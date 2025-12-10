Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़buy buy 2025 sale ending today best deal on Samsung Galaxy S24 FE 5G offering rupees 28000 discount from launch price

गजब! 28 हजार रुपये सस्ते में खरीद लें सैमसंग गैलेक्सी S का यह धाकड़ फोन, आज आखिरी मौका

गजब! 28 हजार रुपये सस्ते में खरीद लें सैमसंग गैलेक्सी S का यह धाकड़ फोन, आज आखिरी मौका

संक्षेप:

Samsung Galaxy S24 FE लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 28 हजार रुपये सस्ता हो गया है।

Dec 10, 2025 07:38 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
फ्लिपकार्ट पर चल रही Buy Buy 2025 सेल का आज आखिरी दिन है। सेल के आखिरी दिन सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज का पॉप्युलर फोन- Samsung Galaxy S24 FE लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59999 रुपये थी। अब यह फोन फ्लिपकार्ट पर 28 हजार रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 31999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर आपको 5 पर्सेंट का कैशबैक भी मिलेगा। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

फोन में कंपनी 6.7 इंच का फुल एचडी+ Infinity-O Dynamic AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दिया जा रहा है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में Exynos 2400e दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए आपको इस डिवाइस में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4700mAh की बैटरी दी गई है।

₹7500 से कम में खरीदें मोटो का 7000mAh की बैटरी वाला धांसू फोन, रैम 8GB तक

यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है। फोन IP68 वॉटर-रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ड्यूल सिम वाला यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड One UI 6.1.1 पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें

