सिर्फ ₹12,499 में खरीदें 14GB रैम, 7000mAh बैटरी, AI Eraser, AI Clear Face वाला Realme का 5G फोन
7000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और AI कैमरा वाला Realme Narzo 100 Lite 5G आज पहली सेल के लिए उपलब्ध होने वाला है। इस फोन को 1500 रुपए तक की छूट के साथ करीब 12,499 रुपए में खरीदा जा सकता है। जानें कीमत, फर्स्ट सेल ऑफर्स और फीचर्स की पूरी डिटेल।
Realme Narzo 100 Lite 5G First Sale: रियलमी ने पिछले हफ्ते ही भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन Realme Narzo 100 Lite 5G को लॉन्च किया है। यह फोन आज 21 अप्रैल से पहली सेल के लिए ई-कॉमर्स साइट अमेजन और रियलमी की ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध होने वाला है। यह सेल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 70 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकता है। इसके अलावा फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ कई AI फीचर्स भी मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं कि फर्स्ट सेल में आप फोन को कितने में खरीद पाएंगे:
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Realme Narzo 100 Lite 5G की कीमत और फर्स्ट सेल ऑफर्स
भारत में Realme Narzo 100 Lite 5G के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये रखी गई है। वहीं 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 14,499 रुपये में आता है। इसके टॉप वेरिएंट 6GB RAM और 128GB स्टोरेज की कीमत 16,499 रुपये है। फर्स्ट सेल में कंपनी के 4GB रैम वाले वैरिएंट पर 1000 रुपए और 6GB रैम पर 1500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इस फोन की शुरुआती कीमत लगभग 12,499 रुपये हो जाती है। इसे Frost Silver और Thunder Black कलर में खरीदा जा सकेगा।
Realme Narzo 100 Lite 5G की खास बातें
बैटरी: इस फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसमें AI पावर सेविंग और सुपर पावर सेविंग मोड भी दिए गए हैं। खास बात यह है कि 1% बैटरी रहने पर भी यह फोन करीब 40 मिनट तक कॉलिंग सपोर्ट कर सकता है।
प्रोसेसर: बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फोन में 14GB तक डायनामिक RAM और 128GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ 15W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है।
डिस्प्ले: Realme Narzo 100 Lite 5G में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला Eye Comfort डिस्प्ले मिलता है, जो इस सेगमेंट में काफी खास माना जा रहा है। इसकी ब्राइटनेस 900 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देती है। साथ ही इसमें Smart Touch और DC Dimming जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
कैमरा: फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का AI रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें AI Eraser और AI Clear Face जैसे फीचर्स शामिल हैं। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।
मजबूती: यह फोन Military-Grade शॉक रेसिस्टेंस के साथ आता है और इसमें IP64 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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