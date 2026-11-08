दिवाली पर घर की सजावट और आतिशबाजी का लें एरियल व्यू! सस्ते में मिल रहे ये HD कैमरा ड्रोन, तुरंत देखें ऑफर्स

इस दिवाली घर की लाइटिंग और आतिशबाजी का शानदार एरियल व्यू लेने के लिए सस्ते में HD और 4K कैमरा ड्रोन्स मिल रहे हैं। ऑटो-होवर, 360-डिग्री फ्लिप और डुअल कैमरा फीचर्स वाले इन पोर्टेबल ड्रोन्स को दिवाली सेल में भारी डिस्काउंट के साथ खरीदने का यह बेहतरीन मौका है।

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नई दिल्ली: इस दिवाली अपने घर की लाइटिंग, रंगोली और जगमगाते शहर का नज़ारा ज़मीन से नहीं, बल्कि सीधे आसमान से देखने के लिए तैयार हो जाइए! त्योहार के इस सीज़न में ई-कॉमर्स साइट्स पर बजट HD और 4K कैमरा ड्रोन्स की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ₹2,000 से भी कम की शुरुआती कीमत में मिलने वाले ये पोर्टेबल और फ़ोल्डेबल ड्रोन्स ऑटो-होवर, 360-डिग्री फ्लिप और डुअल कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए दिवाली फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का यह सबसे शानदार मौका है।

Drone image

इसमें SuperX ELRS 5-in-1 AIO फ़्लाइट कंट्रोलर, शक्तिशाली SE0702 28000KV ब्रशलेस मोटर्स, 400mW तक एडजस्टेबल OpenVTX और 800TVL CMOS कैमरा दिया गया है। यह एक BNF (Bind-N-Fly) प्रो-लेवल रेसिंग वोप है, जिसे इनडोर ट्रैक्स और छोटी जगहों पर फुर्तीली फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

Specifications कुल वज़न (Weight) 17.7g (Without Battery) 17.7g (Without Battery) मोटर्स (Motors) SE0702 28000KV Brushless Motors कैमरा (Camera) FX17-B 800TVL 1/3 CMOS Camera VTX पॉवर Onboard 5.8G OpenVTX सपोर्टेड बैटरी 1S LiPo / LiHV (Recommended 300mAh - 450mAh) क्यों खरीदें अल्ट्रा-लाइटवेट & टिकाऊ (17.7g) 400mW एडजस्टेबल OpenVTX SuperX ELRS 5-in-1 AIO बोर्ड SuperX ELRS 5-in-1 AIO बोर्ड क्यों खोजें विकल्प बैटरी और रिमोट साथ नहीं मिलते GPS या Auto-Return फीचर्स अनुपलब्ध

अमेज़न पर यह मॉडल 35% डिस्काउंट के बाद ₹25,998 (M.R.P. ₹39,998) की कीमत पर उपलब्ध है। इसमें सटीक हॉवरिंग के लिए इन-बिल्ट GPS असिस्टेंट, 4K UHD कैमरा, Follow Me Mode, Waypoints Navigation, और Point of Interest (360° Surround) जैसे एडवांस्ड ऑटोनॉमिक फ्लाइट फीचर्स मिलते हैं।

Specifications कैमरा रेजोल्यूशन 4K UHD Photo (3840×2160P), 120° FOV, 90° Adjustable नेविगेशन & स्टेबिलिटी Integrated GPS + Altitude Hold + 6-Axis Gyro कंट्रोल रेंज & FPV Up to 300m Control Distance, 5GHz Wi-Fi FPV Real-time Transmission ड्रोन वज़न (Weight) 201g (Foldable Compact Body) कंट्रोलर & ऐप्स Rechargeable Remote Control + Android/iOS App Support क्यों खरीदें GPS असिस्टेड फ्लाइट & ऑटो-रिटर्न स्मार्ट फ्लाइट मोड्स (Follow Me & POI) 4K UHD एडजस्टेबल कैमरा & 5G FPV 201 ग्राम लाइटवेट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प लिमिटेड कंट्रोल & FPV रेंज विंड रेसिस्टेंस सीमा

इस किट में SpeedyBee F405 Mini फ़्लाइट कंट्रोलर, 35A ESC स्टैक, RunCam Phoenix FPV कैमरा, और FS-i6S ट्रांसमीटर जैसे हाई-परफॉरमेंस पार्ट्स मिलते हैं। इसके 5.8GHz OTG रिसीवर की मदद से आपको महंगे FPV गॉगल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती; आप सीधे अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर लाइव वीडियो देख सकते हैं।

Specifications फ़्लाइट कंट्रोलर & ESC SpeedyBee F405 Mini Flight Controller + 35A ESC Stack मोटर्स & फ्रेम 2204 2300KV Brushless Motors + Q250 Carbon Fiber Frame FPV कैमरा & VTX RunCam Phoenix FPV Camera + SpeedyBee 5.8GHz VTX लाइव वीडियो रिसीवर 5.8GHz OTG Video Receiver बिल्ड टाइप DIY Assembly Kit (Requires Soldering) क्यों खरीदें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (No Goggles Needed) प्रीमियम कॉम्पोनेंट्स (SpeedyBee Stack & RunCam) DIY लर्निंग एक्सपीरियंस रेडी-टू-पेयर ट्रांसमीटर शामिल क्यों खोजें विकल्प बैटरी और चार्जर शामिल नहीं सोल्डरिंग और असेंबली नॉलेज जरूरी

अमेज़न दिवाली डिस्काउंट ऑफर के तहत यह मॉडल 54% की छूट के बाद ₹30,632 (M.R.P. ₹66,166.20) की डील प्राइस पर मिल रहा है। इसमें Sony IMX258 4K कैमरा, 2x 2000mAh मॉड्यूलर बैटरियां (50 मिनट का कुल फ्लाइट टाइम), 500 मीटर एफपीवी लाइव स्ट्रीम रेंज और Class C0 सर्टिफिकेशन मिलता है।

Specifications कैमरा सेंसर 13MP Sony IMX258 Sensor फ्लाइट टाइम Up to 50 Mins Total फ्लाइट टाइम GPS Positioning + Optical Flow Sensor + Altitude Hold सेफ्टी फीचर्स Auto Return to Home क्यों खरीदें Sony IMX258 4K सेंसर & 90° एडजस्टेबल कैमरा Sony IMX258 4K सेंसर & 90° एडजस्टेबल कैमरा 249g अल्ट्रा-लाइटवेट मल्टीपल GPS स्मार्ट मोड्स क्यों खोजें विकल्प 500m की सीमित रेंज तेज हवाओं में स्थिरता की सीमा

अमेज़न सेल में यह प्रीमियम ड्रोन 58% डिस्काउंट के बाद ₹62,999 (M.R.P. ₹1,49,000) में मिल रहा है। इसमें 48MP (1/1.3” CMOS Pro Sensor), 20km IZI R7 HD लाइव वीडियो ट्रांसमिशन, True Vertical Shooting (रील्स और शॉट्स के लिए), और Noctura Vision (नाइट विज़न) जैसे इंडस्ट्री-लीडिंग फीचर्स मिलते हैं।

Specifications कैमरा सेंसर 48MP Ultra HD (1/1.3” CMOS Pro Sensor, f/1.8 Aperture) वीडियो रिकॉर्डिंग 4K/30fps HDR Video with IZLOG-HDR Support ट्रांसमिशन सिस्टम 20km IZI R7 HD Live Transmission Range शॉट मोड्स True Vertical Shooting, Rocket, Spin, Comet, Dronie, Sports वारंटी 12 Month क्यों खरीदें Under 249g लाइटवेट (Nano Category) 48MP 4K HDR & True Vertical Shooting 20km IZI R7 ट्रांसमिशन Noctura Vision & Advanced RTH क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम प्राइस रेंज विंड रेसिस्टेंस सीमा

रिसीवर में 4.5" इन-बिल्ट HD स्क्रीनअमेज़न सेल में यह मॉडल 54% की छूट के बाद ₹39,096 (M.R.P. ₹84,448.80) में उपलब्ध है। इसके रिमोट कंट्रोलर में 4.5-इंच की बिल्ट-इन HD FPV स्क्रीन, 1080P EIS एडजस्टेबल कैमरा, 22 मिनट का फ़्लाइट टाइम और 12000RPM की शक्तिशाली ब्रशलेस मोटर्स मिलती हैं।

Specifications रिमोट स्क्रीन Built-in 4.5-inch HD FPV Screen on Remote Controller कैमरा रेजोल्यूशन 1080P Full HD EIS Camera कम्प्रेसर / मोटर 12000RPM High-Efficiency Brushless Motors फ्लाइट टाइम Up to 22 Minutes नेविगेशन सिस्टम GPS Positioning + Optical Flow Hovering स्मार्ट मोड्स GPS Auto Return (RTH), Follow Me, Gesture Control, Headless Mode क्यों खरीदें रिसीवर में 4.5" इन-बिल्ट HD स्क्रीन ब्रशलेस मोटर & 22 मिनट फ़्लाइट स्मार्ट GPS नेविगेशन 1080P EIS कैमरा क्यों खोजें विकल्प 1080P वीडियो रेजोल्यूशन रिमोट स्क्रीन बैटरी खपत

अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यह स्टैंडअलोन मॉडल 45% डिस्काउंट के बाद ₹54,999 (M.R.P. ₹99,999) की स्पेशल डील पर मिल रहा है। इसमें 540° ऑब्सटैकल अवॉइडेंस (चारों तरफ बाधाओं से बचाव), 20MP Sony सेंसर के साथ 3-एक्सिस जिम्बल, 5km HD लाइव वीडियो ट्रांसमिशन, और 32 मिनट का फ़्लाइट टाइम जैसे प्रो-लेवल फीचर्स मिलते हैं।

Specifications कैमरा रेजोल्यूशन 20MP UHD Camera (4K @ 30fps Video, 4X Zoom) स्टेबलाइजेशन 3-Axis Mechanical Gimbal Stabilization ऑब्सटैकल अवॉइडेंस 540° Vision Sensors (All-Direction Detection) ट्रांसमिशन रेंज Up to 5km Real-time UHD Live Video Stream क्यों खरीदें 540° ऑब्सटैकल अवॉइडेंस 20MP 4K UHD & 3-Axis Gimbal 5km HD लाइव ट्रांसमिशन & 62 km/h स्पीड वर्टिकल शूटिंग & 10+ स्मार्ट मोड्स क्यों खोजें विकल्प स्टैंडअलोन किट में सिंगल बैटरी 3100mAh की बड़ी बैटरी

Q1: GPS कैमरा ड्रोन (जैसे DG600C / Ameta S50) और FPV ड्रोन (जैसे Mobula6) में क्या मुख्य अंतर होता है? उत्तर:

GPS कैमरा ड्रोन: यह आसान फोटोग्राफी और व्लॉगिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें GPS सहायता से ऑटो-हॉवरिंग, Auto Return-to-Home (RTH), और Follow Me जैसे ऑटोमैटिक फीचर्स मिलते हैं।

FPV (First Person View) ड्रोन: यह हाई-स्पीड रेसिंग और एक्रोबैटिक ट्रिक्स के लिए होता है। इसे FPV गॉगल्स या लाइव स्क्रीन के ज़रिए पूरी तरह से मैनुअली (Manual Control) उड़ाया जाता है। इसमें GPS या ऑटो-स्टेबलाइजेशन नहीं होता।

Q2: नैनो ड्रोन कैटेगरी (Under 249g) का क्या फायदा है? उत्तर: 249 ग्राम से कम वज़न वाले ड्रोन्स को Nano Category में रखा जाता है। इन्हें ट्रेवल करते समय साथ ले जाना बेहद आसान होता है और भारत में इन्हें उड़ाने के लिए जटिल कमर्शियल लाइसेंस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। IZI Brephos Mini और Ameta S50 Lite इसी लाइटवेट कैटेगरी में आते हैं।

Q3: BNF (Bind-N-Fly) ड्रोन का क्या मतलब होता है? उत्तर: BNF किट में केवल ड्रोन और उसका इन-बिल्ट रिसीवर आता है। इसमें बैटरी, चार्जर और रिमोट कंट्रोलर (Transmitter) शामिल नहीं होते। यदि आपके पास पहले से kompatibel रेडियो ट्रांसमीटर (जैसे ExpressLRS) और बैटरियां मौजूद हैं, तो आप BNF ड्रोन को सीधे अपने रिमोट से कनेक्ट (Bind) करके उड़ा सकते हैं।

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