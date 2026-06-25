गिर गए iPhone Air के दाम, सबसे कम कीमत में मिल रहा सबसे पतला आईफोन, बच जाएंगे हजारों रुपये

Apple iPhone Air अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। भारत में लॉन्च के समय इसके बेस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये थी। बैंक ऑफर और कूपन डिस्काउंट के बाद फोन 92,740 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है यानी लॉन्च प्राइस से करीब 27,000 रुपये कम में।

iPhone खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल का सबसे सस्ता आईफोन अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। अब यह फोन 1 लाख रुपये से कम में मिल रहा है। Amazon ने इस फोन पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। फोन ऑफर में 27 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहें थे और किसी बड़े डिस्काउंट का इंतजार कर रहे थे, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। चलिए बताते हैं कितना सस्ता मिल रहा आईफोन एयर और इसमें क्या खास है...

सबसे कम कीमत में सबसे पतला iPhone भारत में लॉन्च के समय iPhone Air के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये थी। इसके 512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये थी। लेकिन अब इसे खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अमेजन पर फोन का 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 96,990 रुपये में मिल रहा है। अमेजन फोन पर 250 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 4,000 रुपये का बैंक ऑफर दे रही है। अगर आप इन दोनों ऑफर का लाभ ले लेते हैं, तो फोन की प्रभावी कीमत 92,740 रुपये रह जाएगी। अमेजन फोन पर 45,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है।

iPhone Air: सबसे पतला आईफोन आईफोन एयर क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड, स्काई ब्लू और स्पेस ब्लैक फिनिश में आता है। दावा किया गया है कि यह अब तक का सबसे पतला आईफोन मॉडल है, जिसका प्रोफाइल 5.6 एमएम है और इसका वजन 165 ग्राम है। ऐप्पल ने डिवाइस के आगे और पीछे दोनों तरफ सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है।

iPhone Air: डिस्प्ले और प्रोसेसर आईफोन एयर एक ई-सिम ओनली डिवाइस है जो iOS 26 पर चलता है और इसमें 6.5-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और प्रोमोशन फीचर्स हैं। यह बिन्ड A19 प्रो चिप से लैस है जिसमें छह-कोर सीपीयू, पांच-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन है, साथ ही सेकंड-जेनरेशन डायनामिक कैशिंग और ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए सपोर्ट भी है।