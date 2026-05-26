आज ₹9,499 में खरीदें 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, AI फीचर्स, 128GB ROM वाला 5G फोन का बाप

आज दोपहर 12 बजे से Flipkart पर HMD Vibe 2 5G की पहली सेल शुरू होने जा रही है। बजट सेगमेंट में लॉन्च हुआ यह नया 5G स्मार्टफोन बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और स्टाइलिश डिजाइन की वजह से काफी चर्चा में है। सेल में इसे 10,000 से कम में खरीदने का मौका:

HMD Vibe 2 5G First Sale: HMD के नए बजट 5G स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G आज 26 मई को पहली सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है। ग्राहक इस फोन को Flipkart से दोपहर 12 बजे खरीद सकेंगे। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया है, जो कम कीमत में बड़ा डिस्प्ले, लंबी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी वाला फोन खरीदना चाहते हैं। HMD Vibe 2 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 18W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट वाली 6,000mAh की बैटरी है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं फोन पर मिलने वाले सेल ऑफर्स और फीचर के बारे में:

HMD Vibe 2 5G सेल ऑफर्स की डिटेल्स भारत में HMD Vibe 2 5G को दो स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये रखी गई है, जबकि 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल 11,999 रुपये में मिलेगा। यह स्मार्टफोन Cosmic Lavender, Nordic Blue और Peach Pink जैसे आकर्षक कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा।

फोन की पहली सेल आज यानी 26 मई को Flipkart पर दोपहर 12 बजे शुरू होगी। खास बात यह है कि पहली सेल में ग्राहकों को शानदार बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं। अगर आप Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank या SBI कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको 1,500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर के बाद HMD Vibe 2 5G की शुरुआती कीमत घटकर सिर्फ 9,499 रुपये रह जाएगी।

HMD Vibe 2 5G की बड़ी खासियतें HMD Vibe 2 5G में 6.7 इंच का बड़ा FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। फोन का डिजाइन भी काफी प्रीमियम रखा गया है और इसमें पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। यह प्रोसेसर रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और नॉर्मल गेमिंग को आसानी से संभाल सकता है। फोन Android 15 पर काम करता है और इसमें क्लीन व स्मूद यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है।

फोटोग्राफी के लिए HMD Vibe 2 5G में 50MP का AI सपोर्ट वाला प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यह कैमरा लो-लाइट फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट शॉट्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।