेंज में पेश कर रहे हैं। यह वही कीमत है जो अक्सर एक प्रीमियम सिंगल डोर फ्रिज के लिए चुकाई जाती है।
डबल डोर क्यों है बेहतर?
डबल डोर फ्रिज में आपको 'फ्रॉस्ट-फ्री' तकनीक मिलती है, जिससे फ्रीजर में बर्फ नहीं जमती। इसके साथ ही, इसमें सब्जियाँ रखने के लिए बड़ा स्पेस और बदबू रोकने के लिए एयर-फिल्टर्स भी होते हैं। यदि आप बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का सही इस्तेमाल करें, तो एक ब्रांडेड डबल डोर फ्रिज आपके सिंगल डोर के बजट में आसानी से फिट हो सकता है। इसलिए, नया फ्रिज खरीदने से पहले ऑनलाइन डील्स की तुलना जरूर करें और कम बजट में भी बड़े फ्रिज का आनंद लें।
1. Godrej 223L 2 Star 5 Years Comprehensive New Launch | 95%+ Food Surface Disinfection Uniform 360° Cooling Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244BN RI STEEL GLOW Steel Glow)
Godrej 223L Double Door Refrigerator एक फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज है जो बर्फ जमने की समस्या को खुद ही खत्म कर देता है। इसमें Nano Shield Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो खाने की सतह को 95% तक कीटाणुरहित रखने का दावा करती है। यह विशेष रूप से 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
बड़ा स्टोरेज
फ्रिज के हर कोने में बराबर ठंडक
खाने को लंबे समय तक सुरक्षित और कीटाणुमुक्त
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली खर्च
छोटा फ्रीजर
2. Midea 233 L 2 Star Frost Free Convertible, Real Inverter Double Door Refrigerator (MDRT359FGI50, Crystal Silver)
Midea 233 L Convertible Refrigerator एक आधुनिक डबल डोर फ्रिज है जो Real Inverter Technology के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Convertible फीचर है, जो आपको जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज के रूप में इस्तेमाल करने की आजादी देता है। यह क्रिस्टल सिल्वर फिनिश में आता है जो आपकी किचन को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
स्टोरेज को अपनी सुविधा के अनुसार मैनेज करने की सुविधा
Smart+ Cooling
हाइट (153.5 cm) अच्छी
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क थोड़ा कम
2 स्टार रेटिंग
3. Bosch 303L, 3 Star, MaxFlex Convert Frost Free Triple Door Refrigerator | 8-in-1 Convertible Storage Modes | 57L Extra Convertible Zone | Cool Extend up to 18 hours (CMC33S03NI, Shiny Silver)
बॉश का यह 303L Triple Door Refrigerator अपनी खास MaxFlex तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें तीन अलग-अलग दरवाजे हैं, जिनमें बीच का हिस्सा (57L Extra Zone) पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। इसे आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रिज या फ्रीजर में बदल सकते हैं। जर्मन इंजीनियरिंग से बना यह फ्रिज न केवल दिखने में शानदार है, बल्कि परफॉरमेंस में भी बेजोड़ है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रिपल डोर डिजाइन
ज्यादा स्पेस
VitaFresh तकनीक
प्रीमियम फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
थोड़े ज्यादा स्पेस की जरूरत
4. LG 251 L, 1 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator with Smart Mode (GLT2516WWPZ, Shiny Steel, Multi Air Flow Cooling with Max Fresh Zone, 2026 Model)
LG 251 L Double Door Refrigerator एक फ्रॉस्ट-फ्री फ्रिज है जो Multi Air Flow Cooling तकनीक के साथ आता है। यह तकनीक फ्रिज के हर कोने में हवा पहुँचाती है, जिससे खाना ताजा बना रहता है। इसमें Max Fresh Zone दिया गया है, जो नमी को कंट्रोल कर सब्जियों और फलों को अधिक समय तक खराब होने से बचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी
इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत ही कम आवाज
समान कूलिंग की वजह से खाना जल्दी खराब नहीं होता
भरोसेमंद ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
1 स्टार रेटिंग
कीमत थोड़ी ज्यादा
5. SHARP 285 L Frost Free Double Door 2 Star Refrigerator |Japan 7 Shield Protection|Hi-Tech Inverter |(Coffee Hairline, SJ-FF335V2-PCH)
SHARP 285 L Double Door Refrigerator एक प्रीमियम कॉफी हेयरलाइन फिनिश वाला फ्रिज है जो अपनी मजबूती और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए जाना जाता है। इसमें 7-in-1 Convertible मोड दिया गया है, जो आपको मौसम और जरूरत के अनुसार कूलिंग बदलने की सुविधा देता है। यह उन परिवारों के लिए बेस्ट है जिन्हें कम बजट में बड़ी कैपेसिटी चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा स्पेस
मजबूत बनावट
7-इन-1 कन्वर्टिबल फीचर मिलना काफी फायदेमंद
अंदर की खराब गंध को खत्म कर खाने की शुद्धता
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क
2 स्टार रेटिंग
6. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI)
Samsung 653 L Side-by-Side Refrigerator एक हाई-टेक फ्रिज है जो AI और WiFi सपोर्ट के साथ आता है। इसमें Convertible 5-in-1 मोड दिया गया है, जिससे आप फ्रिज और फ्रीजर के स्पेस को अपनी जरूरत के अनुसार 5 अलग-अलग तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। इसकी बस्पोक डिज़ाइन और मैट ब्लैक फिनिश इसे बेहद स्टाइलिश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल स्टोरेज
पतली दीवारों का इस्तेमाल
पावर फ्रीज/पावर कूल
विशाल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम सेगमेंट का फ्रिज
किचन में काफी ज्यादा जगह
7. Whirlpool 327 L 3 Star Convertible Frost Free inverter Double Door Refrigerator (IF INV 375 ILLUSIA STEEL(3S) CONV-Y, 2026 Model)
Whirlpool 327 L Double Door Refrigerator एक पावरफुल इन्वर्टर फ्रिज है जो 5-in-1 Convertible मोड्स के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है, यह केवल 27 मिनट में फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की क्षमता रखता है। इलुसिया स्टील फिनिश के साथ यह फ्रिज आपके किचन को एक मॉडर्न टच देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट कन्वर्जन
Vitamin Preservation
डोर लॉक फीचर
अन्य ब्रांड्स से तेज
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
साइड-बाय-साइड या ट्रिपल डोर मॉडल्स की तुलना
1. क्या डबल डोर फ्रिज खरीदने लायक है?
हाँ, बिल्कुल। अगर आपका परिवार 3-5 सदस्यों का है, तो डबल डोर फ्रिज एक बेहतरीन निवेश है।
वजह: इसमें फ्रीजर और मुख्य फ्रिज के लिए अलग-अलग दरवाजे होते हैं। इससे बार-बार फ्रीजर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और कूलिंग लंबे समय तक बनी रहती है।
टेक्नोलॉजी: ज्यादातर डबल डोर फ्रिज फ्रॉस्ट फ्री होते हैं, यानी इनमें बर्फ जमने की समस्या नहीं होती और इसे बार-बार साफ नहीं करना पड़ता।
2. डबल डोर रेफ्रिजरेटर के क्या नुकसान हैं?
जहाँ इसके कई फायदे हैं, वहीं कुछ कमियां भी हैं,
बिजली की खपत: ये सिंगल डोर फ्रिज के मुकाबले ज्यादा बिजली खर्च करते हैं।
ज्यादा जगह: इनका आकार बड़ा होता है, इसलिए इन्हें रखने के लिए किचन में ज्यादा जगह की जरूरत होती है।
कीमत: ये सिंगल डोर फ्रिज की तुलना में महंगे होते हैं।
3. कौन सा फ्रिज बेहतर है, 2 स्टार या 5 स्टार?
अगर बजट की अनुमति हो, तो 5 स्टार फ्रिज हमेशा बेहतर होता है।
5 स्टार: इसकी कीमत शुरुआत में ज्यादा होती है, लेकिन यह बिजली बहुत कम खाता है। लंबे समय में यह आपके हजारों रुपये के बिजली बिल बचा लेता है।
2 स्टार: यह खरीदने में सस्ता होता है, लेकिन बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। अगर आप फ्रिज का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तभी इसे चुनें।
4. कौन सा फ्रिज बेहतर है: सिंगल या डबल डोर?
यह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,
सिंगल डोर : अगर आप अकेले रहते हैं या 2 लोगों का छोटा परिवार है। यह सस्ता होता है और बिजली भी कम लेता है।
डबल डोर : अगर आपके घर में ज्यादा सब्जियां और सामान रखा जाता है, और परिवार बड़ा है। इसमें स्टोरेज ज्यादा मिलता है और यह देखने में भी मॉडर्न लगता है।
5. सिंगल डोर और डबल डोर के बीच मुख्य अंतर
कूलिंग: डबल डोर में फ्रॉस्ट फ्री तकनीक होती है, जबकि सिंगल डोर में आपको समय-समय पर खुद बर्फ साफ करनी पड़ती है।
स्पेस: डबल डोर में बड़े बर्तन और ज्यादा बोतले रखने के लिए बेहतर शेल्फ डिजाइन मिलता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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