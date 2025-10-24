डील! ₹20 हजार से कम में 32MP 4K सेल्फी कैमरा फोन, ढेर सारा 256GB स्टोरेज भी

संक्षेप: ग्राहकों को खास डिस्काउंट के बाद iQOO Z10R 5G को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस पर बैंक ऑफर का फायदा अलग से दिया जा रहा है।

कम कीमत पर बेहतरीन सेल्फी कैमरा और प्रीमियम डिजाइन वाले फोन की तलाश है तो आपकी खोज iQOO Z10R 5G पर खत्म हो सकती है। इस डिवाइस पर खास डिस्काउंट का फायदा Amazon पर चल रही सेल के दौरान सीमित समय के लिए दिया जा रहा है। इस फोन की खासियत इसका 32MP सेल्फी कैमरा और 750+ AnTuTu स्कोर वाला प्रोसेसर है। आइए बताते हैं कि इसपर कौन से ऑफर्स मिल रहे हैं।

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO ने अपने iQOO Z10R 5G फोन को बीते दिनों भारत के सबसे पतले क्वॉड-कर्व्ड डिस्प्ले फोन के तौर पर पेश किया है और इसमें बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है। इस फोन में AI Erase और AI Photo Enhance जैसे AI एडिटिंग फीचर्स दिए गए हैं और यह वाटरप्रूफ बिल्ड के साथ आता है।

इस वेरियंट को खरीदना रहेगा बेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 8GB रैम के साथ 256GB वाले iQOO Z10R 5G वेरियंट को खास छूट पर खरीदने का मौका दिया गया है। इस वेरियंट को 21,498 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला बेस वेरियंट 19,498 रुपये कीमत पर लिस्टेड है। इस डिवाइस पर चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ 2000 रुपये की छूट मिल रही है।

बैंक ऑफर के चलते 256GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 20 हजार रुपये से कम रह जाएगी। ऐसे में आप इसका चुनाव कर सकते हैं। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 18,450 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। यह फोन एक्वामरीन और मूनस्टोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।