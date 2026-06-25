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काम की बात: गिर गए iPhone Air के दाम, सबसे कम कीमत में मिल रहा सबसे पतला आईफोन, बच जाएंगे हजारों रुपये

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Apple iPhone Air अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। भारत में लॉन्च के समय इसके बेस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये थी। बैंक ऑफर और कूपन डिस्काउंट के बाद फोन 92,740 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है यानी लॉन्च प्राइस से करीब 27,000 रुपये कम में।

गिर गए iPhone Air के दाम, सबसे कम कीमत में मिल रहा सबसे पतला आईफोन, बच जाएंगे हजारों रुपये

iPhone खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल का सबसे सस्ता आईफोन अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। अब यह फोन 1 लाख रुपये से कम में मिल रहा है। Amazon ने इस फोन पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। फोन ऑफर में 27 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहें थे और किसी बड़े डिस्काउंट का इंतजार कर रहे थे, तो यह खरीदारी करने का सही समय हो सकता है। चलिए बताते हैं कितना सस्ता मिल रहा आईफोन एयर और इसमें क्या खास है...

सबसे कम कीमत में सबसे पतला iPhone

भारत में लॉन्च के समय iPhone Air के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये थी। इसके 512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपये और 1TB वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये थी। लेकिन अब इसे खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अमेजन पर फोन का 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 96,990 रुपये में मिल रहा है। अमेजन फोन पर 250 रुपये का कूपन डिस्काउंट और 4,000 रुपये का बैंक ऑफर दे रही है। अगर आप इन दोनों ऑफर का लाभ ले लेते हैं, तो फोन की प्रभावी कीमत 92,740 रुपये रह जाएगी। अमेजन फोन पर 45,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है।

iPhone Air
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iPhone Air: सबसे पतला आईफोन

आईफोन एयर क्लाउड व्हाइट, लाइट गोल्ड, स्काई ब्लू और स्पेस ब्लैक फिनिश में आता है। दावा किया गया है कि यह अब तक का सबसे पतला आईफोन मॉडल है, जिसका प्रोफाइल 5.6 एमएम है और इसका वजन 165 ग्राम है। ऐप्पल ने डिवाइस के आगे और पीछे दोनों तरफ सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया है।

iPhone Air: डिस्प्ले और प्रोसेसर

आईफोन एयर एक ई-सिम ओनली डिवाइस है जो iOS 26 पर चलता है और इसमें 6.5-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस और प्रोमोशन फीचर्स हैं। यह बिन्ड A19 प्रो चिप से लैस है जिसमें छह-कोर सीपीयू, पांच-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन है, साथ ही सेकंड-जेनरेशन डायनामिक कैशिंग और ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए सपोर्ट भी है।

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iPhone Air: कैमरा और बैटरी लाइफ

ऐप्पल का सबसे पतला स्मार्टफोन 48-मेगापिक्सेल फ्यूजन मेन कैमरे के साथ आता है जिसमें सेंसर-शिफ्ट OIS और 2X टेलीफोटो क्षमता है। सामने की तरफ, इसमें 18-मेगापिक्सेल का सेंटर स्टेज कैमरा है, जो बाकी आईफोन 17 लाइनअप जैसा ही है। कनेक्टिविटी को ऐप्पल की नई N1 चिप से अपग्रेड किया गया है, जो वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6 को सपोर्ट करती है, साथ ही तेज नेटवर्किंग के लिए ज्यादा कुशल C1X मॉडेम भी है। ऐप्पल का दावा है कि इसकी बैटरी पूरे दिन चलेगी, जो 27 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 30 मिनट में 50 प्रतिशत चार्जिंग देती है।

Arpit Soni

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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