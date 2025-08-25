आज ₹13,999 में खरीदें 64MP कैमरा, 12GB रैम, 120Hz AMOLED डिस्प्ले वाला सबसे सस्ता गेमिंग फोन

Lava Play Ultra की पहली सेल आज से शुरू हो गई है। यह फोन शानदार ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के साथ काफी किफायती दाम में मिल रहा है। यहां जानें कीमत, ऑफर्स और कहां से खरीद सकते हैं।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में किफायती और फीचर-रिच फोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आज Lava की सबसे सस्ते गेमिंग फोन Lava Play Ultra की पहली सेल है। यह फोन खासकर बजट-फ्रेंडली ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जिसमें दमदार बैटरी, स्टाइलिश डिजाइन और लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन को आप ई-कॉमर्स साइट्स जैसे Amazon और Lava की आधिकारिक वेबसाइट से 12 बजे खरीद सकते हैं। वहीं बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI जैसी स्कीम्स की वजह से ग्राहकों के लिए चलिए जानते हैं इसके ऑफर्स, कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल में।

Lava Play Ultra की कीमत और ऑफर्स लावा प्ले अल्ट्रा दो कलर आर्कटिक स्लेट और आर्कटिक फ्रॉस्ट में उपलब्ध है। भारत में लावा प्ले अल्ट्रा 5G के शुरुआती 6GB/128GB मॉडल की कीमत 14,999 रुपये है, जबकि 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 16,499 रुपये में रखी गई है। लावा प्ले अल्ट्रा 5G की पहली सेल में फोन पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। जिसके बाद आप बेस वैरिएंट को 13,999 रुपये और 15,499 रुपये में खरीद सकेंगे।

पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 1,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है।ग्राहक फोन को सिर्फ 500 रुपये प्रति माह से नो-कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं।

Lava Play Ultra 5G के खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स लावा का यह शानदार गेमिंग फोन MediaTek Dimensity 7300 (4nm) चिपसेट के साथ मिलती है ताकत और एफिशिएंसी। MediaTek HyperEngine तकनीक गेमिंग FPS को 20% तक बेहतर बनाती है। फोन में 6.67″ AMOLED (FHD+) डिस्प्ले 120Hz और 1000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है।

Lava Play Ultra 5G में 64MP Sony IMX682 मुख्य कैमरा + 5MP मैक्रो सेंसर, 13MP फ्रंट कैमरा। Night, HDR, Portrait, Pro, Macro, Dual View Video आदि हैं। इसके साथ ही फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। यह फोन 0–100% सिर्फ 83 मिनट में चार्ज हो जाता है।