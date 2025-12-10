58% तक सस्ते हुए ये तीन LED TV, कीमत अब 7 से 8 हजार रुपये के बीच, फीचर जबर्दस्त

संक्षेप: फ्लिपकार्ट की Buy Buy 2025 सेल में आपके लिए बेस्ट डील है। सेल के आखिरी दिन ये टीवी MRP से 58% तक की छूट के साथ मिल रहे हैं। आप इन्हें 7 से 8 हजार रुपये के बीच की कीमत में खरीद सकते हैं।

Dec 10, 2025 11:47 am IST

बजट कम है और बेस्ट फीचर वाला LED TV लेने की सोच रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की Buy Buy 2025 सेल में आपके लिए बेस्ट डील है। सेल के आखिरी दिन दी जा रही डील में आप 7 से 8 हजार रुपये के बीच की कीमत में धांसू एलईडी टीवी खरीद सकते हैं। सेल में इन टीवी पर तगड़ा कैशबैक भी दिया जा रहा है। इनमें से कुछ टीवी को आप शानदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए जानते हैं सेल के आखिरी दिन मिल रही कुछ बेस्ट डील्स के बारे में।

Thomson FA Series 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Android TV with Dolby Digital Plus & Android 11 (32RT1022)

इस टीवी का MRP 17999 रुपये है। सेल में यह 55 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 7999 रुपये में मिल रहा है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में इस टीवी की कीमत 2100 रुपये तक कम हो सकती है। आप इस टीवी को आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी विविड पिक्चर इंजन और 30 वॉट के डॉल्बी साउंड आउटपुट के साथ आता है।

MarQ by Flipkart 80 cm (32 inch) HD Ready LED TV (32HDNDQEE1B) इस टीवी का MRP 17 हजार रुपये है। सेल में यह टीवी 58% डिस्काउंट के बाद 7099 रुपये का मिल रहा है। आप इसे 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में कंपनी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह टीवी शानदार हेवी बेस ऑडियो के साथ आता है।