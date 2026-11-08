दिवाली पर घर की सजावट और आतिशबाजी का लें एरियल व्यू! सस्ते में मिल रहे ये HD कैमरा ड्रोन, तुरंत देखें ऑफर्स
इस दिवाली घर की लाइटिंग और आतिशबाजी का शानदार एरियल व्यू लेने के लिए सस्ते में HD और 4K कैमरा ड्रोन्स मिल रहे हैं। ऑटो-होवर, 360-डिग्री फ्लिप और डुअल कैमरा फीचर्स वाले इन पोर्टेबल ड्रोन्स को दिवाली सेल में भारी डिस्काउंट के साथ खरीदने का यह बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नई दिल्ली: इस दिवाली अपने घर की लाइटिंग, रंगोली और जगमगाते शहर का नज़ारा ज़मीन से नहीं, बल्कि सीधे आसमान से देखने के लिए तैयार हो जाइए! त्योहार के इस सीज़न में ई-कॉमर्स साइट्स पर बजट HD और 4K कैमरा ड्रोन्स की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ₹2,000 से भी कम की शुरुआती कीमत में मिलने वाले ये पोर्टेबल और फ़ोल्डेबल ड्रोन्स ऑटो-होवर, 360-डिग्री फ्लिप और डुअल कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए दिवाली फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का यह सबसे शानदार मौका है।
1. Happymodel Mobula6 2024 1S 65mm Ultra-Light Micro FPV Whoop Drone BNF with SuperX ELRS 5-IN-1 AIO (400mW VTX, SE0702 28000KV) – 17.7g Tiny Racing Drone for Indoor/Outdoor – No Battery, No GPS
इसमें SuperX ELRS 5-in-1 AIO फ़्लाइट कंट्रोलर, शक्तिशाली SE0702 28000KV ब्रशलेस मोटर्स, 400mW तक एडजस्टेबल OpenVTX और 800TVL CMOS कैमरा दिया गया है। यह एक BNF (Bind-N-Fly) प्रो-लेवल रेसिंग वोप है, जिसे इनडोर ट्रैक्स और छोटी जगहों पर फुर्तीली फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लाइटवेट & टिकाऊ (17.7g)
400mW एडजस्टेबल OpenVTX
SuperX ELRS 5-in-1 AIO बोर्ड
SuperX ELRS 5-in-1 AIO बोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी और रिमोट साथ नहीं मिलते
GPS या Auto-Return फीचर्स अनुपलब्ध
2. DG600C GPS Drone with 4K Camera, Foldable RC Quadcopter with Auto Return, Follow Me, Waypoint & Point of Interest, Gesture Control, Headless Mode, Remote Control
अमेज़न पर यह मॉडल 35% डिस्काउंट के बाद ₹25,998 (M.R.P. ₹39,998) की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें सटीक हॉवरिंग के लिए इन-बिल्ट GPS असिस्टेंट, 4K UHD कैमरा, Follow Me Mode, Waypoints Navigation, और Point of Interest (360° Surround) जैसे एडवांस्ड ऑटोनॉमिक फ्लाइट फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
GPS असिस्टेड फ्लाइट & ऑटो-रिटर्न
स्मार्ट फ्लाइट मोड्स (Follow Me & POI)
4K UHD एडजस्टेबल कैमरा & 5G FPV
201 ग्राम लाइटवेट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड कंट्रोल & FPV रेंज
विंड रेसिस्टेंस सीमा
3. KITSONIX DIY FPV Racing Drone Kit with SpeedyBee F405 Mini Flight Controller, 35A ESC Stack, SpeedyBee VTX, RunCam Phoenix FPV Camera, Q250 Carbon Fiber Frame, 2204 2300KV Brushless Motors, FS-i6S Transmitter & 5.8GHz OTG Video Receiver (Analog FPV)
इस किट में SpeedyBee F405 Mini फ़्लाइट कंट्रोलर, 35A ESC स्टैक, RunCam Phoenix FPV कैमरा, और FS-i6S ट्रांसमीटर जैसे हाई-परफॉरमेंस पार्ट्स मिलते हैं। इसके 5.8GHz OTG रिसीवर की मदद से आपको महंगे FPV गॉगल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती; आप सीधे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर लाइव वीडियो देख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (No Goggles Needed)
प्रीमियम कॉम्पोनेंट्स (SpeedyBee Stack & RunCam)
DIY लर्निंग एक्सपीरियंस
रेडी-टू-पेयर ट्रांसमीटर शामिल
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी और चार्जर शामिल नहीं
सोल्डरिंग और असेंबली नॉलेज जरूरी
4. Ameta Drone with Camera 4K and GPS, S50 Lite FPV Drone for Children and Adults with Auto Return / 50 Minutes Flight Time / Follow Me / Intelligent Mode / Gesture Control / 500 m Range, Under 249 g
अमेज़न दिवाली डिस्काउंट ऑफर के तहत यह मॉडल 54% की छूट के बाद ₹30,632 (M.R.P. ₹66,166.20) की डील प्राइस पर मिल रहा है। इसमें Sony IMX258 4K कैमरा, 2x 2000mAh मॉड्यूलर बैटरियां (50 मिनट का कुल फ्लाइट टाइम), 500 मीटर एफपीवी लाइव स्ट्रीम रेंज और Class C0 सर्टिफिकेशन मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Sony IMX258 4K सेंसर & 90° एडजस्टेबल कैमरा
Sony IMX258 4K सेंसर & 90° एडजस्टेबल कैमरा
249g अल्ट्रा-लाइटवेट
मल्टीपल GPS स्मार्ट मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
500m की सीमित रेंज
तेज हवाओं में स्थिरता की सीमा
5. IZI Brephos Mini Nano Drone with 4K HDR Camera, Weighing Under 249g, 20km IZI R7 Transmission, True Vertical Shooting, Advanced Tracking & Smart Return-to-Home for Travel, Aerial Photography & Creative Filming
अमेज़न सेल में यह प्रीमियम ड्रोन 58% डिस्काउंट के बाद ₹62,999 (M.R.P. ₹1,49,000) में मिल रहा है। इसमें 48MP (1/1.3” CMOS Pro Sensor), 20km IZI R7 HD लाइव वीडियो ट्रांसमिशन, True Vertical Shooting (रील्स और शॉट्स के लिए), और Noctura Vision (नाइट विज़न) जैसे इंडस्ट्री-लीडिंग फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Under 249g लाइटवेट (Nano Category)
48MP 4K HDR & True Vertical Shooting
20km IZI R7 ट्रांसमिशन
Noctura Vision & Advanced RTH
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस रेंज
विंड रेसिस्टेंस सीमा
6. K600GPS Drone with 1080P Camera, 4.5 Inch FPV Screen, Brushless Motor, 22 Mins Flight Time
रिसीवर में 4.5" इन-बिल्ट HD स्क्रीनअमेज़न सेल में यह मॉडल 54% की छूट के बाद ₹39,096 (M.R.P. ₹84,448.80) में उपलब्ध है। इसके रिमोट कंट्रोलर में 4.5-इंच की बिल्ट-इन HD FPV स्क्रीन, 1080P EIS एडजस्टेबल कैमरा, 22 मिनट का फ़्लाइट टाइम और 12000RPM की शक्तिशाली ब्रशलेस मोटर्स मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
रिसीवर में 4.5" इन-बिल्ट HD स्क्रीन
ब्रशलेस मोटर & 22 मिनट फ़्लाइट
स्मार्ट GPS नेविगेशन
1080P EIS कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
1080P वीडियो रेजोल्यूशन
रिमोट स्क्रीन बैटरी खपत
7. IZI Sky Pro 4K Camera Drone, 540° Obstacle Avoidance, UHD 20MP, 5KM Live Video, 32 Mins Flight, 3-Axis Gimbal, 4X Zoom, Wide Angle, Vertical Shooting, 10+ Flying Modes, RTH, GPS UAV, 1-Year Warranty
अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यह स्टैंडअलोन मॉडल 45% डिस्काउंट के बाद ₹54,999 (M.R.P. ₹99,999) की स्पेशल डील पर मिल रहा है। इसमें 540° ऑब्सटैकल अवॉइडेंस (चारों तरफ बाधाओं से बचाव), 20MP Sony सेंसर के साथ 3-एक्सिस जिम्बल, 5km HD लाइव वीडियो ट्रांसमिशन, और 32 मिनट का फ़्लाइट टाइम जैसे प्रो-लेवल फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
540° ऑब्सटैकल अवॉइडेंस
20MP 4K UHD & 3-Axis Gimbal
5km HD लाइव ट्रांसमिशन & 62 km/h स्पीड
वर्टिकल शूटिंग & 10+ स्मार्ट मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडअलोन किट में सिंगल बैटरी
3100mAh की बड़ी बैटरी
Q1: GPS कैमरा ड्रोन (जैसे DG600C / Ameta S50) और FPV ड्रोन (जैसे Mobula6) में क्या मुख्य अंतर होता है?
उत्तर:
GPS कैमरा ड्रोन: यह आसान फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें GPS सहायता से ऑटो-हॉवरिंग, Auto Return-to-Home (RTH), और Follow Me जैसे ऑटोमैटिक फीचर्स मिलते हैं।
FPV (First Person View) ड्रोन: यह हाई-स्पीड रेसिंग और एक्रोबैटिक ट्रिक्स के लिए होता है। इसे FPV गॉगल्स या लाइव स्क्रीन के ज़रिए पूरी तरह से मैनुअली (Manual Control) उड़ाया जाता है। इसमें GPS या ऑटो-स्टेबलाइजेशन नहीं होता।
Q2: नैनो ड्रोन कैटेगरी (Under 249g) का क्या फायदा है?
उत्तर: 249 ग्राम से कम वज़न वाले ड्रोन्स को Nano Category में रखा जाता है। इन्हें ट्रेवल करते समय साथ ले जाना बेहद आसान होता है और भारत में इन्हें उड़ाने के लिए जटिल कमर्शियल लाइसेंस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। IZI Brephos Mini और Ameta S50 Lite इसी लाइटवेट कैटेगरी में आते हैं।
Q3: BNF (Bind-N-Fly) ड्रोन का क्या मतलब होता है?
उत्तर: BNF किट में केवल ड्रोन और उसका इन-बिल्ट रिसीवर आता है। इसमें बैटरी, चार्जर और रिमोट कंट्रोलर (Transmitter) शामिल नहीं होते। यदि आपके पास पहले से kompatibel रेडियो ट्रांसमीटर (जैसे ExpressLRS) और बैटरियां मौजूद हैं, तो आप BNF ड्रोन को सीधे अपने रिमोट से कनेक्ट (Bind) करके उड़ा सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।