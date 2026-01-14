Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Buy best selling iPhone 16 at 22901 rupees discount from launch price in flipkart freedom sale lowest price deal ever
सबसे बड़ी डील: Flipkart फ्रीडम सेल में ₹56999 में मिलेगा बेस्ट-सेलिंग iPhone 16, हुआ ₹22,901 सस्ता

सबसे बड़ी डील: Flipkart फ्रीडम सेल में ₹56999 में मिलेगा बेस्ट-सेलिंग iPhone 16, हुआ ₹22,901 सस्ता

संक्षेप:

Flipkart Republic Day Sale 2026 में Apple iPhone 16 पर बड़ी छूट का मौका है। फोन अब 22,901 रुपए तक के रिकॉर्ड डिस्काउंट पर मिलने वाला है। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से बचत और भी बढ़ेगी। जानें ऑफर्स और डील्स की पूरी डिटेल्स।

Jan 14, 2026 01:09 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹79900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

iPhone 16 Price Drop: Apple के लोकप्रिय स्मार्टफोन iPhone 16 को खरीदने का अब सबसे अच्छा मौका Flipkart की Republic Day Sale 2026 में मिल रहा है। इस सेल के ऑफर्स के चलते iPhone 16 अब तक की सबसे कम कीमत में मिलने वाला है। बताते चलें कि फोन का 128GB वैरिएंट 79,900 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ था। यानी आपको सेल में करीब 22,901 रुपए तक की भारी बचत का मौका मिल जायेगा। Flipkart की यह सेल 17 जनवरी 2026 से शुरू होगी, जिसमें Black + Plus मेंबर्स को Early Access भी मिलेगा। सेल में सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज बोनस जैसे फायदे भी मिल रहे हैं, जिससे Effective कीमत और भी कम हो सकती है। यह डील उन लोगों के लिए खास है जो Apple का प्रीमियम फोन चाहते हैं लेकिन भारी कीमत से बचना चाहते हैं। A18 Bionic चिप, शानदार कैमरा और iOS की Smooth परफॉर्मेंस वाले iPhone 16 को इतनी कम कीमत में खरीदना बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹79900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 15

Apple IPhone 15

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

Flipkart Republic Day Sale में iPhone 16 पर बम्पर डिस्काउंट

Flipkart की Republic Day Sale 2026 में iPhone 16 की शुरुआत कीमत पहले की तुलना में काफी गिराई गई है। फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में iPhone 16 अब 56,999 रुपए में खरीदा जा सकता है यह फोन का अब तक के सबसे कम दाम में बेचा जा रहा है। फोन पर 22,901 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Aadhaar से कौनसा मोबाइल नंबर है लिंक जरूर कर लें ऐसे चेक, वरना अटक जाएंगे कई काम

बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से बचत और होगी

iPhone 16 की सेल कीमत के अलावा Flipkart ग्राहकों को और भी छूट के तरीके दे रहा है:

बैंक डिस्काउंट: बैंक क्रेडिट कार्ड जैसे HDFC पर और UPI ट्रांजेक्शन्स पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 15 Pro

Apple IPhone 15 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹144900

खरीदिये

discount

22% OFF

Apple IPhone 15 Plus

Apple IPhone 15 Plus

  • checkBlack
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹69900

₹89600

खरीदिये

एक्सचेंज बोनस: अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं, तो अलग-अलग पुराने फोन के हिसाब से और अतिरिक्त बचत मिल सकती है। अक्सर एक्सचेंज ऑफर Effective कीमत को और कम कर देता है।

iPhone 16 की खासियतें

iPhone 16 में Apple का लेटेस्ट A18 Bionic प्रोसेसर दिया गया है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल से लेकर हैवी गेमिंग तक शानदार परफॉर्मेंस देता है। फोन में 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो ब्राइट कलर्स और शार्प विजुअल एक्सपीरियंस देता है। कैमरा की बात करें तो इसमें 48MP का मेन कैमरा दिया गया है, जिससे डे-लाइट और लो-लाइट दोनों में शानदार फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है।

iPhone 16 में Dynamic Island फीचर मौजूद है, जो कॉल, नेविगेशन और नोटिफिकेशन को स्मार्ट तरीके से दिखाता है। फोन iOS के लेटेस्ट वर्जन पर चलता है, जिससे लंबे समय तक अपडेट और सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा iPhone 16 में प्रीमियम डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और पानी-धूल से बचाव (Water Resistance) जैसी खूबियां भी दी गई हैं, जो इसे एक भरोसेमंद प्रीमियम स्मार्टफोन बनाती हैं।

ये भी पढ़ें:मौका! 31 जनवरी तक इन 4 प्लान्स से करें रिचार्ज FREE मिल रहा 182GB तक Extra Data
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple IPhone Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।