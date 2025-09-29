केवल ₹8999 में खरीदें 108MP AI कैमरा, 16GB रैम, 5 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला 5G फोन Buy cheapest 108MP Ultra Clear AI Camera 120Hz display phone at 8999 rupees from Amazon great indian festival sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Buy cheapest 108MP Ultra Clear AI Camera 120Hz display phone at 8999 rupees from Amazon great indian festival sale

केवल ₹8999 में खरीदें 108MP AI कैमरा, 16GB रैम, 5 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला 5G फोन

Amazon सेल में 10 हजार रुपए से कम में मिल रहा है 108MP AI कैमरा, 16GB रैम और लंबी बैटरी लाइफ वाला 5G स्मार्टफोन। जानें इसके फीचर्स और धांसू ऑफर की पूरी जानकारी।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 07:13 PM
Best 108MP Camera Phone Deal: अगर आप 10 हजार रुपए से कम में जबरदस्त 5G फोन खरीदना चाहते हैं तो Tecno Pova 6 Neo 5G बेस्ट ऑप्शन है। यह फोन 108-मेगापिक्सल के रियर कैमरा के साथ आता है और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल (Amazon Great Indian Festival Sale) में काफी किफायती कीमत पर उपलब्ध है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 SoC प्रोसेसर है। Pova 6 Neo 5G फोन में टोटल 16GB रैम और 18W चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी है। डिटेल में जानिए फोन पर मिलने वाले सभी ऑफर्स के बारे में:

Tecno Pova 6 Neo 5G पर जबर डील और ऑफर्स

अमेजन की फेस्टिवल सेल में Tecno Pova 6 Neo 5G का 6GB रैम + 128GB ऑप्शन की बात कर रहे हैं जिसे 11,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। यह फोन अभी अमेजन पर सीधे 2000 रुपये की छूट के बाद 9,999 रुपये में लिस्टेड है। इसके साथ ही फोन पर 1000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है जिसका फायदा हर कोई उठा सकता है वो भी बिना किसी नियम और शर्त के।

यानी की आपको कार्ड पेमेंट करने पर टोटल 3000 रुपये की छूट मिल जाएगी। जिसके बाद फोन आप 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंज छूट का फायदा लेना है तो आपको कोई पुराना फोन एक्सचेंज कर 5,000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है। फोन को ऑरोरा क्लाउड, और मिडनाइट शैडो कलर में ख़रीदा जा सकता है।

Tecno Pova 6 Neo 5G के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

Tecno Pova 6 Neo 5G में 6.67 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह स्मार्टफोन Android 14 आधारित HiOS 14.5 पर चलता है और इसमें ताकतवर 6nm MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट दिया गया है। फोन में 8GB हार्डवेयर रैम और अतिरिक्त 8GB वर्चुअल रैम का विकल्प मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस अगले 5 साल तक बिना लैग के स्मूद परफॉर्मेंस देगा।

बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए फोन में Dolby Atmos सपोर्ट के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर मौजूद हैं। इसके अलावा, यह डिवाइस IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे स्प्लैश और स्वेट रेजिस्टेंस बनाती है।

कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी खासियत है। फोन के रियर में 108MP का AI सपोर्टेड कैमरा दिया गया है, जिसमें 3x इन-सेंसर ज़ूम की सुविधा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP फ्रंट कैमरा फ्लैश के साथ मिलता है। रियर कैमरा कई मोड्स जैसे सुपर नाइट मोड, टाइम-लैप्स, व्लॉग और डुअल वीडियो को सपोर्ट करता है।

इसके अलावा, यह स्मार्टफोन कई AI फीचर्स के साथ आता है जैसे AI GCV पोर्ट्रेट, AI मैजिक इरेज़र, AI कटआउट, AI वॉलपेपर, AI आर्टबोर्ड और Ask AI। इन फीचर्स की मदद से यूज़र को फोटोग्राफी और कस्टमाइजेशन का बेहतरीन अनुभव मिलता है।

