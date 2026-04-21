पहली सेल में ₹3000 सस्ता मिल रहा सबसे बड़ी 9020mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला शॉकप्रूफ Vivo फोन

पहली सेल में ₹3000 सस्ता मिल रहा सबसे बड़ी 9020mAh बैटरी, 50MP कैमरे वाला शॉकप्रूफ Vivo फोन
वीवो का सबसे बड़ी 9020mAh बैटरी और 144Hz AMOLED डिस्प्ले वाला Vivo T5 Pro आज भारत में पहली सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। फर्स्ट सेल फोन को 3000 रुपए की छूट के साथ बेचा जा रहा है।
Vivo T5 Pro First Sale: Vivo ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपना नया पावरफुल स्मार्टफोन Vivo T5 Pro 5G लॉन्च किया है, जो आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। यह स्मार्टफोन पहली सेल में Flipkart और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर 12 बजे से उपलब्ध है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9020mAh की बैटरी है। इसके साथ ही इसमें 144Hz का स्मूद AMOLED डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप एक ऐसा फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें बैटरी, परफॉर्मेंस और कैमरा तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हो, तो Vivo T5 Pro आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।
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Vivo T5 Pro की कीमत और फर्स्ट सेल ऑफर्स
Vivo T5 Pro को भारत में तीन वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपए रखी गई है। वहीं 8GB + 256GB वेरिएंट 33,999 रुपए और 12GB + 256GB वेरिएंट 39,999 रुपए में पेश किया गया है।
इसके साथ कंपनी 3000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है, जो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक के कार्ड से खरीदने पर मिल रहा है। इस छूट के बाद इसका बेस वैरिएंट 26,999 रुपए ख़रीदा जा सकता है। वहीं पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर भी 3000 रुपए की छूट दी जा रही है।
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Vivo T5 Pro के खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
Vivo T5 Pro 5G एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जिसमें बैटरी, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले तीनों पर खास ध्यान दिया गया है। फोन में बड़ी 9020mAh बैटरी दी गई है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में अलग-अलग RAM और स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट चुन सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें बड़ा 6.83 इंच का 1.5K AMOLED पैनल मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है।
कैमरा सेगमेंट में फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट के साथ बेहतर फोटो और वीडियो कैप्चर करता है। इसके साथ सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है, जिससे क्लियर और डिटेल्ड फोटो ली जा सकती हैं। इसके अलावा फोन में IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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