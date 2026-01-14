सबसे बड़ी डील: Flipkart फ्रीडम सेल में ₹56999 में मिलेगा बेस्ट-सेलिंग iPhone 16, हुआ ₹22,901 सस्ता

संक्षेप: Flipkart Republic Day Sale 2026 में Apple iPhone 16 पर बड़ी छूट का मौका है। फोन अब 22,901 रुपए तक के रिकॉर्ड डिस्काउंट पर मिलने वाला है। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से बचत और भी बढ़ेगी। जानें ऑफर्स और डील्स की पूरी डिटेल्स।

iPhone 16 Price Drop: Apple के लोकप्रिय स्मार्टफोन iPhone 16 को खरीदने का अब सबसे अच्छा मौका Flipkart की Republic Day Sale 2026 में मिल रहा है। इस सेल के ऑफर्स के चलते iPhone 16 अब तक की सबसे कम कीमत में मिलने वाला है। बताते चलें कि फोन का 128GB वैरिएंट 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ था। यानी आपको सेल में करीब 22,901 रुपए तक की भारी बचत का मौका मिल जायेगा। Flipkart की यह सेल 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जिसमें Black + Plus मेंबर्स को Early Access भी मिलेगा। सेल में सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज बोनस जैसे फायदे भी मिल रहे हैं, जिससे Effective कीमत और भी कम हो सकती है। यह डील उन लोगों के लिए खास है जो Apple का प्रीमियम फोन चाहते हैं लेकिन भारी कीमत से बचना चाहते हैं। A18 Bionic चिप, शानदार कैमरा और iOS की Smooth परफॉर्मेंस वाले iPhone 16 को इतनी कम कीमत में खरीदना बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है।

Flipkart Republic Day Sale में iPhone 16 पर बम्पर डिस्काउंट Flipkart की Republic Day Sale 2026 में iPhone 16 की शुरुआत कीमत पहले की तुलना में काफी गिराई गई है। फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में iPhone 16 अब 56,999 रुपए में खरीदा जा सकता है यह फोन का अब तक के सबसे कम दाम में बेचा जा रहा है। फोन पर 22,901 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से बचत और होगी iPhone 16 की सेल कीमत के अलावा Flipkart ग्राहकों को और भी छूट के तरीके दे रहा है:

बैंक डिस्काउंट: बैंक क्रेडिट कार्ड जैसे HDFC पर और UPI ट्रांजेक्शन्स पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

एक्सचेंज बोनस: अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं, तो अलग-अलग पुराने फोन के हिसाब से और अतिरिक्त बचत मिल सकती है। अक्सर एक्सचेंज ऑफर Effective कीमत को और कम कर देता है।

iPhone 16 की खासियतें iPhone 16 में Apple का लेटेस्ट A18 Bionic प्रोसेसर दिया गया है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल से लेकर हैवी गेमिंग तक शानदार परफॉर्मेंस देता है। फोन में 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो ब्राइट कलर्स और शार्प विजुअल एक्सपीरियंस देता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 48MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिससे डे-लाइट और लो-लाइट दोनों में शानदार फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है।